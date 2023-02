Vodafone se prepara para ofrecer banda ancha móvil por satélite en España. Su aliado: un enorme BlueWalker 3

Vodafone ha elegido el MWC 2023 para anunciar su próxima aventura. El operador rojo va a iniciar una serie de proyectos piloto para poner a prueba los servicios de voz y datos en áreas remotas, rurales y marítimas usando conectividad de banda ancha móvil vía satélite. Para ello, la operadora se valdrá del satélite BlueWalker 3 de AST SpaceMobile, empresa en la que Vodafone Group es de los principales inversores.

De acuerdo a la compañía, los pilotos comenzarán este verano para "probar los servicios de voz y datos por satélite". Según ha detallado la compañía en un comunicado, "estos pilotos buscan verificar el primer servicio de banda ancha móvil que se conectará directamente a teléfonos móviles estándar con 5G, 4G y 2G vía satélite en España", si bien el proyecto está sujetado a la obtención de la aprobación regulatoria, entre otros factores.

Banda ancha con independencia de la ubicación vía satélite

El satélite BlueWalker 3 fue lanzado en septiembre de 2022 y es una de las piedras angulares del proyecto de AST SpaceMobile, que está construyendo "la primera y única red móvil de banda ancha por satélite para teléfonos móviles no modificados". El objetivo de esta tecnología es ofrecer conexión a los usuarios a "velocidades de banda ancha" independientemente de la ubicación, incluyendo zonas rurales, marítimas, aéreas o de difícil acceso.

El satélite BlueWalker 3 tiene un tamaño de 64 metros cuadrados cuando está desplegado y pesa 1.500 kilos. Es enorme, sí (y eso ha generado alguna que otra discusión al respecto), pero tiene cierto sentido, en tanto es fundamental para admitir una red de banda ancha móvil desde el espacio capaz de cubrir unos 480.000 kilómetros cuadrados. Un BTS terrestre tradicional llega a unos 10 kilómetros, así que nos podemos hacer una idea.

La clave de esta tecnología reside en su compatibilidad con cualquier smartphone estándar, es decir, que no es necesario que el terminal tenga que estar modificado o cuente con componentes específicos para acceder a la conexión satelital. Para Vodafone, este es un aspecto importante, ya que el hecho de no tener que poseer un dispositivo dedicado podría impulsar la penetración de esta tecnología desde el primer día. Por lo tanto, no estamos hablando de telefonía por satélite, sino más bien de telefonía móvil desde el espacio.

Tal y como ha explicado Vodafone, está previsto que la conectividad por satélite proporcione "llamadas de voz, mensajería, servicio de emergencia, conexión a Internet de banda ancha y servicios de Internet de las Cosas", esto es, a prácticamente cualquier dispositivo de uso doméstico. Además, la arquitectura de la red está diseñada para que los móviles puedan alternar entre conexión satelital y terrestre de forma automática.

¿Y qué pretende conseguir la compañía con el lanzamiento de esta tecnología? En pocas palabras, mejorar su cobertura. En palabras de la operadora, esperan poder aumentar su cobertura hasta el 95% del territorio español con la idea de, en un futuro, "extender la conectividad y proporcionar cobertura móvil a áreas rurales, remotas o de difícil acceso y corredores marítimos, además de proporcionar comunicaciones instantáneas en caso de desastres naturales o humanitarios".

Tocará esperar para conocer los datos del piloto, pero lo cierto es que Vodafone tiene planes para poner a España en el centro del proyecto. Sin ir más lejos, está previsto que el centro de mando para la gestión del tráfico en el Mediterráneo esté en nuestro país y sea gestionado por Vodafone España. De la misma forma, se espera el despliegue de una centro de control de satélites en España para optimizar las operaciones de la flota y el comando y control en tiempo real.