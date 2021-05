Google Maps mostrará mapas más detallados: con pasos de peatones, contenido destacado según horarios y más realidad aumentada

Hoy es un día grande para Google, quizás el más importante del año, y aunque la estrella será Android 12 la compañía ha aprovechado para comentar novedades de sus principales tecnologías y servicios. Entre ellas una de las joyas de la corona, Google Maps, que próximamente incrementará el nivel de información en nuestras rutas y mapas.

Parte de ellas llevan más allá algunas de las más recientes novedades, como la navegación con realidad aumentada, aunque ha destacado especialmente el anuncio oficial de los pasos de peatones en los mapas. Un nuevo conjunto de funciones que nos deja la promesa de una app/servicio mucho más versátil y detallado, contemplando incluso qué destacar según la hora.

Poder planificar la ruta casi paso a paso

Los de Mountain View tiran de inteligencia artificial para desarrollar parte de estas nuevas funciones, según explican. En esa novedad que destacábamos en el inicio sobre visualizar los pasos de peatones, isletas y demás elementos para viandantes también interviene la AI, aunque lo que destaca aquí es que Google anuncia que llegará a 50 ciudades más en 2021.

Con esta novedad Google Maps mostrará información más precisa de las calles, como el ancho de una carretera a escala junto a los pasos de peatones, las aceras o las isletas peatonales. La compañía espera que sea de utilidad a todos los peatones, especialmente en el caso de los que usan silla de ruedas, de manera que puedan planificar una ruta asegurando accesos.

En lo que se han centrado en las últimas actualizaciones ha sido en que pueda ser una herramienta global, teniendo en cuenta aspectos como el hecho de que los pasos de cebra no están indicados de igual manera en cada país. Habrá que ver si es tan detallado como prometen, desde luego sería de gran utilidad si funciona bien.

No sabemos aún cuáles serán, pero ya no quedará únicamente en Londres, San Francisco y Nueva York. Entre los ejemplos que comenta la casa está Madrid (veremos si esto es un guiño), pero aún no hay información de si alguna de esas ciudades estará en Europa o Latinoamérica.

Evitar sitios demasiado llenos y localizar cafetería de un vistazo

En cuanto a las novedades en realidad aumentada, Google Maps llevará más allá las indicaciones que ya están en funcionamiento incluyendo indicadores más claros de los puntos que nos interesan, nuestro hotel o incluso indicaciones para dentro de los edificios. Maps estrenará también Area Busyness, una función dirigida a que podamos saber qué áreas de una ciudad están más llenas de gente en un determinado momento.

Además, teniendo en cuenta el momento del día Google Maps destacará un tipo de comercios u otros. Por ejemplo, las cafeterías a hora de desayunar o bien restaurantes a hora de cenar o comer.

Por ahora no han dicho ninguna fecha concreta ni tampoco a qué países llegarán estas funciones de Maps, pero probablemente en una primera fase queden en Estados Unidos. Ya hemos visto en el caso de los mapas detallados que la idea es que funcione a nivel global, así que esperamos que no tarden mucho a lanzarlas también en otros países.