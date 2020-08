Valentin, más de 400 metros de búnker para submarinos de la Alemania Nazi

U-Boot-Bunker Valentin es el nombre que recibía una gigantesca construcción de más de 400 metros de largo. Se trataba de un refugio que se construyó en Bremen, Alemania, entre 1943 y 1945 con el objetivo de utilizarse para el montaje final de submarinos Tipo XXI, avanzadas máquinas de guerra que participaron en la Segunda Guerra Mundial.

Pese a su espectacularidad, el refugio no llegó a terminarse antes del final de la guerra, por lo que no pudo cumplir su propósito. No obstante, su estado de conservación es excelente, e incluso se pueden visitar sus alrededores.

El espectacular búnker para submarinos alemanes

Monumento a los fallecidos durante la construcción del gigantesco búnker. Imagen Wikipedia

Tras los bombardeos de la Real Fuerza Aérea (RAF) y las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos la producción de submarinos alemanes se vio reducida. Con el objetivo de utilizarlo para el montaje final de los Tipo XXI, se empezó a construir el bunker Valentín entre el verano de 1943 y la primavera de 1945. Es considerado actualmente como el segundo búnker más grande de Europa.

Valentín es el segundo búnker más grande en Europa. Cuenta con más de 400 metros de largo, más de 20 metros de alto y paredes de unos 4,5 metros de grosor

Su estructura de hormigón cuenta con más de 400 metros de largo, cerca de 100 metros de anchura máxima y paredes de más de 4 metros de espesor. Se trata de uno de los proyectos militares más grandes de la Alemania nazi, pese a que no llegó a terminarse. La Organización Todt, un grupo de ingeniería alemana dirigido por Firtz Tod (alto rango de la Alemania Nazi) fue la encargada de planear y supervisar la construcción del búnker.

Según datos de National Geographic, se forzó a más de 10.000 personas a trabajar para construirlo, y cerca de 2.000 de ellos fallecieron en el proceso. Estos trabajadores vivían en campos dentro de un radio cercano al búnker. De hecho, junto al búnker, encontramos un monumento conmemorativo a los que participaron en la construcción.

Dentro del búnker había 13 estaciones de montaje, cada una pensada para encargarse de una parte de dicho montaje. El objetivo principal era que el búnker iniciara la producción de submarinos a finales de 1944, aunque jamás se montó un solo submarino en su interior.

La fuerza aérea británica bombardeó este búnker para submarinos el 27 de marzo de 1945, siendo capaz de traspasar el hormigón armado y destruyendo una sección inacabada del búnker. Tras esto se paró la construcción del mismo. Pese a esto, la estructura logró resistir bien, aunque acabó quedando abandonada por los alemanes para ser posteriormente usada por los Aliados para probar la eficacia de las bombas de penetración sobre objetivos altamente protegidos. Desde los años 60 y hasta el 2010, tras fracasar los planes de demolición, el búnker fue utilizado por la marina de guerra de Alemania como un depósito de almacenamiento.

A partir de 2011, U-Boot-Bunker se convirtió en Denkort Bunker Valentin, una atracción turística en la que, en un paseo de kilómetro y medio podemos conocer la historia del mismo.

Imagen | Wikipedia