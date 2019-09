LEGO recreará el Destructor Estelar del 'Episodio IV de Star Wars con un kit de casi 5000 piezas y 700 dólares

Se acerca la fecha del estreno de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' y con ella la de la finalización no sólo de la trilogía iniciada con 'El despertar de la Fuerza', sino del conjunto de la saga Skywalker. De modo que la maquinaria de merchandising ya se ha puesto en marcha, y por todo lo alto.

El Destructor Estelar es una de las naves más representativas del universo 'Star Wars', constituyendo la espina dorsal de la armada de uno de los dos bandos en liza, el Imperio Galáctico (y, más tarde, de sus sucesores de la Primera Orden). Por eso, Lego no podía dejar de recrearlo en uno de sus kits de construcción.

Pero no se ha conformado con dedicarle un kit cualquiera, sino uno que pasará a convertirse en el tercer mayor modelo de la línea LEGO Star Wars (iniciada en 1999, hace ahora 20 años). Este espectacular 'juguete' tendrá 109 centímetros de largo, 43 de alto y 66 de ancho, además de 7 kilos de peso.

Sus 4.784 piezas de plástico (el mayor modelo de LEGO Star Wars, dedicado al Halcón Milenario, cuenta con 7.541) permitirán recrearlo (tras unas 20 horas de trabajo, según el fabricante) con todo lujo de detalles, incluyendo blásters y armas giratorias, además de un stand de exhibición y dos pequeñas figuras representando a miembros de la tripulación.

Además, incluirá una versión a escala acoplable de la Tantive IV, la nave diplomática rebelde en la que viajaba la princesa Leia, y que fue capturada por el Imperio al comienzo del Episodio IV.

Por supuesto, tales lujos no saldrán gratis al consumidor: el modelo se venderá por 699 dólares. Saldrá al mercado el próximo 18 de septiembre, pero sólo para los 'miembros VIP' de LEGO: el resto de potenciales compradores deberemos esperar hasta el 1 de octubre.

