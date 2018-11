Zúrich libera un detallado mapa 3D con sus 50.000 edificios para ayudar a planificar el futuro de la ciudad

Zúrich acostumbra a estar entre las mejores ciudades del mundo para vivir. Una ciudad próxima a los Alpes suizos y donde se encuentran una gran cantidad de bancos, un lugar que combina edificios y cafés antiguos con una economía pujante. Esta semana, para apoyar la tendencia de las ciudades inteligentes, la ciudad de Zúrich ha publicado de manera gratuita y abierta su propio modelo 3D con los datos y siluetas de sus más de 50.000 edificios.

El mapa ha sido publicado en su portal de datos abiertos y los edificios están muy detallados, contando con sus distintos techos inclinados, torretas y otras estructuras. No es la primera ciudad que publica datos abiertos de sus edificios, ya que hemos visto algo similar con ciudades como Nueva York. Pero a diferencia de este último, el gobierno de Zúrich ha tenido un papel muy activo y los datos engloban todas las zonas de la ciudad.

Según explica Richard Wolff, jefe del Departamento de Ingeniería Civil de la ciudad, estos mapas han estado siendo utilizados durante varios años por planificadores, constructores y arquitectos. Estos datos "podrían ser la base de aplicaciones en las que aún no pensamos", comenta Wolff.

Today, the City of Zurich published its 50000 detailed #3D buildings as #OpenData. https://t.co/6beCx9Gr3g pic.twitter.com/KSKlmp2aDg