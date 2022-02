Forocoches se rediseña por primera vez en su historia: "La idea es reducir la curva de aprendizaje inicial"

Pole.

Internet a principios de siglo era conectarse desde un ordenador, muy probablemente de sobremesa, y acceder a páginas web encadenadas, abiertas, sin convertir en plataformas ni aplicaciones cerradas. La web. Google ni siquiera era líder mayoritario en buscadores, hablábamos por Messenger, apenas existían las redes sociales y la mayoría del contenido era texto, con algunas fotos y muy pocos vídeos. En ese contexto nació Forocoches, un 18 de marzo de 2003.

Casi diecinueve años después, la web ha cedido terreno ante las plataformas cerradas, los ordenadores de sobremesa son minoría en favor de portátiles y smartphones, Google es hegemónico y la comunicación social se hace sobre todo con fotos, vídeos y textos cortos. Mucho de lo que reinaba en 2003 ha muerto o sobrevive entre penurias, pero Forocoches se ha hecho gigante como un reducto del Internet añejo. El de otros tiempos.

Wordle fue un vestigio de ese Internet que ya apenas existe, pero Forocoches es una máquina del tiempo cotidiana a otra época. No sugiere contenido algorítmicamente, mantiene el texto largo como principal motor de sus contenidos y hasta es un refugio de la presencia online anónima, no mal entendida, que también lo hay, sino simplemente como el de una vía de escape en la que pedir opiniones sobre inquietudes que no queremos trasladar a nuestro entorno o en la que charlar con el seguro bajado. Una de sus señas de identidad era un diseño caduco, ya retro, que acompañaba desde sus orígenes, pero que ya no ha aguantado más. Por primera vez en casi dos décadas, Forocoches cambia de piel (para móvil, el rediseño de escritorio todavía no). Y Álex Marín y Edu Martín, su CEO y responsable de marketing y negocio respectivamente, han hablado con Xataka al respecto.





Bienvenido, mister Kubernetes

Forocoches, seis millones de usuarios únicos al mes, ha permanecido casi inalterada en todo este tiempo. Ha habido mejoras en su infraestructura, como cuando pasó de Apache a LiteSpeed como servidor web sobre SQL, pero el apartado visual ha sido inerte. Y aunque hace mucho que los usuarios iban pidiendo algunos cambios, en los últimos años se dispararon las peticiones. "Siempre hemos apostado por el 'si funciona no lo toques', pero cuando ha pasado tanto tiempo los usuarios ya iban reclamando el rediseño. No todos, pero sí íbamos viendo demandas de funciones como un modo noche o avances así, que otras webs ya incorporaban. Forocoches se había quedado desactualizado", dice Álex. La motivación por la que hacer el rediseño ahora es simple: "Hacer caso a los usuarios que pedían ya el rediseño, simplemente".

Una vez se pusieron a analizar todas las funciones que incorporar, vieron que eran demasiadas como para quedarse en una inclusión colectiva. "Había tanto que cambiar que tenía más sentido rediseñar desde cero", explica Edu. "El modo noche, mejores notificaciones, una versión responsive que permitiese tener en el móvil todas las funciones de escritorio, que hoy suena muy obvio pero no lo teníamos... El diseño de la versión móvil, de hecho, tiene estilos de iOS 4, para que veas". Un sistema operativo del año 2010. La versión móvil, por cierto, deja de depender de una URL adaptada como hasta ahora, ahora móvil y escritorio funcionan bajo un dominio unificado.

Ese cambio total les permitió ser mucho más agresivos. Pasaron, por ejemplo, a usar Kubernetes, un gestor de contenedores de software que permite escalar horizontalmente de forma automática y rápida cuando sea necesario. También trabajan con redundancia en dos centros de datos, uno en Barcelona y otro en Ámsterdam. "Creo que lo hemos montado muy bien, ha quedado bastante avanzado", dice Álex. El trabajo de la parte de infraestructura ha sido obra de Brutal, una empresa que compró el propio Álex junto a otro socio para que trabajase en exclusiva para sus proyectos. Como Forocoches, cuyo apartado técnico gestiona desde hace un lustro.

Antes y después de la vista de hilos de un subforo.

Durante la entrevista le recordamos una página ya extinta pero muy popular en los primeros años de Forocoches, una que mostraba en tiempo real la carga de los servidores, añadiendo llamas de fuego cuando se alcanzaba el 100%. Caía simpática entre usuarios curiosos con conocimientos técnicos. "La quitamos en uno de los cambios de servidores, pero estaba muy chula. Quizás la recuperemos, es una buena idea", cuenta el CEO.

La nueva vista de escritorio.

El listado de subforos con el nuevo diseño.

A nivel visual, el estilo se ha adaptado a los tiempos actuales, pero también con un enfoque funcional: "La idea es reducir la curva de aprendizaje inicial, que cualquiera que sepa usar Twitter o Instagram entre a Forocoches y entienda enseguida cómo funciona. Dónde están las conversaciones, cómo se organiza la información, etc", explica Álex. Se han añadido funciones típicas de esos entornos, como el gesto de deslizar para volver atrás. "Y de esa forma atraer a nuevas generaciones al foro". El apartado visual, de concepto y su programación ha sido un trabajo de Onabitz. El modo noche, por ejemplo, ni siquiera era posible con el diseño anterior. Ahora es configurable a nivel de dispositivo con CSS y Javascript.

