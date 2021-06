Teclados mecánicos que suenan poco: la clave está en los ‘switches’

Los teclados mecánicos tienen una legión de adeptos. Buena parte de los aficionados a los juegos no duda en elegirlos debido al impacto profundo y positivo que tienen en su experiencia, pero no son en absoluto los únicos usuarios que apuestan por estos teclados.

Basta pasarse por cualquier hilo de discusión en el que se debata la idoneidad de cualquiera de las tecnologías que utilizan estos dispositivos para darse cuenta de que muchos programadores, editores y usuarios de herramientas ofimáticas también los prefieren a los teclados de membrana y los híbridos.

La elección de un teclado u otro es profundamente personal. No hay una tecnología, y mucho menos un teclado en particular, que encaje como un guante con la experiencia que buscan todos los usuarios. Sin embargo, los teclados mecánicos aglutinan varias de las virtudes más apreciadas por muchos usuarios.

La respuesta táctil y el estímulo sonoro que nos proponen resultan adictivos para algunos de ellos. Y, además, el abanico de interruptores que pueden incorporar es lo suficientemente amplio para poner en nuestras manos una capacidad de personalización muy interesante.

Basta utilizar un buen teclado mecánico unos minutos para darse cuenta de por qué tantos usuarios los adoran. No obstante, no podemos pasar por alto que no son del agrado de todo el mundo. En los hilos de discusión en los que se habla de estos periféricos casi nadie se queja de la experiencia táctil que nos ofrecen. Su robustez también suele ser percibida positivamente.

Sin embargo, la principal fuente de quejas es su sonido. Muchas personas creen que todos los teclados mecánicos son ruidosos, y no es así. Los hay ruidosos, moderadamente ruidosos, y también razonablemente silenciosos. Estos últimos son los auténticos protagonistas de este artículo.

Cada vez que presionamos una de las teclas de un teclado mecánico entra en acción un pequeño interruptor mecánico (switch) que trabaja de una forma muy similar a los interruptores de encendido y apagado que podemos encontrar en muchos electrodomésticos, o a los interruptores de la luz. Cuando lo accionamos, sencillamente, permite el paso de la corriente eléctrica, y a partir de ahí el microcontrolador del teclado toma el control.

El microcontrolador no es más que un programa que a grandes rasgos se encarga de identificar qué tecla, o teclas, hemos pulsado en un instante determinado para enviar una señal con esa información a nuestro PC y desencadenar las acciones oportunas en el sistema operativo y las aplicaciones. Una característica muy interesante de los teclados mecánicos consiste en que pueden incorporar interruptores con propiedades diferentes que nos proporcionan una experiencia también distinta.

Cada una de las teclas de un teclado mecánico tiene su propio interruptor, por lo que es posible cambiarlo por uno nuevo si se estropea sin necesidad de que nos veamos obligados a comprar un nuevo teclado.

Además, cada tecla tiene su propio interruptor, por lo que es posible cambiarlo por uno nuevo si se estropea sin necesidad de que nos planteemos comprar un nuevo teclado solo porque una o varias teclas hayan dejado de funcionar. En cualquier caso, lo más interesante es que cada interruptor tiene unas propiedades únicas que nos invitan a elegir el teclado mecánico con los switches que encajan mejor en la experiencia que buscamos. Estas son las características más importantes de los interruptores mecánicos:

Recorrido : identifica la distancia que existe entre la posición que adopta una tecla cuando no ejercemos presión sobre ella y la posición en la que se encuentra cuando la presión es máxima.

: identifica la distancia que existe entre la posición que adopta una tecla cuando no ejercemos presión sobre ella y la posición en la que se encuentra cuando la presión es máxima. Punto de actuación : coincide con la posición exacta del recorrido de una tecla en la que el microcontrolador lleva a cabo el registro de la pulsación. Para que la presión que ejercemos sobre un interruptor desencadene la pulsación de una tecla no es necesario que completemos todo el recorrido.

: coincide con la posición exacta del recorrido de una tecla en la que el microcontrolador lleva a cabo el registro de la pulsación. Para que la presión que ejercemos sobre un interruptor desencadene la pulsación de una tecla no es necesario que completemos todo el recorrido. Fuerza de actuación : refleja la presión que debemos ejercer con nuestros dedos sobre la superficie de las teclas para que la pulsación sea registrada por el microcontrolador. La unidad de medida que se utiliza para cuantificar esta fuerza es el centinewton (cN), que es la centésima parte de 1 newton (1 newton = 100 centinewtons).

