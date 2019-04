Los dragones de 'Juego de Tronos' no existen, pero el "vidriagón" sí: la obsidiana se ha usado para armas durante siglos

Son días de 'Juego de Tronos', días de spoilers y de teorías sobre qué pasara (y qué ha pasado) en esta octava y última temporada de la serie. Y dentro de todas las curiosidades que tanto la producción como la saga literaria integran, está un material que cobra verdadera importancia en la trama de 'Game of Thrones' y en algunos de los movimientos tácticos de sus personajes: el vidriagón o dragon glass.

El vidriagón (o Vidrio de Dragón) es un material de origen volcánico usado en la trama para fabricar armas capaces de dañar a los Caminantes Blancos, como el acero valirio. También es conocido como zīrtys perzys, que se corresponde a "fuego helado" en la lengua de la antigua Valyria, y como obsidiana, que es el nombre de una roca real como la vida misma.

Cuenta la historia de 'Juego de Tronos' que los Hijos del Bosque conocían la ubicación del vidriagón y que fabricaban armas de vidriagón, como dagas, puntas de flechas y de lanza. También era usado por los habitantes de Valyria para fabricar velas de vidrio, y podemos decir (sin meternos estrictamente en spoilers) que en cierto momento de la serie cobra importancia el que haya grandes yacimientos de vidriagón en Rocadragón.

Todas estas regiones son fantásticas (gracias a la serie, en ambos sentidos), pero lo que realmente existe es la obsidiana. Lo recordaba hace poco Shaena Montanari, paleontóloga, bióloga y divulgadora, en su cuenta de Twitter, comentando que la obsidiana es un cristal volcánico existente.

#GameofThrones GEOLOGY FACT: Dragon glass is obsidian. Obsidian is real and it is volcanic glass. It is glassy because it cooled super quickly and there was no time for crystals to form. This has been your #GOT Geology Fact™️ pic.twitter.com/LzdWnGIMye