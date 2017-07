La nueva estrategia de Movistar apunta en dos sentidos: el low cost y los servicios de VOD

Movistar ya no es solo una compañía de telecomunicaciones. Ese campo se le queda pequeño y las demostraciones de ello son múltiples: la compra hace dos años de Canal+, su servicio de prestamos personales o su producto de seguridad para el hogar son solo algunos de los ejemplos. Pero tampoco se puede despistar el operador en su terreno de juego clásico, ya que las marcas low cost y los servicios de VOD como Netflix y HBO están atacando su principal negocio.

Y hoy Movistar ha dado señales de que se toma en serio esa nueva competencia. Dos nuevas Fusiones, tarifas con conexión fija y móvil, ha anunciado el operador dirigidas claramente a aquellos usuarios que piensen en ofertas low cost como alternativa y en servicios de streaming para ver las mejores series. Porque no parece que sea una casualidad que a escasos días del estreno de la séptima temporada de Juego de Tronos Movistar se invente una Fusión que precisamente permite ver la serie.

La oferta low cost que Movistar no tenía

Los grandes operadores españoles (Movistar, Vodafone y Orange) han vivido y disfrutado de dos años muy tranquilos. Tras la desaparición de ONO y Jazztel debido a sus absorciones, mediante compra, por parte de Vodafone y Orange la competencia en precios de ADSL/fibra más móvil se relajó hasta tal punto que se han permitido subir sus tarifas en distintas ocasiones, con la excusa de mejorarlas.

Y el precio a pagar era bajo, porque lo que pagaban de más la mayoría de los clientes que se quedaban compensaban con creces los ingresos perdidos por los clientes que se iban. Si a eso le añadimos que ese operador refugio al que se iba el cliente descontento por la subida también subiría más tarde sus tarifas nos encontrábamos en un callejón sin salida. Ahora, dentro de los compromisos de compra de Jazztel, Orange tenía que ceder en alquiler su red de ADSL y venderle la red de fibra redundante.

MásMóvil fue ese cuarto operador que logró quedarse con esos "restos" de Jazztel, lanzando en mayo de 2016 su primera oferta convergente propia. Su efecto real en el mercado no se ha hecho notar hasta este mismo año, cuando ya habiendo adquirido Pepephone y Yoigo y teniendo un acuerdo con Orange para usar su fibra está liderando la captación de clientes y poniendo en problemas a Movistar.

Los datos de captación de clientes de banda ancha fija de Movistar se han dado la vuelta del semestre anterior al crecimiento de MásMóvil al actual. En especial se tenía que preocupar Movistar, ya que el menor ritmo de captación de Orange no es tan preocupante y Vodafone no se ha visto afectada, consiguiendo incluso crecer a mayor ritmo. Pero a día de hoy tanto Vodafone como Orange han respondido ya a esa amenaza, usando a Lowi y Amena respectivamente para lanzar ofertas convergentes low cost.

En el caso de Movistar se había especulado con un movimiento similar al de sus rivales, usando la marca Tuenti en su caso. Ya ha habido un experimento de hecho, pero ahora que Movistar ya cuenta con una Fusión por 45 euros al mes nos quedan dudas de si finalmente la fibra llegará a Tuenti. Quizás no haya llegado ya simplemente por el proceso de validación de tarifas por el que tiene que pasar Movistar siempre (la CNMC tiene que comprobar que sus tarifas sean replicables) o simplemente esa idea se puede haber desterrado.

Operador Conexión fija Teléfono fijo Móvil Televisión Cuota mensual Coberturas Permanencia Pepephone Fibra 300/300 Mbps No Llamadas 0 cénts

1 GB No disponible 34,90 euros

Alta 190 euros Móvil: Movistar

Fibra: MásMóvil + Orange - MásMóvil Fibra 50/5 Mbps Sí Llamadas ilimitadas

1 GB No disponible 36,89 euros Móvil: Orange

Fibra: MásMóvil + Orange 12 meses (fibra) Lowi Fibra 50/30 Mbps No Llamadas ilimitadas

1 GB No disponible 37 euros Móvil: Vodafone

Fibra: Vodafone - Yoigo Fibra 50/5 Mbps Sí Llamadas 0 cénts

1,5 GB No disponible 39 euros

(31,20 euros durante seis meses) Móvil: Yoigo + Orange

Fibra: MásMóvil + Orange 12 meses (fibra) MásMóvil Fibra 50/5 Mbps Sí Llamadas ilimitadas