: refleja la presión que debemos ejercer con nuestros dedos sobre la superficie de las teclas para que la pulsación sea registrada por el microcontrolador. La unidad de medida que se utiliza para cuantificar esta fuerza es el centinewton (cN), que es la centésima parte de 1 newton (1 newton = 100 centinewtons). Sensación táctil: es la respuesta que percibimos cuando ejercemos presión sobre las teclas. Puede ser lineal, de manera que nuestra sensación no varía a lo largo de todo el recorrido de la tecla; táctil, de forma que se produce una ligera vibración justo en el punto del recorrido en el que se lleva a cabo la activación de la pulsación; o con clic, de manera que cuando se produce la activación la tecla emite un leve chasquido que podemos escuchar.

Actualmente hay varios fabricantes de interruptores para teclados mecánicos con un catálogo vasto de soluciones que nos proponen experiencias diferentes. Para conseguir que las prestaciones de cada interruptor sean distintas estas marcas actúan sobre los parámetros en los que acabamos de indagar. Razer, Logitech, Alps, Greentech, Kailh, Outemu, Gateron, TTC o KBtalking son solo algunas de las empresas que están especializadas en la fabricación de interruptores para teclados mecánicos.

Hay un sinfín de fabricantes, pero entre todos ellos destaca la compañía alemana Cherry no solo porque es la más veterana; también es la que tiene algunos de los interruptores de más calidad y la que otras marcas toman como referencia para evaluar las prestaciones de sus propios productos. La siguiente tabla resume las características de algunos de los interruptores que podemos encontrar en el catálogo actual de Cherry:



cherry mx blue CHERRY MX red CHERRY MX brown CHERRY MX black CHERRY MX speed silver CHERRY MX white CHERRY MX silent red sensación Táctil y sonoro Lineal Táctil Lineal Lineal Táctil Lineal fuerza de accionamiento 60 cN 45 cN 55 cN 60 cN 45 cN 55 cN 45 cN punto de actuación 2,2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 1,2 mm 2 mm 2 mm recorrido 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 2,4 mm 4 mm 4 mm clic sonoro Sí No No No No No No

La experiencia que nos propone un teclado mecánico es muy diferente a la que nos ofrece un dispositivo de membrana. La respuesta que obtenemos cuando presionamos una tecla en uno de ellos nos ofrece más información porque percibimos un estímulo táctil que se ve acompañado por un ligero estímulo sonoro en forma de leve clic si elegimos algunos de los interruptores que acabamos de revisar en la tabla.

Además, la vida útil de los interruptores es muy prolongada, pudiendo alcanzar los de mejor calidad los 50 millones de pulsaciones o más; la resistencia que ofrecen al desplazamiento a lo largo de todo el recorrido suele resultar agradable, lo que contribuye a que su funcionamiento sea suave; y, por último, que no menos importante, se pueden limpiar con facilidad gracias al espacio que dejan los interruptores entre la base de las teclas y la superficie del teclado.

Los interruptores lineales nos ofrecen la misma sensación táctil durante todo el recorrido de la tecla. Los táctiles nos transmiten una ligera resistencia al llegar al punto de actuación. Y los interruptores de tipo 'clicky' nos entregan un sonido en forma de leve clic al llegar al punto de actuación. Estos últimos combinan los estímulos táctiles y auditivos.

Pero no todo son ventajas. Y es que los teclados mecánicos son más caros, voluminosos, pesados y ruidosos que los de membrana. Aun así, como he mencionado en los primeros párrafos del artículo, en algunos escenarios de uso encajan como un guante. Para jugar la mejor opción es, sin duda alguna, un teclado mecánico gracias a la respuesta táctil y auditiva que nos ofrece la pulsación de las teclas, aunque, como hemos visto en la tabla, también existen interruptores silenciosos.

En este escenario de uso también son un punto a favor de los teclados mecánicos su durabilidad, la posibilidad de cambiar los interruptores y personalizarlos, y, sobre todo, su capacidad de activar varias teclas simultáneamente. Una tecnología muy interesante implementada por algunas marcas en sus teclados mecánicos es el antighosting o key rollover, que persigue, precisamente, garantizarnos que podremos presionar a la vez varias teclas sin que ninguna de ellas quede enmascarada y no llegue a activarse. Con los juegos esto es crucial.

Además, el estímulo táctil y auditivo que nos ofrece la pulsación de las teclas puede tener un impacto beneficioso en la experiencia de las personas que los utilizan para redactar textos, programar o para cualquier otra aplicación que conlleve un número elevado de pulsaciones por minuto. Precisamente estos son los escenarios de uso en los que mejor encajan los teclados mecánicos que menos ruido emiten cuando pulsamos sus teclas. De hecho, algunos de ellos rivalizan por su bajo nivel de rumorosidad con los teclados híbridos y de membrana.

Poner a punto interruptores con bajo nivel de ruido es un reto

Y lo es por una razón: no se trata de conseguir que sean más silenciosos a costa de perder por el camino las demás cualidades de los interruptores mecánicos. Si su respuesta táctil, sea cual sea nuestra favorita, desaparece, se desvanecerá también lo que hace a los teclados mecánicos tan atractivos para tantas personas. Tampoco es admisible diseñar un mecanismo más silencioso que recorte la vida útil de los interruptores o que incremente la oscilación transversal de las teclas, y, por tanto, la fatiga mecánica en las muñecas de los usuarios.

