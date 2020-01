Ver distinta información en un mismo monitor según quién seas: así es la "realidad paralela" de Delta

Algo inherente a viajar en avión es estar pendiente de la información sobre los vuelos: qué puerta de embarque es, si ésta cambia, si hay algún retraso, etc. Normalmente hay monitores que muestran una lista de todos los vuelos próximos a su salida y está lejos de ser algo personalizado, pero lo que plantea Delta es que al mirar estas pantallas sólo se muestre la información que nos interese a cada uno, aunque lo hagamos varios usuarios a la vez.

Esto, que han llamado realidad paralela, ha sido presentado en conjunto con una visión muy futurista de un aeropuerto en el que funciona de manera perfecta la identificación por reconocimiento facial y la facturación automática por reconocimiento de maletas. Algo que no parece muy realista de esa manera (sobre todo porque no hay colas ni se muestran los interminables y cuestionables controles de equipaje de mano), pero que en lo referente a la realidad paralela sí hay planes de empezarlo a ver este año.

Se trata de una tecnología desarrollada por Misapplied Sciences con el apoyo de Delta. Lo que de momento nos muestran es que las pantallas muestran a cada pasajero la información referente a sus vuelos y equipaje, de modo que aunque haya varios mirando cada uno observa una información.

.@Delta PARALLEL REALITY is the air travel of the future that is personalized just for you. This is something you have to experience. Starts 2020 at Detroit international airport.



Seriously mind blown!!!#CES2020 pic.twitter.com/aAwr4mjzd1