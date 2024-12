El Rubius acaba de lanzar su primer producto tecnológico: así es el Katboard, su nuevo teclado mecánico

Hace tiempo que los creadores de contenido dejaron de ser solo creadores de contenido. La mayoría de personalidades de YouTube, Twitch, Kick y demás plataformas han emprendido diferentes aventuras en otros sectores y Rubén Doblas Gundersen a.k.a. El Rubius, no ha sido menos.

La que, seguramente, sea una de las caras más reconocibles del panorama hispanohablante tiene una marca de productos gaming, Madkat, que hasta ahora solo ofrecía una silla. Hoy el creador va un paso más allá con su primer producto tecnológico: un teclado gaming bautizado como Katboard.

El teclado de Rubius. El Katboard es un teclado TKL (Tenkeyless). Eso significa que carece del teclado numérico que normalmente se encuentra a la derecha, pero que conserva teclas como Inicio, Fin, Av Pag, Re Pg y Supr. Gracias a este formato, el teclado es más compacto y ocupa menos espacio en el escritorio que un teclado convencional. No obstante, el creador no ha dejado pasar la ocasión de colocar un knob en la esquina superior derecha para controlar el volumen de forma fácil y rápida.

Las teclas. El teclado está fabricado en "materiales premium" y ha sido diseñado "en colaboración directa con Rubius". Las keycaps son personalizadas y muestran kanjis japoneses, el logo del gato en la tecla Esc y Enter, "OMG" en la tecla de Windows y el nombre de la marca en la barra espaciadora. Las teclas están hechas de PBT, una mejor opción en términos de durabilidad a largo plazo que el ABS y, como no podría ser de otra forma en un teclado gaming, tiene retroiluminación.

Los switches. Sobra decir que el Katboard es un teclado mecánico. Los switches elegidos han sido los Kailh Red. Estos switches son lineales, tienen una vida útil de 70 millones de pulsaciones y una fuerza de actuación bastante baja, por lo que son más sensibles y una opción interesante si jugamos a shooters o títulos en los que tenemos que pulsar varias teclas rápido.

Precio. El teclado se puede comprar desde ya en la web de Madkat por 99,99 euros. Es una edición limitada y estará disponible hasta el 5 de enero o hasta agotar existencias. Cada teclado está numerado e incluye una alfombrilla personalizada de 80 x 40 centímetros y una carta de colección. 200 de esas cartas estarán firmadas por Rubius. Estará disponible en negro y en amarillo.

Yellow Katboard PVP en Madkat — 99,99 €

Imágenes | Madkat