El propósito de los fabricantes de interruptores es preservar la esencia de sus switches mecánicos manteniendo sus virtudes, y, al mismo tiempo, reduciendo el nivel de ruido que emiten las pulsaciones. Cada marca tiene su propia receta para alcanzar este objetivo, y, como es lógico, todas suelen proteger su esfuerzo en innovación e investigación patentando su tecnología. Aun así, tenemos las pistas que necesitamos para intuir cómo consiguen reducir sensiblemente el nivel de ruido que emiten sus interruptores.

Una estrategia por la que la mayor parte de las marcas suele optar para incrementar el abanico de opciones que propone a los usuarios consiste en desarrollar mecanismos sin clic audible. Eliminar el clic no conlleva que el mecanismo sea completamente silencioso, pero reduce perceptiblemente el nivel de ruido. No obstante, las marcas son conscientes de que muchos usuarios no quieren prescindir del clic porque el estímulo auditivo que conlleva actúa como confirmación de la pulsación de una tecla. Esos usuarios suelen preferir atenuarlo, pero sin eliminar la respuesta auditiva completamente.

Por otro lado, es más complejo poner a punto un interruptor silencioso con respuesta táctil, que nos ofrece una ligera resistencia en el tramo final del recorrido para confirmar la pulsación de la tecla al llegar al punto de actuación, que un interruptor silencioso lineal que no nos propone ningún estímulo táctil a lo largo del recorrido. El reto es mantener el estímulo táctil atenuando tanto como sea posible el ruido.

Para inhibir el ruido tanto como sea posible los fabricantes actúan sobre los elementos del interruptor que lo generan como resultado de la interacción mecánica entre ellos.

Para inhibir el ruido tanto como sea posible los fabricantes actúan sobre los elementos del interruptor que lo generan como resultado de la interacción mecánica entre ellos. Esta interacción se produce, por ejemplo, entre la carcasa de la tecla y la base del interruptor. Una forma de atenuar el ruido por la que apuestan muchas marcas consiste en introducir unos pequeños anillos de goma (conocidos en inglés como O-rings) que, precisamente, median en la interacción de estos dos elementos absorbiendo una parte de la energía mecánica que transfieren.

Otro elemento crítico que suele tener un impacto perceptible en el ruido que emite un interruptor es el muelle que se responsabiliza de que la tecla recupere su posición inicial cuando dejamos de pulsarla. Los muelles de mejor calidad suelen ser de acero, y es muy importante que estén correctamente lubricados para minimizar el ‘ping’, que es el sonido típico que emite un muelle cuando dejamos de ejercer presión sobre él y recupera su volumen inicial.

Algunos fabricantes eligen con mucho cuidado los materiales que utilizan en la puesta a punto de los componentes de sus interruptores silenciosos, como, por ejemplo, el protector que recubre el muelle, que suele ser de goma o silicona, debido a que cada material tiene un índice de absorción de energía acústica diferente. Y también interacciona con los componentes que entran en contacto con él de una forma distinta.

Incluso el espacio interior de cada interruptor condiciona el ruido que emite debido a que actúa como una caja de resonancia capaz de amplificarlo. Si nos ceñimos a esta característica los interruptores con bajo perfil o perfil reducido juegan con ventaja porque su volumen interno es menor que el de los interruptores clásicos. Curiosamente de alguna forma el receptáculo del interruptor se comporta como el recinto de una caja acústica.

Os proponemos esta selección de teclados mecánicos con bajo nivel de ruido

Encontrar un buen teclado mecánico que, además, sea relativamente silencioso, no es difícil. Actualmente en el mercado podemos encontrar un abanico muy amplio de marcas que tienen teclados de calidad, y muchos de ellos nos permiten elegir entre varios tipos de interruptores, distintas distribuciones de las teclas (QWERTY, AZERTY, QWERTZ...), con o sin iluminación RGB, etc.

No siempre es posible hacerlo, pero lo ideal es que podamos probar varios teclados antes de elegir el que pretendemos utilizar durante los próximos años. El elemento crítico es, cómo no, el interruptor, por lo que es importante que encontremos el que nos ofrece el estímulo táctil y sonoro que buscamos.

Los teclados que os proponemos a continuación son de buena calidad y están disponibles con interruptores con bajo nivel de ruido, pero solo es un punto de partida que pretende facilitaros la búsqueda. Hay opciones de estas y otras marcas que también pueden encajar muy bien en vuestras preferencias, por lo que os sugerimos indagar un poco en la amplísima oferta que podemos encontrar actualmente en el mercado tomando como guía los parámetros en los que nos hemos fijado en este artículo.

