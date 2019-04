Las teorías de 'Juego de Tronos', ordenadas de más a menos probable

Llegamos a abril y la espera de dos años se ha convertido en unos pocos días hasta el regreso de 'Juego de Tronos' en su octava y última temporada. Un final que tiene pinta de ser épico y que, más allá de cómo termine la Gran Guerra, promete responder a las teorías surgidas a lo largo de la década.

Durante las seis decenas de episodios de la serie, y miles de páginas de los libros, han surgido conversaciones crítpicas, profecías y acontecimientos que han hecho correr ríos de tinta electrónica a lo largo de Internet. Para ir calentando motores hemos reunido las grandes teorías de 'Juego de Tronos' y las hemos ordenado de la más a menos probable.

El dragón tiene tres cabezas y Tyrion es la tercera y, además, Targaryen (seguros al 99%)

Al final de la segunda temporada, en la Casa de los Eternos de Qarth, Daenerys tiene la visión de la sala del Trono de hierro destrozada, con una combinación de fuego y hielo. En ‘Choque de Reyes’ esta visión se completa con varias figuras desconocidas (supuestamente Targaryen) con una frase “El dragón tiene tres cabezas”.

Esto haría referencia a que, trescientos años antes, tres Targaryen (Aegon, Rhaenys y Visenya) llegaron a conquistar Poniente al lomo de sus dragones. Bien, damos por seguro que ahora mismo conocemos a dos de las cabezas (Daenerys y Aegon/Jon), mientras que la tercera permanece un misterio.

A falta de que Weiss y Benioff decidan introducir con bastante calzador y a última hora ciertos acontecimientos de los libros, la teoría implicaría que la tercera cabeza es la de Tyrion, que sería en realidad un Targaryen.

Aquí nos apoyamos en dos piedras: Tywin siempre ha denostado a su hijo e incluso llegando a decir que no es sangre de su sangre (normalmente interpretamos como falsedades para herir al enano, pero ¿y si fuera real la afirmación?); por otro lado, los dragones parecen bastante tranquilos ante la presencia de Tyrion (la escena cuando los libera en Meereen lo demuestra), algo que no está al alcance de demasiada gente carente de “sangre de dragón”.

Esta es la posibilidad más factible, pero si nos basamos en el tema de “hijos no queridos por sus padres” hasta Samwell podría ser un Targaryen. Algo que apunta esta teoría.

Daenerys es Azor Ahai y Jon es Nissa Nissa, o viceversa (casi garantizado)

Menos clara es la identidad del Azor Ahai, el Príncipe (o Princesa, ya que el valyrio es un idioma de género neutro) prometido. De hecho, todavía existe la identidad de que sean distintas personas ya que podrían tratarse de dos profecías distintas que se mezclarían con los siglos (Melisandre habla indistintamente de Azor Ahai y del Príncipe prometido).

Es la gran figura mesiánica de ‘Juego de Tronos’. En ambos casos se trata de un gran héroe que renacería entre humo y sal tras un largo verano, las estrellas sangrando, para despertar a los dragones de la piedra y acabar blandiendo la Dueña de la Luz y acabar con la Larga Noche que se aproxima.

Sabemos que Melisandre yerró con Stannis y ahora parece apostar por Jon Snow. Sin embargo, si reunimos todas las pistas que parecen indicar quién es el Príncipe prometido, la que encabeza la lista sería Daenerys. Según un usuario de Reddit que pone a Hot Pie en quinto lugar. Ojalá.

Por otro lado, uno de los elementos de la profecía implica un gran sacrificio personal de alguien a quien se ama (Nissa Nissa) para alzarse con la mítica espada. Tanto Daenerys como Jon han matado a sus respectivos primeros grandes amores (Khal Drogo e Ygritte), pero el sacrificio mayor podría ser entre ambos.

Otro gran candidato era Ser Pounce, el gato de Tommen, sin embargo los showrunners de la serie han desvelado que el felino murió fuera de escena.

Todo está contado por Sam, que en realidad es George R.R. Martin (lo de que es Martin, no sé, pero a tope con ello)

Esta es, probablemente, una de las teorías más claras que parece haber. En la larga tradición de Maestres (sí, de momento parece que no terminará su formación), sobre Samwell Tarly caerá la tarea de realizar la crónica sobre todo lo que hemos visto (y leído). Todo viene de una escena en la que el Archimaestre y el rezongón iniciado en la Ciudadela discuten:

Samwell dice: “No voy a escribir Una crónica de las guerras que siguieron a la Muerte del Rey Robert para que se queden sin leer en una estantería”. El Archimaestre le pregunta si tiene algún problema con el título, a lo que Sam contesta que preferiría algo más poético. “No somos poetas” le espeta el archimaestre ante el evidente guiño que el oriundo de Colina Cuerno hace a los espectadores.

