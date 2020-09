El Gundam japonés a tamaño real da sus primeros pasos: así se mueve un robot mecha de 20 metros

En el puerto de Yokohama, al sur de Tokio, se empezó a construir un Gundam a tamaño real, de casi 20 metros de altura y 25 toneladas. No es el primer robot gigante que se construye en Japón, pues ya se han fabricado varios Gundam del mismo tamaño. Pero sí es el primero que caminará. Y estos días han iniciado los tests para dar los primeros pasos.

El Gundam gigante supone un gran reto a nivel de ingeniería, pues podrá moverse, andar y tendrá hasta 24 grados de libertad de movimiento. En estos primeros tests, lo hemos visto únicamente dar un par de pasos y agacharse.

Fabricado en aluminio en vez de acero, este Gundam se considera bastante ligero para su tamaño. Durante la pandemia muchos proyectos de construcción han quedado paralizados, pero el Gundam ha continuado avanzando. El pasado mes de julio vimos al gigantesco robot mover sus piernas por primera vez y ahora ha dado comienzo la fase de testeo.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7