Corsair K63

Corsair K63 especificaciones interruptores Cherry MX Red número de teclas 88 conectividad Con cable (USB 2.0 de tipo A) altura ajustable Sí factor de forma TKL peso 1,12 kg precio 82,58 euros

Utilizo este teclado desde hace un año prácticamente a diario para escribir textos, y ocasionalmente para jugar, y cumple en ambos escenarios de uso a la perfección. Está impecablemente construido y gracias a su factor de forma TKL (TenKeyLess) es relativamente compacto, algo que nos viene de maravilla a los usuarios que no tenemos mucho espacio disponible en nuestro escritorio. Los interruptores Cherry MX Red no son del agrado de todo el mundo, pero a algunos usuarios nos gustan mucho. Si es tu caso es probable que este teclado te guste.

Durgod Taurus K310

Durgod Taurus K310 especificaciones interruptores Cherry MX (está disponible con varias versiones de estos interruptores) conectividad Con cable (USB de tipo C) altura ajustable Sí factor de forma Teclado completo dimensiones 439 x 133 x 25 mm peso 1,1 kg precio 134,99 euros

Este teclado tiene todo lo que podemos pedir a un dispositivo mecánico de precio abordable equipado con interruptores Cherry MX (está disponible con varias versiones de estos switches). Es robusto, nos permite elegir entre dos niveles de inclinación diferentes e incorpora un software de configuración que nos permite programar macros y personalizar su comportamiento de una forma muy sencilla. Como podéis ver en la fotografía, es un teclado de formato completo, pero también es relativamente compacto porque el marco exterior ha quedado reducido a la mínima expresión.

Durgod Taurus K310 - Teclado mecánico para videojuegos (105 teclas) Hoy en Amazon por 134,99€

Fnatic Streak 65

Fnatic Streak 65 especificaciones interruptores Fnatic Speed de bajo perfil punto de actuación/recorrido total 1 mm/3,2 mm conectividad Con cable (USB de tipo C) altura ajustable Sí factor de forma 65% dimensiones 316 x 109 x 20-28 mm peso 420 g precio 119,99 euros

Este teclado está claramente diseñado para jugar, y es muy atractivo en especial para competir debido a que sus interruptores de bajo perfil son unos de los más rápidos del mercado. Utiliza switches lineales y silenciosos, por lo que podemos usarlo en espacios compartidos con otras personas sin que las molestemos. Como podéis ver en la fotografía, su factor de forma 65% lo hace muy compacto, y, además, pesa solo 420 g, por lo que apenas nos penaliza si necesitamos llevárnoslo con relativa frecuencia de un sitio a otro.

FNATIC STREAK65 - Compact RGB Gaming Mechanical Keyboard - Silent Speed Linear Switches - 65% Layout (60 65 Percent)- Low Profile - Esports Keyboard (US Layout; QWERTY) Hoy en Amazon por 119,99€

Razer BlackWidow Lite

Razer BlackWidow Lite especificaciones interruptores Razer Orange tipo de interruptores Táctiles y silenciosos conectividad Con cable (USB de tipo C) altura ajustable Sí factor de forma TKL iluminación LED blanco precio 90,09 euros

Este teclado es un auténtico todoterreno. Se puede utilizar sin problema para jugar, cómo no, pero ha sido diseñado sobre todo para trabajar con él en espacios compartidos con otras personas. Los interruptores Razer Orange que incorpora son bastante silenciosos, para para reducir aún más su nivel de emisión de ruido los ingenieros de este fabricante han decidido incluir unos anillos de goma conocidos como O-rings que median en la interacción mecánica que se produce entre la tecla y la base del interruptor.

SteelSeries Apex M750

SteelSeries Apex M750 especificaciones interruptores SteelSeries QX2 RECINTO Aleación de aluminio conectividad Con cable (USB) altura ajustable Sí factor de forma Completo dimensiones ‎454 x 153 x 46 mm peso 1 kg precio 169,99 euros

Este teclado lleva ya algún tiempo en el mercado; de hecho, SteelSeries ha lanzado otras propuestas equipadas con interruptores mecánicos más recientes. A pesar de su veteranía hemos decidido incluirlo en esta selección por su elevada calidad. Y es que es un teclado muy robusto dotado de switches de buena calidad con el que podemos jugar con intensidad, pero que también nos propone una experiencia muy lograda en cualquier otro escenario de uso. Afortunadamente, aún podemos encontrarlo en algunas tiendas sin demasiada dificultad.

SteelSeries Apex M750 - Teclado para Juegos mecánico - Iluminación RGP por tecla - Disposición QWERTZ alemán Hoy en Amazon por 169,99€

Imágenes | John Petalcurin | Razer | Eloquent Clicks | Soumil Kumar