3 GB No disponible 39,89 euros (36,89 euros durante tres meses) Móvil: Orange

Fibra: MásMóvil + Orange 12 meses (fibra) Amena Fibra 50/5 Mbps Sí Llamadas ilimitadas

3 GB (4 GB hasta 30/09) No disponible 40,95 euros Móvil: Orange

Fibra: Orange 12 meses (fibra) Lowi Fibra 50/30 Mbps No Llamadas ilimitadas

3 GB No disponible 41 euros Móvil: Vodafone

Fibra: Vodafone - Movistar Fibra 50/50 Mbps No 200 minutos

2 GB #0 y eSports incluidos 45 euros Móvil: Movistar

Fibra: Movistar 3 meses (solo en fibra) Amena Fibra 50/5 Mbps Sí Llamadas ilimitadas

8 GB (25 GB hasta 30/09) No disponible 45,95 euros Móvil: Orange

Fibra: Orange 12 meses (fibra) MásMóvil Fibra 50/5 Mbps Sí Llamadas ilimitadas

8 GB No disponible 46,89 euros (39,89 euros durante tres meses) Móvil: Orange

Fibra: MásMóvil + Orange 12 meses (fibra) Lowi Fibra 50/30 Mbps No Llamadas ilimitadas

8 GB No disponible 47 euros Móvil: Vodafone

Fibra: Vodafone -

Como podéis comprobar en la anterior tabla, la nueva Fusión #0 de Movistar es lowcost sí, pero tampoco parece la mejor opción en varios aspectos. Es la única que ofrece fibra simétrica (más allá de la oferta de Pepephone, con un importante coste de alta) y televisión, ya que las ofertas de Lowi y Amena no permiten acceder a la televisión de sus hermanos mayores, pero también es la que menos minutos ofrece desde el móvil y en muchos casos encontramos más datos en otras ofertas más económicas.

Por tanto, Movistar ya tiene una Fusión para los que quieren pagar poco, que puede ser mejorada por otros operadores, pero que se puede contratar con fibra en más de 17 millones de hogares, algo de lo que no puede presumir ningún otro operador, ya que aunque Vodafone tiene un acuerdo para acceder a la fibra de Movistar la oferta de Lowi solo la ofrece en su propia cobertura.

HBO y Juego de Tronos en el punto de mira

El segundo nuevo paquete convergente presentado hoy por Movistar, Fusión Series, tiene un claro objetivo urgente: HBO y Juego de Tronos. La séptima temporada de la exitosa serie se estrena el próximo 17 de julio y la Fusión Series (que incluye la serie) se estrena el día 9, ocho días de margen que dan de sobra para que los actuales clientes de Movistar puedan cambiarse a esta nueva modalidad o para que las nuevas altas lo tengan todo listo para el esperado estreno.

Movistar cuenta con dos canales de series propios, Movistar Series y Movistar Series Xtra, en los que emite series de las que cuenta con derechos, como puede ser Silicon Valley (también de HBO), House of Cards u Orange is the New Black (de Netflix). La llegada ambos servicios de VOD a España ha tenido distintos efectos en el operador, ya que mientras las últimas temporadas de las series de Netflix de las que tienen derechos solo se pueden ver en Movistar (las anteriores sí se pueden ver en Netflix) con HBO los derechos son compartidos, por lo que sus series se pueden ver tanto en Movistar+ como en HBO directamente.

Hasta ahora para acceder a Movistar Series, donde el operador emite Juego de Tronos, había que pagar un mínimo de 75 euros al mes

Y hasta ahora para acceder a esos dos canales de series de Movistar había que pagar un paquete de al menos 75 euros al mes (Fusión+ Ocio), ya que con la Fusión Contigo (55 euros al mes) no se podía contratar el paquete Series. Con la llegada de Fusión Series el acceso a esos preciados canales se abarata hasta los 60 euros. Y la intención de competir con HBO parece clara, por las fechas elegidas y porque el nuevo paquete solo incluye Movistar Series y Fox. Demasiada casualidad ¿no?

La incorporación de Fusión Series no quiere decir que Movistar vaya a recibir una avalancha de contrataciones de dicho paquete, los clientes de otros operadores pueden estar más interesados en contratar HBO por su cuenta, pero el paquete es bastante competitivo teniendo en cuenta que ofrece tanto conexión fija como móvil (con llamadas ilimitadas y 4 GB en la línea principal) por 60 euros. Al menos será tentador para los propios clientes de Movistar.

En Xataka Móvil | Movistar apunta al low cost: nueva Fusión #0 desde 45 euros al mes y Fusión Series desde 60 euros