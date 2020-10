Este micrófono Yeti X cambia nuestra voz por la de personajes de 'World of Warcraft': lo hemos probado

'Shadowlands', la nueva expansión de 'World of Warcraft', estaba programada para lanzarse el 28 de octubre, pero desgraciadamente se ha tenido que retrasar hasta finales de año. Eso, sin embargo, no ha sido obstáculo para que Logitech haya lanzado el nuevo Yeti X World of Warcraft, un micrófono pensado para streamers que, efectivamente, cambia nuestra voz por la de personajes del 'WoW'.

En Xataka hemos tenido acceso al micrófono y no solo hemos estado jugando un poquito con los presets de voz, sino que hemos podido comprobar que los cambios también son a nivel estético. El micrófono es exactamente, pero exactamente el mismo que el Yeti X original, solo que está decorado con una serie de detalles relacionados con el universo de 'WoW' y tiene esta peculiar función de modulación de voz. ¿Cuál es la experiencia? Vamos a verlo.

"Aaaaaughibbrgubugbugrguburgle" - Un murloc cualquiera.

Ficha técnica del Yeti X World of Warcraft

BLUE YETI X WORLD OF WARCRAFT DIMENSIONES Y PESO 11 X 12,2 x 28,9 cm

1,28 kilos con pie

0,51 kilos sin pie TASA DE MUESTRA / BITS 48 kHz, 24-bit CÁPSULAS 4 cápsulas de condensador de 14mm con patente Blue PATRONES POLARES Cardioide, omnidireccional, bidireccional, estéreo RESPUESTA DE FRECUENCIA 20Hz - 20kHz MAX SPL 122dB CONSUMO DE CORRIENTE 62mA - 203mA AMPLIFICADOR DE AURICULARES

IMPENDANCIA Ohms min, 16 Ohms típico AMPLIFICADOR DE AURICULARES

POTENCIA DE SALIDA 72mWrms por canal AMPLIFICADOR DE AURICULARES

RESPUESTA EN FRECUENCIA 20Hz - 20kHz AMPLIFICADOR DE AURICULARES

SEÑAL / RUIDO 100dB REQUISITOS Windows 7 o superior

macOS 10.10 o superior

USB 1.1, 2.0, 3.0 PRECIO 209,99 euros

Un repaso al exterior

Como decíamos al principio, en lo que a dimensiones, peso y diseño puro y duro se refiere, el nuevo Yeti X World of Warcraft es exactamente igual que el Yeti X original. Tiene un sobrio acabado en negro decorado con detalles dorados que, en el caso del Yeti X original, son plateados, véanse la placa superior o la base.

Llama la atención el detalle de la zona inferior, ya que está grabado con una serie de runas del juego que, desgraciadamente, no nos sentimos capacitados para descifrar. Es probable que los más apasionados del juego sepan identificarlas, pero sea como sea lo cierto es que le dan un toque de lo más interesante al micrófono.

No es el único sitio en el que Blue ha cuidado los detalles. Como podemos comprobar en las imágenes, en la zona frontal tenemos un botón con unos LEDs alrededor. Estos LEDs en el Yeti X normal son redondos, pero en esta versión 'World of Warcraft' tienen forma de runas del juego.

No es meramente estético, ya que las luces se iluminan con nuestra voz en función del volumen. Es una función particularmente útil para streamers y podcasters, ya que permite saber fácilmente si se nos está escuchando demasiado alto o demasiado bajo.

Además, si dejamos pulsado el botón dos segundos accederemos a diferentes funciones: ganancia, nivel del auricular (en la parte trasera tiene un jack de 3,5 mm para que podamos escucharnos en tiempo real) y Blend. Otra función muy interesante es que si pulsamos el botón una vez nos silenciamos, muy útil para toser o hablar con una persona sin que todos los oyentes escuchen nuestra voz.

El micrófono se puede inclinar para ponerlo en diferentes posiciones, aunque lo ideal es tenerlo completamente vertical justo enfrente de nosotros, sobre todo si no tenemos pensado hacer entrevistas. Es bastante (bastante) pesado, pero tampoco es algo que realmente importante demasiado en tanto que 1) lo más probable es que esté fijo siempre en el mismo sitio y 2) ayuda a transmitir una agradable sensación de robustez.

A nivel estético y de construcción no se le pueden poner pegas, es un micrófono que se siente premium, resistente y bien acabado. El único "pero" es que su puerto USB es microUSB, no USB tipo C, pero es algo menor. Por su estética, y partiendo de la base de que la única diferencia a efectos de funciones con respecto al Yeti X son los filtros de 'World of Warcraft', podríamos decir que este micrófono es más un objeto de coleccionista que un micrófono de masas.

