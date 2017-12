El anuncio del fin del mundo se hizo hace dos años, pero nadie se enteró al hacerse Google+

El anuncio de un inminente apocalipsis parece habernos pillado a todos por sorpresa, y ahora todos nos echamos las manos a la cabeza preguntándonos cómo es posible que nadie se hubiera dado cuenta antes de que Nostradamus tenía razón. Pero ahí está la cuestión, en que alguien ya predijo todo esto hace dos años, sólo que lo hizo en un sitio al que nadie le prestó atención.

Y todo porque quien descubrió que Nostradamus tenía razón lo publicó en su perfil de Google+ y pasó totalmente desapercibido para todo el mundo. De hecho el mensaje no obtuvo ni un sólo +1, señal de que los pocos usuarios de aquella red social ni siquiera llegaron a leer el mensaje.

El usuario que en su día dio la voz de alarma fue ALEXITIMIC, que lleva en la red social de Google desde que abrió. Su mensaje fue publicado el 15 de junio del 2015, y todavía puedes leer cómo decía que se tras pasarse varios días analizando los textos de Nostradamus se había dado cuenta de que tenía razón y el fin del mundo llegaría en pocos años. De hecho incluso acertó en que sería un martes, aunque no pudo concretar de qué año.

"Google+ siempre tuvo poco movimiento, por lo que una buena tarde me aburría tanto que me puse a repasar los textos de Nostradamus", nos ha explicado tras contactarle. "Imagínate mi sorpresa cuando de repente me di cuenta de que tenía razón y de que el mundo estaba a punto de acabar. Corrí a avisar al resto de compañeros del plus, pero quién lo va a leer si aquí ya no hay ni Dios".

Este usuario también me ha explicado que estuvo tentado de avisar también en Twitter y Facebook, pero que como es un hombre de principios finalmente decidió no hacerlo por considerarlas dos redes sociales tiranas de las que no quiso saber nada desde el día que descubrió Google+.

"Cada vez somos menos los que nos resistimos a abandonar Google+ como nuestra red social principal, y total para lo que nos queda no me voy a poner ahora a hacerme una cuenta en Facebook", nos ha contado. Él, por su parte, ya tiene su búnker preparado para el apocalipsis, y ha impreso varios mapas de Google Maps para saber moverse si consigue sobrevivir.

