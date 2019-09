Hoy asaltan el Área 51 (en teoría): cómo se originó esta invasión viral y cuáles son los preparativos de última hora para frenarla

Todo empezó como una broma, pero va camino de convertirse en tragedia. En junio, Matty Roberts, un estudiante de 21 años de Bakersfield, California, creó un evento de Facebook incitando a invadir la famosa Área 51 y descubrir si efectivamente los militares nos escondían de los aliens. Pero vivimos en una época maravillosa y lo que podría haberse quedado ahí explotó de manera viral hasta tal punto que millones de personas se han animado a participar.

El día clave es hoy 20 de septiembre. ¿Lugar? La Extraterrestrial Highway que va hacia el Area 51, Campo de Pruebas y de Entrenamiento de la Base de la Fuerza Aérea de Nellis. Esta es la historia de como un evento de Facebook ha trascendido fronteras y ha puesto en riesgo la seguridad de un pequeño pueblo de Nevada.

De compartir memes a mover miles de personas

El evento de Facebook de convocatoria supera en estos momentos los 2,1 millones de asistentes.

"Storm Area 51, They Can't Stop All of Us" es el nombre del evento de Facebook que ha iniciado toda esta aventura. Justo el día de la fecha señalada, ya hay más de dos millones de personas apuntadas que han "confirmado" su asistencia. Es una cantidad enorme y que podría haber sido mayor de no ser porque Facebook llegó a eliminar el evento a principios de agosto.

"Si corremos a lo Naruto podremos ir más rápido que sus balas", un argumento difícil de resistir. "Nos reuniremos todos en la atracción turística del Centro Alien y coordinaremos nuestra entrada", explican los organizaremos. Todo para encontrar los supuestos aliens dentro del Área 51.

Fue a mediados de julio cuando el evento empezó a generar atención en las redes sociales. "Creé un movimiento mientras estaba aburrido a las 2 de la madrugada", explicaba su creador a LA Times.

Una convocatoria que ha sobrepasado fronteras

El evento ha servido para que durante los últimos meses miles de personas desborden la red con todo tipo de memes y bromas. En las semanas sucesivas se crearon decenas de eventos alternativos, festivales e incluso recientemente dos Youtubers han sido arrestados por intentar acceder al Área 51.

Y es que en la actualidad el Área 51 es una base militar en uso y no es accesible al público civil, mucho menos a una oleada de jóvenes asaltantes coordinados por internet.

This is the entire summer of 2019 compressed into one tweet. https://t.co/2pIS7PDTGC — Jimmy Chi [Level 60 Elite Tauren Chi-eftain] (@FailedAsian) July 16, 2019

Afortunadamente dentro del propio evento de Facebook hay mensajes que evidencian el verdadero sentido de este movimiento. Uno de los más votados dice así: "Hola, gobierno de los Estados Unidos, esto es una broma, y en realidad no tengo la intención de seguir adelante con este plan. Simplemente pensé que sería divertido y conseguirme un buen puñado de likes en Internet. No soy responsable si la gente decide finalmente asaltar el área por su cuenta".

Como siempre que algo tiene éxito en internet, hay usuarios que intentan sacar tajada del asunto y es precisamente lo que podemos ver a través de la web Stormarea51.us, donde por un lado venden merchandising del evento y por otro venden los tickets para el evento alternativo que ya se ha convocado.

"Yo voy", lema más utilizado por el merchandising de la invasión al Área 51.

Qué opinan de todo esto en el Área 51

Acceder al Área 51 no es tarea fácil. La base se encuentra en Groom Lake, a 50 kilómetros de Alamo, un poblado con poco más de 1.500 habitantes. Y es que ni siquiera Google Maps es de mucha ayuda ya que no hay nada a kilómetros a la redonda.

La mística de la base aérea se debe a que originalmente se desarrollaron pruebas para un avión espía. El ejército intentó ocultarlo a la prensa y a partir de entonces se empezó a generar la idea que estaban allí para observar fenómenos extraños.

A raíz del impacto generado por la convocatoria, las Fuerzas Aéreas de los EE.UU emitieron un comunicado a distintos medios como NPR o USA Today advirtiendo de los peligros y avisando que nadie intentase entrar en la base militar:

"Las Fuerzas Aéreas de los EEUU están siempre preparadas para defender a América y a su propiedad".

Preocupados están también en los pequeños pueblos de la zona que temen una llegada masiva de visitantes que no pueden acoger. Según recoge AP, los residentes de Rachel, un pequeño pueblo de 54 habitantes avisaron de los peligros. Para el Sheriff de Lincoln County, incluso una oleada de 50 visitantes podría causar el caos. Y es que estos pueblos no cuentan ni con gasolineras ni con supermercados. "Creo que esto comenzó como una broma, pero puede haber suficientes personas tomándoselo en serio y podría suponer un problema", explica el Sheriff a Buzzfeed News.

Y es que pese a que muchos siguen viéndolo como una broma, al menos dos pequeños hoteles de la zona han recibido múltiples reservas. Siendo uno de ellos el Alamo Inn de Highway 93, ambientado con detalles alienígenas, según TIME. Pese a que solo una fracción de los apuntados acuda, ya sería suficiente para causar problemas en esta región tan poco habituada a las masas.

Members of various Sheriff’s and police departments having a morning meeting in front of the Little A’Le’Inn. #area51 #stormarea51 #alienstock pic.twitter.com/QWs4l3fH9K — Mick Akers (@mickakers) September 19, 2019

Qué parece que ocurrirá finalmente

La primera alternativa a invadir el Área 51 fue la convocatoria de un festival en la zona. Pero debido a los riesgos de planificación y la poca infraestructura, el festival 'Alienstock' que esperaba recibir unos 10.000 asistentes ha sido finalmente cancelado, tal y como explica la propia página web del festival. Pese a ello, todavía hay múltiples usuarios que se han organizado para ir y desde distintos canales de vídeo se podrá seguir en directo.

Raid on Area 51.



So it begins. pic.twitter.com/qPlx7ltXod — Joe (@joelcanojr) September 20, 2019

Una serie de ufólogos, músicos y artistas todavía planean realizar un evento en la zona, en concreto en el Alien Research Center. Se trataría de la 'Storm Area 51 Basecamp' y tomaría lugar entre los días 20 y 21 de septiembre. Un evento cuyas entradas se pueden encontrar en Ticketmaster desde 47 dólares.

En cambio, los organizadores del evento decidieron convocar a todos los fans a la "Area 51 Celebration", un festival que sí ha atraído a un gran número de participantes pues está teniendo lugar ahora, día 19 de septiembre por la noche en los EE.UU. Está patrocinado por Bud Light y participan múltiples artistas musicales. Sin embargo su ubicación no es en Rachel ni cerca del Área 51, sino en Las Vegas. Una decisión bastante más responsable.