De orco a gnomo y tiro porque me toca

Pero más allá de lo puramente estético, la gracia del micrófono se encuentra en el software. Como otros dispositivos bajo el paraguas de Logitech, el Yeti X World of Warcraft se puede sincronizar con Logitech G Hub, su software de gestión. ¿Es necesario? En absoluto. El micrófono es plug & play, por lo que podemos usarlo sin mayor problema con solo conectarlo a un puerto USB. Ahora bien, la única forma de usar la modulación de voz es con el software.

Cuando conectamos el micrófono y lo sincronizamos con G Hub podemos acceder a Blue VO!CE, el sistema de modulación que incluye los presets de 'World of Warcraft'. Aunque estos vienen configurados por defecto, podemos modificarlos a nuestro gusto para adaptarlos mejor a nuestro tono de voz, ya sea porque sea más grave o más aguda, o simplemente porque queramos sonar distintos.

Los presets disponibles son orco, gnomo, gnomo extremo, demonio o diablillo (Imp). También podemos usar los que ya estaban disponibles para otros micrófonos, como robot, voz con helio, etc. Podemos usar el que queramos e incluso ir cambiarlo en tiempo real. Basta con pulsar en el preset y nuestra voz se cambiará automáticamente. ¿Cómo suenan? Mejor verlo (u oírlo) que explicarlo.

Repaso de todas las voces

Voces individuales

Como el sonido se aplica directamente vía software no es necesario hacer absolutamente nada en las herramientas como StreamLabs, Twitch o apps de videollamadas. El preset se aplica automáticamente con solo seleccionarlo. Se escucha realmente bien y el efecto es de lo más curioso, particularmente el del demonio, que tiene esa reverberación tan propia de estas razas.

Otro aspecto interesante es que los presets que creemos se pueden compartir con otros usuarios y nosotros, evidentemente, podemos descargar los presets de los demás. Ahora bien, los presets de World of Warcraft solo se pueden usar en los micrófonos Yeti X World of Warcraft, por lo que si creas un preset usando la voz de un orco y se lo pasas a un amigo con un Yeti X normal no va a poder usarlo.

Samples de audio para todos los gustos

Además de la voz, que es sin duda uno de los principales atractivos, el software Logitech G Hub tiene cientos y cientos de efectos de sonido típicos del juego. Todos ellos están en inglés, por el momento, pero desde Logitech explicaron a Xataka que están trabajando para traerlos en otros idiomas. Debido a esto quizá no sean demasiado útiles para streamers que emitan y jueguen en castellano, pero nos dan un adelanto de lo que podemos esperar.

Entre los sonidos disponibles están frases de personajes, como Bolvar, Jaina, Sylvanas y Thrall. Seguramente resulten familiares sonidos como "¡Por Azeroth!", "Lok-Narash", ¡Por la Horda! o "¡Por la alianza!". La idea es que podamos lanzar estos sonidos mientras estamos haciendo streaming y, en ese sentido, es interesante la función de asignar macros: podemos asignar un sonido a una combinación de teclas para lanzarlo sin tener que buscarlo en el software.

Además de las frases de los personajes hay sonidos ambiente y de localizaciones, interesantes para ponerlos de fondo en el streaming; sonidos de hechizos y misceláneos varios, de criaturas como ghouls, Kobold, dragones y los míticos Murloc; así como sonidos de interfaz, véanse el sonido que se reproduce cuando se consigue loot épico, la llamada a las armas de la Alianza, el modo guerra off/on, etc. El abanico es amplio, como salta a la vista.

¿Lo más curioso? Que podemos crear un macro con modulación de voz y varios efectos de sonido a la vez. Por ejemplo, podemos crear un macro que sea la voz de orco, el sonido "¡Por la horda!" y varios sonidos de cañones y hechizos de fondo. El software es realmente completo en este aspecto y, como podemos ver, está muy enfocado al streaming de videojuegos y, más en concreto, de 'World of Warcraft'.

Precio y disponibilidad del Yeti X World of Warcraft

El precio del Yeti X original es de 179,99 euros, pero si queremos la versión de 'World of Warcraft' tendremos que pagar 209,99 euros, 30 euros más. Desde Logitech han confirmado que no tienen pensado sacar un pack de sonidos ni nada por el estilo, por lo que la única forma de acceder a los samples de audio y a la modulación de voz con personajes de World of Warcraft es comprando esta edición especial.