El nuevo monitor gaming de 49 pulgadas de Samsung no parece real

Además de un monitor para los ordenados y minimalistas, Samsung tiene una novedad para el sector de gaming. Su monitor curvo de 49 pulgadas es ahora mejor gracias al aumento de resolución sin perder un ápice de su espectacularidad

Más resolución para jugar en formato panorámico

Los monitores panorámicos de casi 50 pulgadas para jugar están entre los productos más destacados dentro del mundo gaming. El Samsung RG9 vuelve a colocarse en cabeza de carrera gracias a que ha aumentado la resolución de panel hasta conseguir tener en esta pantalla el equivalente a dos monitores QHD juntos.

El panel del nuevo Samsung RG9 tiene aspecto 32:9, frecuencia nativa de 120 Hz y tiempo de respuesta de 4 ms, cifras muy acordes con el mundo gaming en el que quiere reinar. También cuenta con tecnología AMD FreeSync 2 HDR.

La novedad la encontramos en la resolución, que sube hasta los 5120×1440 píxeles. Incluye también soporte para HDR10 gracias a que su brillo máximo es de 1000 nits y mantiene la tecnología Quantum dot.

Si con lo de jugar no tienes suficiente, el nuevo modelo no deja de lado el PBP (Picture by Picture), funcionalidad con la que podemos mantener activas en pantalla dividida dos fuentes externas conectadas al monitor desde alguno de sus puertos: un HDMI, dos DisplayPort, un USB 3.0 y los correspondientes para entrada y salida de audio.

Por ahora no hay precio ni disponibilidad exacta del nuevo monitor panorámico para jugadores, pero os mantendremos informados.