Reacciones y feedback

Aunque el rediseño acaba de ser estrenado, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, ya fue lanzado en su versión móvil, aunque se interpretó como parte de una broma. "Las primeras reacciones pensaban que no era más que un trolleo, pero enseguida hubo gente que sabe de esto que advirtió de que el cambio era profundo, no solo cosmético, y que tenía que ir en serio", según cuenta Edu. Y llegaron las reacciones de verdad, las que entendían que era el primer rediseño de la historia del foro: "La media de edad de Forocoches es de 29 años. Los que son más jóvenes lo agradecían, los que son más mayores eran escépticos y pedían volver al estilo clásico. Así y todo, fue una reacción más positiva de lo que esperábamos, y además los que se quejaban, a los pocos días o a las pocas horas incluso admitían que se habían acostumbrado y que todo funcionaba mejor".

En este tiempo, el rediseño se podía activar a mano en versiones móviles. Ahora ya está disponible de forma permanente y también en escritorio, una vía de acceso que se ha quedado en el 25% de las sesiones. Las otras 75% navegan desde su smartphone.

Antes y después de la vista de un hilo abierto.

Los rediseños de cualquier entorno online suelen traer quejas iniciales por la propia condición humana. En Forocoches lo saben y van a ofrecer la opción de mantener el diseño clásico. "No nos cuesta nada, al final es un estilo CSS sobre lo mismo", admite Álex. No obstante, monitorizarán a los usuarios que activen esta opción continuista para ofrecerle más adelante volver a probar el nuevo estilo.

La validación de este rediseño, de hecho, ha llegado de la mano de los propios usuarios y de ganchos que confiesan haber lanzado desde cuentas anónimas, como si fuesen de otro shurmano cualquiera, con mensajes del estilo "maldito ilitri [forma habitual de referirse a Álex por su nick, 'electrik'] que no le mete ni un duro al foro, si le tuvierais delante, ¿qué le pediríais?". "Y veíamos mucha gente pidiendo el modo noche, por ejemplo, que era algo que nosotros no veíamos muy necesario pero verlo tan demandado nos hizo entender su importancia. Y la verdad es que ahora que lo usamos hemos comprendido que es muy útil", nos cuenta Edu.

Otra forma de tomar el pulso a este cambio fue preguntar directamente a ciertos usuarios. Primero hicieron un filtro para seleccionar a los que siguen activos desde el principio, desde 2003; y también a los que llevan menos tiempo pero se conectan continuamente y son especialmente activos. "Vimos que el feedback era bueno. Algunos no se acostumbraban al principio, pero es normal, luego ya sí. Y eso fue una buena noticia, ver que los parroquianos quedaban convencidos. Otros usuarios que lleven poco tiempo no nos preocupaban al mismo nivel porque no notarían tanto el cambio".

Mañana

Esencialmente existen dos Forocoches. El del subforo general, el mayoritario, donde el tono principal es distendido, a menudo mordaz, lo que le ha granjeado una fama agridulce, entre el cachondeo y las faltas de respeto. Luego están el resto de subforos, concebidos por sus propios usuarios como lugares serios, donde cabe el tono relajado, pero no el trolleo. A menudo, quien acude a esos subforos con la actitud del general acaba llevándose un baneo o al menos la reprobación colectiva.

Una forma de luchar contra la fama excesivamente troll de Forocoches ha sido incorporar hace ya años a un equipo de soporte que trabaja 24/7 moderando contenidos. Incluso de forma preventiva: cuando saben que va a llegar una noticia que puede dar pie a ciertos comentarios, ponen al equipo sobreaviso para detectar excesos en los comentarios e ir eliminándolos. "Somos los primeros que nos llevamos genial con la Unidad de Delitos Telemáticos", dice Edu riendo. Hace apenas unos días la Agencia Española de Protección de Datos impuso 2.000 euros de multa a un usuario del foro que publicó una foto de una chica en bikini sin su consentimiento y acabó llena de comentarios "inapropiados y vejatorios", según la resolución. "Cometer delitos bajo anonimato no hace que dejen de ser delitos, y te van a pillar muy fácilmente. Al final son cuatro cafres entre miles de usuarios".

Antes y después de la vista del perfil de otro usuario.

Para esta nueva etapa no tiene muchos planes específicos. El CEO explica que "la idea es que continúe el flujo, y que sigan entrando usuarios de nuevas generaciones, porque lo que ocurre en Forocoches es algo que no ocurre en más sitios: se pueden escribir textos largos, sin tener que limitarse a textos cortos, fotos o vídeos, como en las redes actuales. También se junta gente de todos los tipos y edades". Añade Edu que "tenemos gente de 17 años que quiere entrar a McDonald's a trabajar para sacarse un dinero, y gente de 45 con un puestazo en banca o en consultora, y hay conversación entre ellos".

"Internet se ha llenado de gratificaciones instantáneas y algoritmos para engancharte, Forocoches no hace nada de eso", prosigue Álex. También comentan que no contemplan muchas novedades importantes a medio plazo. Incluso han pensado si tendría sentido pensar en clave metaverso, pero que no ven el valor de entrar en él. "Forocoches seguirá estando ahí, como siempre". "En Forocoches eres escuchado y respondido, en otras redes no. Y puedes tocar temas que con tu nombre y apellido no querrías tocar. Por ejemplo, para pedir consejos de inversión. Es un tema un poco tabú, y en Twitter posiblemente nadie te responda. En cambio en Forocoches vas a tener gente que te recomiende invertir en hamburguesas de un euro [una broma recurrente en el foro], pero también muchos consejos sobre formación financiera, libros, canales de YouTube, guías para empezar...", añade Edu. La magia de un floro capaz de todo.