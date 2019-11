'Diablo IV', 'Overwatch 2' y 'WoW: Shadowlands': todos los trailers y gameplays presentados por Blizzard en la BlizzCon 2019

La BlizzCon 2019 ya ha dado comienzo y con ella llegan las apuestas de Blizzard para los próximos meses. Algunas de sus franquicias más prometedoras tendrán nuevos títulos y los primeros trailers y gameplays ya se han presentado. Si bien ya habían rumores y filtraciones, es ahora cuando Blizzard ha puesto todas las cartas sobre la mesa para mostrarnos el futuro de 'Overwatch', 'Diablo' o 'World of Warcraft' entre otros.

Durante la presentación inicial de la BlizzCon 2019 desde Blizzard han hecho públicos algunos de los títulos más esperados para los próximos meses. ¿Las dos grandes apuestas? Probablemente la vuelta de 'Diablo' en su cuarta versión y el shooter 'Overwatch 2'. Aunque hay más.

'Overwatch 2: una secuela con más héroes y novedades

Blizzard ha hecho oficial lo que hasta ahora sólo eran rumores, 'Overwatch 2' es real y se tratará de una secuela del shooter original. ¿Significa eso que se perderán los progresos de los jugadores del 'Overwatch' original? Para nada, todos los avances y logros conseguidos en el juego original estarán disponibles en el 'Overwatch 2'.

Desde Blizzard anuncian la llegada de más héroes (y se mantienen los del primer título), algo que hizo grande al juego original y que tanto entusiasmó. Por otro lado, el juego dispondrá de más contenido PVE y modos de juego.

Lamentablemente no hay fechas de disponibilidad. Una primera beta del juego ya se podrá jugar durante esta BlizzCon, aunque no se ha especificado cuándo llegará al mercado ni para qué consolas.

'Diablo IV': espléndidos gráficos para el nuevo título de la saga

'Diablo IV' ha sido el otro gran anuncio de esta BlizzCon. La cuarta entrega ya se había rumoreado durante algún tiempo, aunque no ha sido hasta hoy que hemos tenido las primeras imágenes oficiales. Y es espectacular.

Espectacular porque el primer anuncio de 'Diablo IV' es un vídeo cinemático mostrando todo el potencial de Blizzard a la hora de animar sus videojuegos. El vídeo nos presenta a Lilith, la nueva amenaza en esta entrega.

El juego permitirá un modo multijugador donde se comparte el escenario con otros jugadores para jugar en modo cooperativo y acabar con las amenazas. También es posible luchar entre jugadores. Blizzard también ha presentado algunos de los personajes de 'Diablo IV', son por ejemplo el bárbaro, el druida o la hechicera.

A diferencia de 'Overwatch 2', 'Diablo IV' aún sigue en desarrollo y no hay fecha alguna de lanzamiento disponible. Lo que sí que nos han mostrado desde Blizzard es el primer gameplay demostrando de qué será capaz el juego en una consola de última generación o PC.

'World of Warcraft: Shadowland' y 'Hearthstone: Descent of Dragons'

En esta conferencia desde Blizzard han aprovechado para presentar también los nuevos títulos de 'World of Warcraft' y 'Hearstone'. Empezando por la expansión de 'World of Warcraft' se centrará en cómo la muerte llega a Azeroth cuando las puertas de Tierras Sombrías se abren. 'World of Warcraft: Shadowlands' ya nos da pistas sobre qué tendremos en el juego, una inmersión total en la tierra de los muertos. De momento contamos con un primer trailer cinemático:

En otro vídeo destacando las características del juego, podemos ver algunas de las novedades relacionadas con la jugabilidad. Por ejemplo, los jugadores podrán escoger con quién aliarse al adentrarse en Shadowlands y esto afectará a la campaña de juego. También se ha modificado el sistema de subida de nivela, para aumentar más a aquellos que habían llegado al nivel máximo. Sea como sea, veremos más el próximo año, que es cuando se espera que llegue la expansión.

Finalmente, es remarcable la nueva expansión de 'Hearthstone' llamada 'Hearthstone: Descent of Dragons'. Se trata de la tercera expansión de 'Hearthstone: Year of the Dragon' y llegará el próximo 10 de diciembre. Lo más interesante de todo esto quizás sea el nuevo modo de juego Campos de Batalla. Llegará en forma de beta el próximo 12 de noviembre y en VidaExtra tienen más detalles acerca de él. Mientras tanto, tenemos un trailer del nuevo título.