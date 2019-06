LEGO parece, LEGO no es: Lepin, la empresa china que vende sets clavados a los originales

El que más y el que menos, alguna vez en su vida, se ha topado con LEGO. La empresa, famosa en todo el mundo por hacer juguetes de construcción, atrae a jóvenes y no tan jóvenes con sus diseños originales compuestos de piezas de diferentes tamaños y colores con los que montar desde el Colegio Hogwarts de 'Harry Potter' hasta el mítico Halcón Milenario de Han Solo. Eso bien le ha valido para aumentar un 3% las ventas en 2018 y generar 4.872 millones de euros.

Hay sets de LEGO para todas las personas. De hecho, su catálogo está dividido en franjas de edad que van desde el primer año de vida hasta más de 12. ¿El problema? Son caros. Los más pequeños no tanto, pero algunos sets como el Halcón Milenario (75192) de 7.541 piezas cuesta la friolera de 799 euros, una cifra solo al alcance de unos pocos aficionados.

Y cómo siempre pasa con los productos caros, como la ropa, las zapatillas o los complementos de marcas de lujo, surgen empresas que copian los diseños al milímetro y lanzan "el mismo producto" (entre comillas) a un precio mucho más reducido. En el caso de LEGO, la empresa más conocida es Lepin, una compañía china de la que, desde abril de este año, vamos a tener que hablar en pasado.

Una historia con un punto común: la madera

LEGO tiene casi 100 años de historia. Fue fundada por Ole Kirk Kristiansen en 1932 y su nombre vienen de la abreviatura de "leg dot", que significa "jugar bien" en danés. La empresa comenzó en un taller de un carpintero donde, tras la Gran Depresión, se fabricaban muebles. Tiempo más tarde, la compañía empezó a fabricar juguetes de madera, unos juguetes que se hicieron muy populares entre la población de Billuind (Dinamarca), ya que eran más baratos que los juguetes de metal importados.

Posteriormente, LEGO, ante unos problemas en la producción de madera, comenzó a usar el plástico. Aun así, LEGO no fue la primera en crear bloques de plástico que encajaban los unos con los otros. De hecho, fueron patentados en 1939 por Harry Fisher Page. Lo que LEGO hizo fue patentar el diseño del bloque con formas tubulares en su interior, lo que mejoraba el agarre y la robustez de la construcción final. Sin embargo, su última patente esencial expiró en 1978, lo que abrió la puerta a las falsificaciones.

En la foto, la patente de LEGO con el diseño de bloques con figuras tubulares en su interior.

Tras expirar la licencia, LEGO tuvo que hacer frente a otras compañías que fabricaban productos similares. Los casos más sonados son Mega Bloks y Best-Lock, que se han visto las caras con LEGO en más de una ocasión. Como apuntan en The New York Times, Mega Bloks se ha visto en vuelto en una docena de demandas y Best-Lock, que es europea, en unas ocho.

"Son una empresa que disfrutó de muchos años de monopolio en esta categoría de mercado y ahora quieren reprimir cualquier cosa que compita contra ellos en el sector de los juguetes de construcción" - Declaraciones de Brahm Segal, vice presidente y abogado de Mega Bloks.

Lepin, por su parte, viene de China. Su sede está situada en Guangdong (Shenzhen) y, curiosamente, basa su cultura corporativa en el arte de la madera chino. Para Lepin, el uso de la madera ha sido necesario para el desarrollo de la civilización moderna, por lo que la construcción de bloques es una forma de mantener esa herencia del arte en madera mediante la tecnología.

Lepin, aunque tiene algunos diseños propios, destaca por copiar los diseños de LEGO y lanzarlos a un precio mucho más bajo

La empresa nació en los 90 con una misión: construir bloques de construcción de estilo chino para China con el fin de mantener su herencia cultural. De hecho, si miramos en su web, encontraremos varias construcciones basadas en los templos chinos. Hasta aquí ningún problema. La polémica surge cuando Lepin pasa de fabricar productos originales a, directamente, copiar los diseños de LEGO y venderlos más baratos.

Las comparaciones son odiosas, pero aquí son necesarias

Aunque no lo parezca a simple vista, este Halcón Milenario es falso.

Vale, Lepin imita los diseños de LEGO, pero ¿cuánto? Pues... bastante. LEGO tiene varios paquetes temáticos como 'Star Wars', 'Harry Potter', 'Batman', 'Toy Story' y 'Los Vengadores', así como diseños propios como 'LEGO City' o 'LEGO Technic'. Lepin más o menos igual, pero... con otros nombres muy similares y diseños de cajas completamente calcados a los de LEGO. Tras haber consultado todo el catálogo de la web oficial de Lepin, las copias que nos han resultado más evidentes y visuales son las de Star Wars. Pongamos algunos ejemplos.

