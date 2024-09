Tras el arresto del CEO de Telegram llegan los cambios: la plataforma plantea la posibilidad de moderar chats que antes no tocaba

El arresto de Pavel Durov, CEO de Telegram, ha traído cola. La plataforma de mensajería se ha convertido además en una especie de deep web en sí misma, y ahora empezamos a ver las primeras consecuencias de estos sucesos.

Donde dije digo. Telegram ha editado su página con la FAQ en inglés. En la sección "Hay contenido ilegal en Telegram. ¿Cómo puedo quitarlo de ahí?" ha desaparecido la frase "Todos los chats y grupos de Telegram son territorio privado de sus respectivos participantes y no procesamos solicitudes relacionadas a ellos" que de momento sigue presente en la FAQ en español. Eso parece implicar que a partir de ahora Telegram moderará esas conversaciones normales entre usuarios y en grupos.

Pero. Como varios usuarios de Twitter han indicado, en realidad esas frases desaparecidas de esa sección de la FAQ en inglés aparecen en otras secciones. En concreto, la frase desaparecida aparece en esta otra pregunta, y también hay un apartado en el cual se explica si Telegram procesa o no las peticiones para quitar contenido.

Conclusión: todo es confuso. La redacción de los términos de la FAQ hace que no sepamos de momento a qué atenernos. La desaparición de esa frase en la primera cuestión ha hecho que parezca plausible que Telegram actúe cuando antes no lo hacía. Sin embargo, las otras dos secciones vuelven a indicar lo que ya indicaba la FAQ anteriormente. No queda claro si Telegram moderará o no esos chats normales.

Los chats secretos siguen siendo los más seguros. Mientras, lo que sí se mantiene es que los chats secretos —realmente privados por el uso de cifrado E2E— seguirán garantizando la máxima seguridad por ese cifrado entre clientes, y no cliente-servidor / servidor-cliente. En los chats normales y chats de grupo no se activa el cifrado E2E porque según indicaba la empresa hace años, eso hace que tus conversaciones no levanten sospechas.

Durov hace sus primeras declaraciones. Hasta ahora Durov no se había pronunciado públicamente sobre el arresto, pero hace unas horas ha publicado un post en Telegram —del que ha avisado también en Twitter— en el que explica que "aún estoy intentando entender lo que ha ocurrido en Francia. Pero he escuchado las quejas. He convertido en mi objetivo personal evitar que quienes abusan de la plataforma de Telegram interfieran en el futuro de nuestros más de 950 millones de usuarios".

Telegram no es un "paraíso anárquico". Durov indicaba en esa publicación que "las afirmaciones de algunos medios de que Telegram es una especie de paraíso anárquico son absolutamente falsas. Eliminamos millones de mensajes y canales dañinos cada día".

