Facebook Messenger será más rápida, más ligera y tendrá app para Windows y Mac

Facebook nos citó esta tarde para su conferencia F8, el evento anual en el que Mark Zuckerberg desvela las novedades en las que están trabajando para su ecosistema de productos para este año. Además de anunciar un rediseño de la web, Zuckerberg ha explicado algunas de las funciones que llegarán a Facebook Messenger a lo largo de 2019.

Mark ha hecho mucho hincapié en la privacidad y en cómo los mensajes privados y entre pequeños grupos han ido cobrando importancia en el sector de la mensajería. En esa línea se mueven casi todas las novedades que, ya te adelantamos, tardarán en llegar un poquito. Vayamos por partes.

Una app más ligera y rápida

La primera de las novedades interesantes es "Project Lightspeed", una app que han "creado desde cero" cuya idea es pulir la experiencia de uso de la actual app de Facebook Messenger. De acuerdo a Zuckeberg, "Proyect Lightspeed" pesa menos de 30 MB, algo destacable teniendo en cuenta que WhatsApp pesa 93 MB, mientras que "otras apps" rondan los 240 MB, según apunta el CEO.

La nueva app pesará menos de 30 MB y se abrirá en 1,3 segundos, según Facebook

Además, la app se abrirá "más rápido que el resto de aplicaciones", aunque Zuckerberg reconoce que "WhatsApp ya se abre bastante rápido". Si hablamos de tiempo, "Project Lightspeed" tardará en iniciarse 1,3 segundos, un poquito menos que WhatsApp (que requiere 1,8 segundos) y "el resto de aplicaciones", que tardan una media de 2,6 segundos. Evidentemente, estos son resultados de laboratorio; la experiencia final dependerá del dispositivo, de si la app está o no corriendo en segundo plano, etc.

Desde Facebook dicen que la aplicación ha sido "completamente reconstruida desde cero en una base de código nueva", por lo que "su implementación requerirá tiempo, pero valdrá la pena esperar".

Mucho vídeo, contenido de amigos cercanos y app de escritorio

Por otro lado, desde Facebook reconocen que el vídeo está cobrando cada vez más importancia en la comunidad de Messenger. Dan datos, de hecho: 410 millones de usuarios mensuales consumen 2.000 millones de minutos de vídeo al día. "Sabemos que esto es algo que la gente quiere, así que estamos añadiendo más formas para hacerlo mejor y más accesible".

En ese sentido, la primera novedad es que los usuarios podrán, a través de Facebook Messenger, conectarse con sus contactos para ver el mismo vídeo en tiempo real, todo ello a la vez que chatean vía texto o vía videochat. Desde Facebook lo asimilan a una especie de "salón virtual para descubrir y compartir vídeos". La función está en fase de pruebas y llegará el año que viene.

La segunda es una app de escritorio independiente. Esta aplicación estará disponible para Windows y MacOS y permitirá a los usuarios chatear y hacer videollamadas (individuales y grupales) directamente desde el escritorio, como si de Facetime se tratase. Pero habrá que esperar, ya que la están probando todavía. Pretenden lanzarla a finales de este año.

A esto se le suma un nuevo apartado dedicado al contenido generado por los familiares y amigos cercanos, una sección dentro de la propia app en la que solo habrá contenido de estas personas (nada de contenido público) en forma de historias, fotos y vídeos. De nuevo, este apartado está en desarrollo y, a diferencia de los otros, no han dado una fecha estimada de lanzamiento.

Chats encriptados de extremo a extremo por defecto

Finalmente, Facebook Messenger se sumará a su hermana WhatsApp a la hora de incorporar el cifrado de extremo a extremo. Como apunta Asha Sharma, directora de la división Messenger Consumer Product de Facebook, "hoy ya vemos que los mensajes privados, las historias efímeras y el intercambio de pequeños grupos son, con mucho, las áreas de mayor crecimiento de la comunicación en línea". Por ello, "estoy entusiasmada de que nos comprometamos a hacer que Messenger cifrada de extremo a extremo cifrado de forma predeterminada".

Con ello, Facebook no solo quiere asegurar las comunicaciones de los usuarios, sino dejar claro que ni Facebook ni nadie podrá acceder a tus comunicaciones. Sin embargo, no han hecho mención a cuándo se hará efectivo ese cifrado, aunque habiendo repetido el eslogan "el futuro es privado" en reiteradas ocasiones durante la presentación, no debería hacerse de rogar.