Ya de por sí está claro que el personaje tiene sangre de novelista. Además, debemos tener en cuenta que Martin ha asegurado que el personaje con el que más se identifica es Samwell:

Es un gran personaje. Tyrion puede ser quien yo quiero ser, pero Sam está probablemente más cerca de lo que soy en realidad. El niño gordo al que le gusta leer libros y no le gusta subir muchas escaleras.

El valonqar es Jaime o Arya disfrazada de él (casi seguro)

Por alguna razón, en la serie omitieron la parte de la profecía de Maggy la rana (que veremos en breve) que más juego daba en los libros: el valonqar (literalmente “hermano/a pequeño”) es la persona que mataría a Cersei. Esto implicaría que el asesino sería Tyrion y, de ahí, parte de la animadversión que existe entre los dos.

Sin embargo, cada vez está más extendida la teoría que apunta a que quien realmente asesinará a Cersei es Jaime, su mellizo y amante… y que técnicamente nació después. Esto implicaría que llegaría a un punto en el que no tendría más remedio que quitar la vida a su hermana.

O existe otra posibilidad, ya que Cersei es uno de los más notorios miembros de la lista negra de Arya. La teoría reza que Arya se disfrazaría de Jaime (que este haya muerto o no es irrelevante) y entregaría la vida de la reina al Dios de los muchos rostros.

Bran enloquece al Rey Loco y provoca TODO Juego de Tronos (pondría la mano en el fuego valyrio)

Aquí nos vamos a encontrar tres teorías complementarias, en cierto sentido, sobre el papel del Cuervo de Tres Ojos en la guerra venidera. Bran va a estar empeñado en aprender y reunir todos los recursos posibles para acabar con la amenaza del Rey de la Noche. La primera parada obvia es el Rey Aerys II Targaryen, el Rey Loco.

Ya lo vimos con Hodor: Bran es capaz de influir en el pasado y, si no tiene cuidado, freir los cerebros de aquellos a los que invade incluso aunque eso cree una paradoja temporal. En este caso, el Verdevidente sería el responsable de los susurros y voces (algo que atestiguan en varias ocasiones Varys, Jaime y demás gente de la corte) que el último Targaryen no paraba de oír en sus últimos años.

Así, Bran usaría a Aerys para surtirse de fuego valyrio, necesario para derrotar a los Caminantes blancos y los Otros. Sin embargo, sus interacciones provocarían el famoso “quemadlos a todos” que tan amargamente conocieron Rickard y Brandon Stark. Hay otra teoría, más espectacular, que habla de que la susodicha frase coincidiría en un momento en el que, en el presente, Bran estaría en la mente de uno de los dragones en pleno fragor de la batalla.

Bran Stark es Bran el Constructor (demasiado enrevesado)

El siguiente paso sería retroceder unos cuantos milenios, al final de la Larga Noche para aprender cómo los grandes héroes derrotaron al Rey de la Noche. Allí colaboraría con los Niños de los Bosques y los norteños para construir el Muro, convirtiéndose (o influyendo) en Brandon el Constructor, fundador de la Casa Stark y Primer Rey del Norte.

Hay quien incluso va más allá y se aventura a hablar de una conexión entre todos los Brandon Starks a lo largo de la historia (y son una docena larga) que el pequeño Lobo aprovecharía. Aquí juega un papel importante un comentario en torno a la Vieja Tata, para la que parece no hacer distinciones entre los numerosos Brandons a los que ha criado.

El caso es que en los extras de los DVDs de ‘Juego de Tronos’ aparece una imagen en la que se ve a Brandon el Constructor sentado en una especie de palanquín mientras supervisa la construcción del Muro. Aquí ya no sabemos si está sentado porque le gusta dirigir las cosas así o porque no tiene más remedio de estar sentado porque es parapléjico. ¿Secuelas de la invasión de mente o es que Bran viaja literalmente al pasado?

Sea como sea seguro que es buena excusa para introducir la precuela de la serie, que promete ser ambientada durante esa era.

Bran es el Rey de la Noche (podría ser)

La tercera teoría de Bran es que el tercer intento de detener al Rey de la Noche resulta, paradójicamente, en su conversión en el gran villano. Ya hemos visto en la serie la creación de los Caminantes blancos como arma en la guerra entre los Niños de los Bosques y los Primeros Hombres.

Según la teoría, Bran invade al humano que se convertirá en el Rey de la Noche e intentará evitar que el vidriagón penetre en su corazón (si nos fijamos tanto Bran como el humano están la misma posición en esa escena).

