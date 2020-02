Montamos la Estación Espacial Internacional de LEGO: 846 piezas para reunir a quince naciones en unas dos horas

Tengo un problema: me encantan los LEGO. Tengo menos de los que me gustaría, pero reconozco que cuando veo un nuevo LEGO de 'Star Wars' rebajado la tarjeta de crédito me empieza a picar en la cartera y, al final, acabo comprándolo. Eso me pasó con el Halcón Milenario, luego con el BB-8, luego con un Tie Figther y luego con un Ala-X. Me gusta montar LEGO, me entretiene y me evade, así que he vuelto a pecar.

Hace un par de semanas, LEGO hizo saber que iba a lanzar una edición de la Estación Espacial Internacional. 64,99 euros. Un caramelo, una dulce tentación. Así que ni me lo pensé. En cuanto salió a la venta lo compré, esperé paciente a que llegase a casa y lo monté, no solo para decorar mi habitación (que también) sino para enseñaros cómo queda.

Y es que en Xataka estamos haciendo una serie de artículos más distendidos, con un tono más informal, que saldrán los sábados. La primera vez fue la semana pasada, cuando os conté mi estrambótica aventura intentando cambiarle el neumático al patinete eléctrico, y para esta semana, aprovechando que la ISS de LEGO ha llegado a casa y que el Pisuerga pasa por Valladolid, hemos optado por montar la nueva creación de LEGO y compartirlo con vosotros. ¿Vamos a ello?

Ficha técnica de la Estación Espacial Internacional de LEGO

ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL DE LEGO DIMENSIONES 49 x 20 x 31 cm NÚMERO DE PIEZAS 864 piezas repartidas en seis bolsas EDAD RECOMENDADA +16 años INCLUYE Soporte de exposición

Minilanzadera espacial

Tres mininaves de carga

Dos microfiguras de astronautas

Manual de instrucciones de 148 páginas con información de la ISS

Sacapiezas

Parche conmemorativo TIEMPO DE MONTAJE 2 - 2:30 horas PRECIO 64,99 euros

Estación Espacial Internacional de LEGO PVP en LEGO 64,99€

Un poquito de historia (de verdad, solo un poquito para tener contexto)

El manual de instrucciones es bastante generoso, mucho más que en otros LEGO que he montado. Son 148 páginas y, en las primeras, LEGO cuenta por encima el por qué de esta Estación Espacial Internacional. Básicamente, la ISS es un proyecto de LEGO Ideas, en el cual los usuarios pueden enviar sus ideas de productos LEGO para que se conviertan en posibles diseños a cambio de recibir un 1% en concepto de regalías.

El diseñador fue Christoph Ruge, que tuvo la idea en 2014. Montó su LEGO usando el LEGO Digital Designer, y si bien tuvo buena acogida, explica, tardó en conseguir los 10.000 votos necesarios para que el proyecto sea revisado por LEGO. Lo volvió a intentar cuando LEGO sacó el set Women in NASA, pero volvió a ser rechazado.

Finalmente, con motivo del décimo aniversario del proyecto LEGO Ideas, el diseño de Ruge fue elegido para competir contra otras tres ideas para, como te puedes imaginar si estás leyendo esto, ganar y ser pasado a producción. Antes de ello, el diseño de Ruge pasó por las manos de los diseñadores de LEGO Samuel Johnson, Crystal Fontan y Corvin Alexander Stichert, que remataron el producto.

Desde LEGO explican que para el décimo aniversario de LEGO Ideas, decidieron darle una vuelta al proceso, de forma que diseños pasados tuvieran una segunda oportunidad. Había 130 proyectos posibles (es decir, que habían recibido 10.000 votos de la comunidad), así que eligieron cuatro y dejaron que los usuarios votasen. El resultado es esta preciosidad de 864 piezas que, ahora sí que sí, vamos a empezar a montar.

Empecemos el montaje

Si alguna vez has montado un LEGO sabrás perfectamente que las piezas vienen divididas en bolsas. En esta ocasión no iba a ser menos y, para el caso, tenemos seis. Evidentemente, no vamos a hacer un paso a paso porque entonces el artículo tendríamos que distribuirlo en formato Kindle, ePub o PDF para leerlo con calma antes de irse a la cama, así que vamos a poner algunas fotos del proceso más abajo para ilustrar y, si queréis ver el proceso con más detalle, en la galería inferior tenéis desde el momento en que colocamos las primeras piezas hasta el final.

Lo primero es montar las minifiguritas. Los astronautas vienen ya montados y menos mal, porque son muy, muy pequeños. En la foto podéis verlas comparadas con un personaje de LEGO normal, en este caso un piloto rebelde que, de alguna forma, tiene un sable láser y un bláster. Los que podemos montar son la nave de carga, los dos satélites y el transbordador espacial, que es que el más pasos tiene (16 en total).

Son pequeñitos, sí.

Por aquí tenemos los dos satélites.

El transbordador.

Y todos juntitos.

Lo segundo es el mostrador, donde ya os adelanto que reposará la nave durante el resto de sus días. No tiene mucho misterio, son cuatro columnas que sujetan una base donde se colocará el set final. Tiene un detalle bonito, que no es otra cosa que una placa con el texto "Estación Espacial Internacional". La verdad que es bastante grande, así que podemos intuir que la nave final va a serlo también.

Aquí reposará la ISS cuando esté montada.

¡Terminado!

Hay una placa con el nombre de la Estación Espacial Internacional.

Listo el mostrador, vamos a darle a la Estación Espacial Internacional en sí. Lo primero que montamos es, digamos, el hábitat, que es la zona central. A ella se acoplarán los módulos de servicio laterales y los paneles solares. LEGO no divide el manual por zonas, sino que directamente nos va guiando para montar toda la ISS, así que vamos a ir viendo cómo se monta. Son 144 pasos en total, así que permitidme que antes de seguir me sirva un vaso de agua.

Empezamos a montar la nave en sí.

Por aquí estará el brazo robótico de la ISS.

Nos hemos inflado de poner satélites, pero ya están todos en su sitio.

Ahora hay que colocar los soporte de los paneles solares. El diseño ya nos deja ver que se podrán mover y girar.

Y ahora tenemos que hacer los paneles solares. Ocho, en total, clavaditos a este.

De aquí a trabajar en SpaceX montando paneles solares hay un paso.

Y los colocamos uno a uno.

¡Y listo! Dos horas y media más tarde (habrían sido menos de no haberme parado a hacer fotos) la Estación Espacial Internacional está montada y lista para su misión: decorar mi cuarto. Como puede verse, es un set bastante grande y, dada su construcción, completamente movible. Los paneles solares se pueden colocar en cualquier posición, al igual que los brazos, que se pueden girar, y el brazo de la parte trasera.

Lo cierto es que una maqueta muy bonita, muy conseguida y sorprendentemente barata si la comparamos con otros modelos de LEGO. Aquí os dejamos algunas imágenes de cómo queda terminada y de algunos detalles.

Por delante...

... y por detrás.

Para que os hagáis una idea del tamaño, hemos colocado la ISS de LEGO al lado de una lata de cierta marca muy conocida.

Todo se puede mover.

Detalles de los satélites en la parte trasera.