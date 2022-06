Los seis libros de fotografía digital que siempre recomiendo a quien quiere aprender a hacer mejores fotos

Los libros son uno de los mayores tesoros que tenemos los fotógrafos. Si queremos aprender algo siempre están ahí. No son tan dinámicos como un vídeo, pero es una fuente de consulta infalible que siempre estará al alcance de tu mano. Algunos pueden envejecer mal, quedarse obsoletos nada más salir. Pero hoy vamos a presentar los libros de fotografía digital que tendrás siempre en tu biblioteca.

Un buen libro de fotografía es uno de los mejores apoyos que podemos tener cuando nos sentamos delante de la pantalla de nuestro ordenador o queremos mejorar nuestra imagen con ayuda del teléfono móvil. Es verdad que podemos acudir a los vídeos de Youtube o cualquier otra plataforma, pero si no tienes una base te puedes llegar a perder con ellos.

Un libro lo puedes tocar, subrayar, releer todas las veces que quieras. Los vídeos pueden ser un apoyo perfecto a los libros, pero no los sustituyen. Tenemos que encontrar el equilibrio perfecto para aprender a dominar cualquier programa o herramienta fotográfica.

'Guía completa de la Imagen Digital' de Hugo Rodríguez

Si queremos saber de verdad qué es esto de la fotografía digital, todas las cosas que nunca te atreviste a preguntar, como qué es un bit, o cómo comprimir un archivo, aquí tienes todas las respuestas con resúmenes al final de cada capítulo.

Es un manual completo, mucho más técnico que los que puedes encontrar en otras editoriales. Pero con un lenguaje directo y sencillo que no te obliga a leerlo varias veces para entenderlo. Es un manual de estudio, perfecto como libro de referencia en facultades y escuelas de fotografía. Y por supuesto para nuestra biblioteca personal.

'Los fundamentos de la fotografía. Fotografía de Alta Calidad' de José María Mellado

La portada del libro

Es la última versión de un libro que marcó un antes y un después en la fotografía digital en España. Fue el primer autor español que contó, con vocabulario fotográfico, cómo funciona Adobe Photoshop. Es verdad que no se ha actualizado desde la versión 2017, pero todo lo que encontramos en este libro sigue siendo 100% útil.

Es una libro voluminoso, ilustrado con las fotografías con su estilo personal. Y la clave está ahí, tienes que fijarte en su flujo de trabajo para conseguir un buen resultado. Y lo mejor de todo es que está basado en el trabajo que muchos utilizábamos en los tiempos de la película, pero totalmente adaptado al entorno digital.

'Manipula tus fotografías digitales con Photoshop CC' de Scott Kelby

Cuando salió al mercado este libro de Scott Kelby, uno de los gurús internacionales de la fotografía digital, no dudé en comprarlo. Fue el primer libro de fotografía digital que tuve. Y me ayudó a resolver muchas cosas por aquel entonces.

La última edición es un libro de recetas para conseguir practicamente cualquier cosa que necesitemos con Adobe Photoshop. No vas a entender el famoso programa, pero seguro que vas a aprender a hacer todo tipo de efectos. Es una especie de recetario para solucionar cualquier problema.

'Photoshop CC 2014 para fotógrafos' de Martin Evening

Una portada clásica

Es la biblia de Adobe Photoshop, sin lugar a dudas. Es verdad que lleva mucho tiempo sin actualizarse y que parece que no merece la pena comprarlo ya. Pero si quieres saber cómo funciona todo, (y cuando digo todo es todo) en este programa, no dudéis en comprarlo. La sorpresa ha sido mayúscula cuando he visto el precio actual.

Es el único libro en el que he encontrado respuesta a cualquier duda. Si no sabes para qué sirve una herramienta concreta que no aparece en ningún vídeo, ahí lo tienes seguro. Es una pena que no esté en formato digital. Más que un manual es una enciclopedia completa en un único volumen.

'Manual de flujo de trabajo en el posprocesado digital' de Juergen Gulbins

Cuando lo recomiendo, muchos de mis alumnos se llevan las manos a la cabeza. Pero si es muy antiguo, si es muy voluminoso... Quizás es uno de los libros que más consulto cuando necesito saber algo concreto dentro de la fotografía digital. A pesar de tener más de diez años, una eternidad dentro de este campo.

Tiene cinco páginas de índice llenas de información: gestión de color, copias de seguridad, impresión... Y muy pocas cosas han cambiado sobre estos temas. Y propone varios flujos de trabajo en función de nuestras necesidades. Probablemente, es el libro más completo de todos los que he señalado aquí. Eso sí, sería maravilloso que sacaran una nueva edición, o mejor aún, que tradujeran todos sus libros, como 'Monochrom', más de 400 páginas dedicadas a la fotografía de blanco y negro.

'Fotografía digital en blanco y negro' de Gabriel Brau

Para el final dejo un libro que está centrado en una de las especialidades más técnicas de la fotografía digital, que es el blanco y negro. Gabriel Brau ha escrito varios libros sobre este tema. Como es su costumbre, nos enseña primero la técnica y luego conocemos la práctica con más de 50 fotografías.

Es un libro muy completo, que nos ayuda a aprender un flujo de trabajo en blanco y negro muy completo, con muchas opciones para un fotógrafo creativo. Ahora que me doy cuenta es el más moderno de todos los que he presentado. Pero el proceso que cuenta se puede hacer sin problemas con versiones más antiguas de Adobe Photoshop.

La próxima vez que vayáis a una librería no busquéis la fecha de publicación para comprar un libro de fotografía digital. El secreto es fijarse en el contenido. Y en estos libros no hay obsolescencia programada, de verdad.

