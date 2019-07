Instagram contra el bullying: identificará comentarios ofensivos y permitirá ocultar a los usuarios que nos molesten

Instagram anuncia cambios en la red social, orientados para combatir el bullying y los comentarios ofensivos. Tenemos dos nuevas funciones que están siendo implementadas estos días y se están probando para ver si se logra reducir el nivel de agresividad que algunos usuarios tienen.

Durante años, Instagram ha estado utilizando inteligencia artificial para detectar contenido ofensivo en imágenes, vídeos y comentarios. Pero ahora, además de detectarlos, implementará un aviso de advertencia cuando alguien vaya a comentar con un tono ofensivo.

Inteligencia artificial para combatir el bullying

Cuando un usuario publique un comentario ofensivo o con insultos, la aplicación de Instagram lo detectará y permitirá realizar varias acciones. En primer lugar saltará un aviso de advertencia preguntándonos si "¿De verdad quieres publicar esto?". Seguidamente aparecerá un mensaje con el símbolo de Instagram y un corazón explicando la función, que no es otra cosa que decir a los usuarios que piensen dos veces antes de publicar comentarios ofensivos. Finalmente, el botón de atrás permitirá eliminar el comentario o editarlo para que no sea tan negativo o dañino.

Instagram no ha explicado cómo funcionará este algoritmo, aunque según la descripción ofrecida se basará en similitudes con comentarios previamente reportados.

La red social además está probando otra función llamada "Restringir". Se trata de una función equivalente a la de bloquear, pero la persona puede seguir escribiendo y comentando como si nada pasara. Salvo que ni tu ni el resto de usuarios que accedan a tu perfil lo verán. Es similar al bloqueo de usuarios en Youtube, donde la persona piensa que todo continúa igual pero en realidad está invisibilizado.

Estos usuarios restringidos no podrán tampoco ver cuándo estás conectado o si has leído los mensajes directos. Adicionalmente, Instagram permitirá que otros usuarios sí sean capaces de ver sus comentarios. Por el momento se trata de una prueba, pero en otras plataformas se ha añadido definitivamente. Instagram comenta que normalmente los usuarios no bloquean o dan 'unfollow' a los abusones porque "la situación puede ir a peor".

"Sabemos que el bullying es un desafío que muchos enfrentan, especialmente los jóvenes. Estamos comprometidos a liderar la industria en la lucha contra el acoso y estamos reconsiderando toda la experiencia de Instagram para cumplir con ese compromiso", explica Adam Mosseri, CEO de Instagram.

El pasado mes de mayo, Instagram también comunicó que iban a pasar a borrar todo el contenido que incite al odio y la violencia, tanto fuentes como material compartido. Una posición cada vez más activa para intentar que en la red social se mantenga una conversación sana y positiva.

Más información | Instagram