A la izquierda LEGO, a la derecha Lepin. Ponemos solo la caja para fines ilustrativos, ya que el resto de las fotos de producto han sido extraídas directamente de la web de LEGO.

LEGO vende el Halcón Milenario, la archiconocida nave espacial de Han Solo. El artículo es el 75192, incluye 7.541 piezas y su precio es de 799 euros. Lepin, por su parte, vende una copia del mismo producto de la marca "Star Plan", en concreto el modelo 05033, que incluye 5.265 piezas y vale 150 dólares, que equivalen a 133 euros, 6 veces menos. Si lo deseas, puedes comprar una versión superior (el artículo 05132) con 8.445 piezas a un precio de 229 dólares, unos 203 euros.

A la izquierda LEGO, a la derecha Lepin.

¿Más? Sin problema. Otra nave importante de la franquicia es el Ala-X, típica de la Rebelión y con la que Luke Skywalker consigue destruir la Estrella de la Muerte. LEGO vende el modelo oficial (75218) con sus 730 piezas por 109,99 euros. Lepin vende el modelo de "Star Plan" (05039) con 1.586 piezas (el doble) por 87,72 dólares o 63 euros.

A la izquierda LEGO, a la derecha Lepin.

Y hablando de la Estrella de la Muerte. Esta, junto al Halcón Milenario, es de los productos más caros de 'Star Wars' que vende LEGO, y con motivo. Su modelo es el 75159, tienen 4.016 piezas y vale 499 euros. Lepin, bajo la marca "Star Wnrs" (esta vez no es "Star Plan"), te vende no uno, sino tres modelos: 05063, 05035 y 05026. Sus precios son de 127, 116 y 127,9 euros e incluyen 4.016, 3.804 y 3.449 piezas, respectivamente. El primero de los modelos es, literalmente, una copia "exacta".

A la izquierda LEGO, a la derecha Lepin.

La franquicia 'Harry Potter' también tiene su protagonismo. Uno de los sets más caros de LEGO es el Colegio Hogwarts (71043), que tiene ni más ni menos que 6.020 piezas y un precio de 429,99 euros. Lepin vende el mismo set (16060) por 150 dólares, unos 135 euros, con 6.742 piezas. Eso sí, la franquicia no es 'Harry Potter', sino "Magic World".

Como puede comprobarse, los sets son muy parecidos y tienen un número de piezas más o menos similar (salvando el Ala-X, que tiene el doble). Sin embargo, el precio de los sets del Lepin es mucho, mucho, mucho más bajo. Y aquí solo hemos visto unos cuantos ejemplos, pero si echas un vistazo a ambas webs y comparas, verás que es un patrón que se repite en todos.

"La caja no está incluida"

A pesar que en la foto se muestra la caja original, lo que en realidad recibes es bastante distinto.

En las fichas de la web de Lepin se puede ver la caja, dando a entender que cuando compras el producto te viene en dicha caja, tal y como sucede cuando compras en la web de LEGO, Amazon o cualquier tienda física. Pero lo cierto es que no es así. Lepin ya lo advierte: "Ninguna caja original. Nuevo en caja de cartón / bolsas de sellado incluyen instrucciones".

Lo que se recibe es una enorme caja de cartón marrón. Ni un solo indicativo de que viene de Lepin, ni un solo logo, nada. Una caja de cartón marrón con algunas tiras de celo para cerrarla. En su interior, un montón de bolsas de plástico llena de piezas de todos los colores y el manual de instrucciones.

Las bolsas, a diferencia de en los productos de LEGO, no vienen numeradas, por lo que encontrar una pieza concreta puede ser toda una odisea.

La etiqueta de la caja también trucada, ya que pone no pone que dentro hay un producto Lepin, sino cualquier otra cosa por un valor inferior a 22 euros, lo que sirve para que no tengamos que pagar aduanas. La actual normativa aduanera establece que cualquier producto importado que valga más de 22 euros se verá gravado con el IVA (y un arancel si supera los 150 euros), por lo que poniendo que lo que hay dentro vale menos de 22 euros evitan problemas.

Trucando el embalaje y la etiquetan evitan posibles problemas en aduanas

A título personal, esto es algo que me ha pasado en alguna que otra ocasión al comprar a proveedores chinos en AliExpress. Una vez compré un producto electrónico de 40 euros y en la etiqueta pusieron que contenía tubos de plástico por valor de dos euros.

Además, al no incluir la caja original, no se puede saber qué hay en el interior del paquete. Las bolsas de piezas se comprimen al máximo en la caja, por lo que al moverlo no suenan. La única forma de comprobar que dentro hay copias de LEGO es abrir la caja, algo que solo la Agencia Tributaria tiene autoridad legal para hacer en caso de que, por ejemplo, la factura se encuentre dentro del paquete.

