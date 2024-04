Elon Musk puede poner cohetes en órbita, pero hay algo que todavía no ha conseguido: un buen sastre

Pese a los problemas en Tesla, que en los últimos meses ha hecho un importante agujero en su fortuna que le ha hecho pasar de ser el hombre más rico del mundo a ocupar la tercera posición, Elon se mantiene como una de las personas más ricas e influyentes del planeta.

El fin de semana pasado, Elon Musk acudía como invitado a la gala de los premios a la innovación Breakthrough Prize vestido de etiqueta. Eso le ha puesto en el punto de mira de Derek Guy, un colaborador habitual del Financial Times y experto en moda masculina que se ha convertido en influencer de la elegancia masculina desde su perfil @dieworkwear en X.

Elon Musk necesita cambiar de sastre. El experto en elegancia masculina ha señalado en un hilo de X que le sorprende que, un hombre con el poder adquisitivo de Elon Musk, no haya cuidado un poco más su imagen, mostrando algunos errores evidentes en el ajuste de su traje. Guy comenzó destacando el largo y ancho de las mangas de su chaqueta y su camisa. El experto criticó que las mangas de la camisa eran demasiado largas y las de la chaqueta demasiado estrechas, lo que le concedía un aspecto arrugado y poco elegante.

Con esmoquin y botas de cowboy: arreglado pero informal. Por muy aberrante que pueda parecer en Europa, parece ser que para la etiqueta de Estados Unidos no es del todo incorrecto vestir un elegante esmoquin de gala y combinarlo con unas botas de cowboy. El experto en moda masculina señalaba que personalidades destacadas como el expresidente George W. Bush solían vestir botas con traje, pero lo importante era adaptar el ancho de la pernera del pantalón para que la bota no genere arrugas en esa zona.

De nuevo, la falta de un buen sastre que ajuste correctamente el traje de Musk a su gusto por las botas de vaquero, daba al millonario un aspecto descuidado y poco elegante.

Felipe VI, el polo opuesto de Musk en elegancia. Tal y como el propio Derek Guy reconoció en su entrevista con la revista Telva, su valoración sobre el vestuario de Felipe VI fue uno de los momentos álgidos de su carrera como “tuitero”. En aquella ocasión, al contrario de lo sucedido con Elon Musk, el influencer californiano alabó la confección de los trajes del monarca, calificándolo como “el hombre mejor vestido del mundo” por el exquisito ajuste de sus trajes.

A Musk le gusta la moda, pero no ejerce. Como recoge el artículo de GQ, Elon Musk reconoció en la gala MET de 2022: “Me encanta la moda. A veces se ve como algo frívolo y quizá no tan importante, pero creo que la belleza es muy importante, así como el estilo y las cosas que conmueven el corazón”.

Sin embargo, pese a ese gusto por la estética, el magnate no ha cuidado mucho su aspecto en eventos tan importante como la recepción con el Papa Francisco I, donde el millonario lucía un pantalón tan largo y un traje tan mal ajustado que incluso el propio Elon Musk reconoció que su aspecto no fue el adecuado.

No equivocarse haciendo un “Steve Jobs”. Moda y millonarios no siempre van de la mano. Vestirse bien requiere dedicarle tiempo y recursos, por lo que muchos millonarios prefieren emplear ese tiempo en tareas que les reporten beneficios y le resten estrés. Uno de los ejemplos más claros de esta uniformización del vestuario de los millonarios es Steve Jobs, con su eterno jersey negro de cuello alto y pantalones vaqueros. Es un estilo sobrio, pero eso no significa que fuera elegido al azar. El diseñador japonés Issey Miyake se encargó de crear el uniforme que Steve Jobs vistió durante los últimos años de su vida.

