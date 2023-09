Falsos desnudos de menores generados por IA: la Policía investiga en Almendralejo el primer caso masivo en España

Es una "barbaridad". Así es como lo ha descrito Miriam Al Adib, una de las madres que ha denunciado la situación con la que se ha encontrado Almendralejo (Badajoz). Una veintena de madres han denunciado ante la Policía Nacional que circulan imágenes de sus hijas menores por redes sociales. Imágenes falsas creadas con inteligencia artificial para que aparezcan desnudas.

Utilizando la IA para acosar. El caso es bastante representativo de los peligros del uso de los deepfakes. Las denuncias apuntan contra un grupo de adolescentes que ha decidido aprovechar una aplicación, usarla con las imágenes de las menores y generar fotos de ellas como si estuvieran desnudas. Hay decenas de niñas de Almendralejo y alrededores afectadas.

La Policía Nacional ya ha identificado a varios implicados. Según explica EFE Extremadura, la Policía Nacional ya ha tomado declaración a siete posibles víctimas de esta práctica del "desnudo" realizado con inteligencia artificial. Al mismo tiempo explican que ya se ha identificado a varios menores supuestamente implicados. De confirmarse su autoría, podrían enfrentarse a un grave delito.

Parece todo tan real. "Es tan realista que lo primero que he pensado al verlo ha sido 'qué has hecho'", explica una de las madres que han denunciado la situación. Con los avances en inteligencia artificial es muy sencillo generar estas imágenes de forma realista, lo que no quita que sea un grave ataque contra la intimidad de estas menores.

Sobre el origen de estas imágenes, explican que nace de un grupo de adolescentes de varios colegios: "Lo ven como una gracia y mucha gente de esas edades lo ha estado compartiendo". Según apunta El País, alguno de estos menores ha llegado a solicitar dinero a una de las menores afectadas.

Penas de hasta dos años de cárcel. Según explica Borja Adsuara, profesor y abogado en Derecho Digital: "en España los delitos nunca se regulan por la tecnología, sino lo que se hace con ella, en base a la intención con que se hacen y el resultado". Es decir, no importa si las imágenes son generadas por IA, por una pintura o por cualquier otro método. Lo que deriva en un delito es el uso que se hace y el resultado.

El actual Código Penal castiga estas prácticas del "uso indebido" de los datos personales y sin consentimiento de la imagen de una persona. Pudiendo castigarse, según expone el artículo 173, con penas de seis meses a dos años a quien inflija a otro un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral.