¿Y esto es legal?

Foto de la redada de la policía de Shangai en la fábrica de Lepin - Imagen: Policía de Shangai

No. De hecho, el pasado mes de noviembre, LEGO Group recibió una "decisión favorable por parte de la Corte del Distrito de Guanzhou Yuexi contra cuatro compañías que infringían múltiples copyrights" y que realizaban "actos de competición desleal produciendo y distribuyendo sets de construcción Lepin". La Corte ordenó, entre otras cosas, que las cuatro empresas cesasen la producción y pagaran 4,5 millones de yuanes (579.000 euros) a LEGO. En total, se encontraron 18 sets que violaban la propiedad intelectual de LEGO.

En consecuencia, Lepin tuvo que dejar de fabricar. A finales del pasado mes de abril, la policía china arrestó a cuatro miembros de Lepin en Shenzen. Se incautaron 630.000 productos terminados que, según el comunicado de la policía de Shangai, "eran extremadamente similares a los de LEGO" y tenían "un valor de más de 200 millones de yuanes", unos 26 millones de euros. La empresa contaba con más de 10 líneas de producción, más de 90 moldes para las piezas, 200.000 manuales y 200.000 cajas de embalaje.

Moldes usados por Lepin para copiar las piezas de LEGO - Imagen: Policía de Shangai

En palabras de Niels B. Christiansen, CEO de LEGO, "tomamos con satisfacción la decisión del tribunal. Creemos que estas decisiones están bien fundamentadas en los hechos y la ley, y demuestran claramente los esfuerzos continuos de las autoridades chinas para proteger la propiedad intelectual. También muestra el compromiso de las autoridades de crear un entorno comercial justo para todas las empresas que operan en China". "Continuaremos tomando todas las acciones legales necesarias para proteger nuestros derechos de propiedad intelectual", sentenciaba.

Lepin, por su parte, publicó un comunicado en su web en el que advertían que "lamentamos anunciar que todos los sets Lepin se dejarán de producir temporalmente a partir del 1 de mayo de 2019". Sin embargo, "todos los sets Lepin restantes se venderán como de costumbre, pero no se volverán a reponer en el futuro". Actualmente, en la web se sigue pudiendo comprar productos, pero son crónicas de una muerte anunciada que quedan patentes al ver "Out of stock" en todos los productos de "Star Plan" y "Star Wnrs".

¿Y hay mucha diferencia entre un producto LEGO y un producto Lepin?

A la izquierda la figurita de Lepin, a la derecha la misma figurita de LEGO.

Depende de si lo ves de lejos o te fijas en los detalles. A simple vista, diferenciar una copia del modelo original es casi imposible, ya que tiene los mismos colores, las mismas figuritas incluidas, los mismos detalles en el interior y un número de piezas más o menos similar. Las diferencias están en las calidades.

Las instrucciones incluidas en la caja son exactamente iguales que las originales de LEGO, solo que son reducidas para ocupar menos páginas.

Nada más tocar las piezas se notan las diferencias. Los bloques de LEGO son algo más pesadas y suaves que las de Lepin, encajan perfectamente las unas con las otras y el conjunto final es robusto. No hay recovecos y las estructuras no se desmontan. En los productos de Lepin no sucede lo mismo.

En los sets de Lepin las piezas no encajan del todo bien, la estructura no es sólida y algunos elementos colgantes se caen por su propio peso o porque no se quedan bien ajustadas.

Las estructuras colgantes o suspendidas se caen con frecuencia y deben ser recolocadas. Las piezas móviles no encajan bien y el movimiento no es suave. De hecho, al moverlas más rápido de la cuenta se caen. Por supuesto, no están bien alineadas al centro, sino que se quedan unas encimas de las otras. Aún así, es curioso que no falta una sola pegatina o figurita.

El detalle está cuidado al máximo. A simple vista es imposible diferenciar la copia del original.

No es difícil encontrar en YouTube varios vídeos comparando sets de LEGO con sets de Lepin, y todos ellos destacan que la calidad de los sets de Lepin dista mucho de ser la que ofrece LEGO. Para muestra, un botón.

Actualmente, Lepin ha dejado de producir productos LEGO. En Aliexpress, uno de los sites donde más fácil era encontrar sus productos, al buscar "Lepin" o cualquier término derivado ("Lepin Star Wars", "Lepin Cars", etc.) no nos ofrece ningún resultado. Sin embargo, si conoces la referencia de Lepin pueden seguir encontrándose copias a la venta, aunque es cuestión de tiempo que se agoten.