Sin embargo, fracasa y quedará atrapado en el pasado por haberse quedado demasiado tiempo (tal como le advirtió Brynden y Jojen). La combinación de sus poderes con los de los niños, le convertirá en el villano definitivo, esperando pacientemente durante milenios: se marcará a sí mismo en la cueva, matará a Brynden Ríos por ocultarle la verdad y destruirá el Muro montado en el dragón.

Quizás es por esto por lo que el Rey de la Noche no mata a Bran (la idea de que dos niños logren huir es un poco sospechosa) y tampoco a Jon. Si Jon resulta ser el Príncipe Prometido, matará al Rey de la Noche, proporcionándonos un final agridulce.

Cersei no está embarazada… y si lo está, volverá a perder al niño (conociéndola, no nos extrañaría)

Bien, esta teoría viene de la mano de la profecía de Maggy la Rana, quien auguró que no se casaría con el príncipe (Rhaegar), sino con un rey (Robert)… que este tendría veinte hijos y ella solo tres. Los tres con coronas de oro… y los tres con mortajas de oro.

Al enterarnos, a más o menos mitad de la séptima temporada, que Cersei está embarazada parece que la profecía ha pasado al montón de charlatanerías de brujas que se confunden. A no ser que Cersei haya mentido y no esté encinta. O lo está, pero pretende abortar con ayuda de Qyburn (la conversación en ese episodio sugiere que el controvertido “maestre” le va a procurar una medicación).

Cersei es la madre de Gendry (fifty-fifty)

Con Cersei ronda otra teoría. La del primer hijo de Cersei Lannister y Robert Baratheon. Según contó Cersei a Catelyn, la única vez que amó al “usurpador” tuvieron un hijo que murió de fiebres al poco de nacer. Nada más se sabe y la fama de manipuladora de la ocupante del Trono de Hierro unido a lo que les gusta jugar a Martin, Benioff y Weis con los libros de familia hace que dudemos de sus palabras.

Así que aquí tenemos la teoría de que ese niño no murió sino que es el mismo Gendry, el único superviviente de la purga de bastardos de Robert. El porqué el único hijo legítimo de los reyes de Poniente fue desechado tendría su razón de ser en el profundo desprecio a la idea de criar a un hijo de Robert, por muy suyo que sea también.

La teoría especula con que, durante una de sus célebres cacerías, Cersei se desharía del bebé y lo cambiaría por otro, que sería el que muriese. Algo, a mi juicio, bastante perturbador incluso para ella.

Pero ojo, porque teniendo en cuenta que muy pocas personas sabían que el herrero es el heredero legítimo (y a esas alturas la mayoría estaban muertas), su marcha de Desembarco es extraña. Cersei ha dicho por activa y por pasiva (y lo ha demostrado) que haría cualquier cosa por sus hijos y jamás les haría daño. Esta devoción explicaría que Gendry saliese hacia el muro justo cuando Joffrey ordena la matanza de todos los bastardos.

Meñique fingió su propia muerte (improbable, pero ¿por qué no?)

El que Petyr Baelish (Aidan Gillen) sea el personaje más astuto de 'Juego de Tronos' hace que la emboscada que sufre en el salón de Invernalia sea algo incomprensible, por muchas ganas que tuviésemos de que se hiciera justicia contra el manipulador.

Sobre esta base se construye la teoría que indica que Meñique no murió en esa escena, sino un hombre sin rostro contratado por él. El Señor del Valle pronosticaría que no le quedaba mucho futuro en Invernalia debido a los recelos de Arya, los conocimientos de Bran y una Sansa que ya no es la niña inocente de antaño.

Sabemos de las raíces braavosíes de Meñique y durante los últimos episodios de la séptima temporada puede que sus acciones (atestiguadas por Arya) no fuesen exclusivamente encaminadas a que la pequeña loba encontrase el polémico mensaje de Sansa sino que estaría, además, dando el tributo necesario al Dios de los Muchos Rostros.

Ned Stark vuelve, pero como no-muerto (no se puede descartar)

En la práctica esta teoría es ligeramente más probable que la anterior, pero creo que debería ir aquí por seguir el hilo. ¿Os acordáis del tráiler de la temporada y cómo nos parecía importante saber de quién huye Arya Stark? Pues hay quien especula con que el aterrado rostro de la loba más asesina sea debido a que su perseguidor es Ned Stark. Pero no un Ned vivo, sino su cadáver resucitado por los caminantes blancos.

