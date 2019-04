Facebook anuncia que podrás intercambiar mensajes entre FB Messenger, WhatsApp e Instagram, pero nadie sabe cómo va a funcionar

Llevamos varios meses con pistas y rumores que apuntan a que Facebook quiere crear una sola plataforma de mensajería que integraría Messenger, Instagram y WhatsApp. Un movimiento que pensábamos que sería anunciado en todo lo alto durante esta Conferencia para Desarrolladores F8 2019, pero no, todo quedó en un "anuncio/no anuncio" rarísimo, ya que confirmaron su presencia, pero no explicaron cómo funcionará y cuándo.

La interoperabilidad se acerca... pero no sabemos cuándo

Durante la keynote de apertura de la F8, la primera parte estuvo a cargo de Mark Zuckerberg, quien nos dio una introducción acerca de los anuncios que veríamos, que en su mayoría estuvieron centrados en actualizar sus actuales plataformas.

Aquí Zuckerberg hizo una mención, muy superficial, del tema de la interoperabilidad al mencionar que la nueva versión de Messenger integrará una nueva sección llamada 'Friends Tab', la cual nos servirá para ver e interactuar, ya sea con Stories, mensajes, llamadas o videollamadas, con nuestros contactos en Messenger, incluidos los de Instagram y WhatsApp.

Un punto en el que hizo hincapié Zuckerberg, es que esta interacción sólo sería con nuestros contactos en las tres plataformas, es decir, no aplicará para mensajes públicos o de gente que no nos siga, vamos, que no sea nuestro contacto.

¿Interoperabilidad? ¿Dónde?

Durante la segunda parte de la conferencia, apareció en el escenario Asha Sharma de Messenger, quien profundizó más en la próxima actualización de Messenger, conocida internamente como 'Lightspeed', al hablarnos de sus tres principales características: rapidez, privacidad e interoperabilidad.

Respecto a los dos primeros puntos, todo quedó relativamente claro, y ya lo explicamos en el post dedicado a la actualización de Messenger, pero en cuanto al tema de la interoperabilidad todo es un misterio. Sharma sólo mencionó que desde Messenger podremos interactuar con nuestros contactos en Instagram y WhatsApp, pero, nuevamente, sin explicar cómo.

Eso sí, también aclaró, al igual que Zuckerberg, que estas interacciones sólo serían en publicaciones privadas protegidas con cifrado de extremo a extremo, y que nadie, "ni el gobierno o ellos (Facebook)", podrán ver las conversaciones, según explicó Sharma.

Adicional a esto, dentro de la nota de prensa acerca del nuevo Messenger, Facebook sólo dedica una línea, literalmente, al tema de la interoperabilidad:

"Haremos que Messenger sea rápido, privado, interoperable y un espacio para familiares y amigos cercanos."

Es decir, tendremos que seguir esperando mayor información y detalles de cómo funcionará esto y cuándo estará disponibles, pero al menos ahora sabemos que es oficial y Zuckerberg está por convertir a Messenger es su "plataforma neural" para el tema de mensajería entre plataformas.