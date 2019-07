Las medallas de Tokio 2020 ya son oficiales y se fabricarán con 78.895 toneladas de basura electrónica y 6.21 millones de móviles reciclados

Falta justo un año para que empiecen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la organización ha aprovechado para desvelar el diseño oficial que tendrán las medallas. Como es tradición desde Atenas 1896, el diseño incorpora a la diosa de la victoria de la mitología griega Nike, están los aros olímpicos y aparece el nombre oficial de los JJOO de Tokio. Pero no es esa su característica más curiosa.

Las medallas miden 8,5 centímetros y han sido creadas por el diseñador japonés Junichi Kawanishi, pero no serán puramente de oro, plata o bronce. Y es que estarán fabricadas a partir de desechos electrónicos y móviles reciclados que la organización ha ido recogiendo desde hace dos años.

El plazo establecido por el 'Tokyo 2020 Medal Project' fue hasta el pasado 31 de marzo. Desde abril de 2017 hasta ahora se ha recolectado suficiente material para fabricar las aproximadamente 5.000 medallas que se repartirán durante Tokio 2020.

Cada una de las medallas con las que se obsequiará a los medallistas olímpicos estará fabricada de metales reciclados que se encuentran en los componentes electrónicos.

The moment you have all been waiting for, your #Tokyo2020 Olympic Medals! 🥇🥈🥉



RT for good luck! 100% #Sustainable #1YearToGo pic.twitter.com/DcLKtEF0DQ