Esto explicaría, de paso, la cara de terror de Varys en la cripta de Invernalia. La teoría especula con que el Rey de la Noche, o alguno de su “corte” reanimase algún que otro cadáver enterrado allí. Claro, nos tendremos que fiar de que los huesos de Ned llegasen a su destino tras ser enviados por Catelyn desde Aguasdulces.

Syrio Forel es Jaqen H’ghar (ojalá)

En el episodio final de la quinta temporada Arya tacha un nombre de su lista: el de Ser Merryn Trant, comandante de la guardia real, por matar a Syrio Forel, su profesor de danza de agua. Al terminar el trabajo, un severo Jaqen castiga a la brava Stark porque había matado a alguien que no debía. Si bien esto se puede interpretar en el sentido de que no era el objetivo asignado, también en el sentido de que no existe motivo por el que Trant deba morir porque no mató a Forel.

Siendo ‘Juego de Tronos’ una serie en la que muy pocas muertes violentas suceden fuera de escena, la de Forel ha quedado siempre en entredicho, sobre todo porque el fandom da por hecho que la primera espada de Braavos es, en realidad, un Hombre sin Rostro y van más allá y conjeturas que es, en realidad, el propio Jaqen.

Sabemos que Benioff y Weis “reciclaron” a Jaqen para que hiciera del Hombre Bondadoso, el personaje que dirige la casa de Negro y Blanco, por lo que no sería descabellado. Sin embargo, los showrunners de la serie han asegurado que está muerto, por mucho que Maisie Williams diga lo contrario.

Varys es un sireno (se nos volaría la cabeza, pero no creo)

Las tormentas vienen y van, las olas rompen por encima, el pez grande come al pequeño y yo sigo caminando

El origen de “la araña” es uno de los más misteriosos y nos consta, vía una conversación con una sacerdotisa roja en Meereen, que no nos contó exactamente todo lo que le pasó cuando el “brujo” le cercenó el miembro y nos da a entender que hay algo más sobrenatural de lo que se intuye.

Así que ojo, porque hay gente que asegura (basado algo más en descripciones de los libros) que el enigmático eunuco podría ser un tritón (o un sireno) y que su amigo Illyrio sería otro ya que ambos comparten atributos. En este grupo habría un tercero en discordia, Meñique… o al menos podría saber el secreto de Varys y, por eso, “lo tiene bajo control”.

De Varys sabemos que, por ejemplo, no tiene interés sexual en los humanos (aunque se sugieren ciertas parafilias) y, además, sabemos que el ser eunuco no quiere decir no tener apetencias sexuales o afectivas. Simplemente no conoce a gente de su especie. Sobre cómo es que Varys es un tritón (y si Meñique lo era) poco nos podemos aventurar y todo es circunstancial: ¿nació así o el brujo era sacerdote del Rey Tritón?

Ned Stark está vivo (casi imposible)

Siguiendo en la línea de Forel, Jaqen y los Hombres sin Rostro, nos encontramos con otro “deseo” fan convertido en teoría. Ned Stark, el patriarca de los lobos, está vivo. Aquí hay dos propuestas diferentes basadas en las desconocidas últimas palabras del Guardián del Norte. La primera es la más sencilla: es un warg, un cambiapieles que en el último momento logró “huir” psíquicamente en forma de pájaro.

La segunda es, si cabe, bastante más rebuscada y se basa en la razón por la que Jaqen está entre los presos que se lleva Yoren al Muro siendo, en la práctica, alguien imposible de ser apresado. La teoría más extendida es que Ned escapa de la cárcel con ayuda de Varys mientras el célebre hombre sin rostro intercambiaba el rostro de Stark con el de otro prisionero.

Claro, aquí se desmonta la teoría porque no hay explicación al hecho de que, camino al cadalso, reconozca a Arya apoyada en la estatua de Baelor y le indique a Yoren (Francis Magee) que la “rescate”. Yo, con esta teoría, iría un paso más allá y me atrevería a decir que Ned es Jaqen y que ha entrenado durante meses a su propia hija.

El dragón de hielo resucitará vía amor de madre (ni en los mejores fan fics)

Si estuviésemos en, literalmente, cualquier otra serie esta teoría maternal tendría alguna posibilidad de cumplirse. Viseryon, muerto y revivido como el Dragón de Hielo y domeñado por el Rey de la Noche, recordará a su madre, Daenerys de la tormenta y romperá el “hechizo”. Luego, con ayuda de Melisandre, volverá a la vida.

Claro, es demasiado “perfecto” (incluso a un nivel fanfic) para ser una posibilidad, aunque no se puede descartar del todo… Sabemos que, llegado el momento, Daenerys se sacrificaría por sus dragones. Que de ahí pueda surgir una magia ultrapoderosa capaz de recuperar a Viseryon, es otra cuestión.