"Anteriormente en Juego de Tronos": cómo y dónde está cada personaje antes del estreno de la octava temporada

Casi dos años desde el final séptima temporada pero ya por fin tenemos a la vuelta de la esquina la octava y última temporada de 'Juego de Tronos'. Seis capítulos. Seis semanas en las que no se hablará de otra cosa (bueno, vale, las elecciones y 'Vengadores: Endgame' también se llevarán parte de la conversación). Pero después de tanto tiempo, y teniendo en cuenta además que nunca ha sido una serie fácil de seguir debido a tantas tramas y tantos personajes, es posible que te encuentres algo perdido cuando te dispongas a catar el nuevo material. Por eso en las líneas que siguen vamos a hacer un resumen de la situación actual de dichos personajes y tramas después de 67 capítulos para que los derroteros que pueda tomar la serie en las poco más de seis horas que le restan para su final no nos pillen por (excesiva) sorpresa.

Disclaimer: este artículo está hasta arriba de spoilers de las siete temporadas de 'Juego de Tronos'. Y nada más. No hay referencias a las novelas originales de 'Canción de Hielo y Fuego' escritas por George R. R. Martin.

El invierno ya llegó

Los cuervos blancos partieron de la Ciudadela de Antigua rumbo a los grandes castillos de los Siete Reinos: el Invierno ya está aquí. Y con él una gran amenaza proveniente del Norte que ha forzado una frágil tregua entre los siempre beligerantes reyes y reinas, señores y señoras de Poniente. Con la brecha abierta en el Muro no va a quedar otra que una guerra total entre Los Vivos y Los Muertos. Nos vamos a divertir.

En el bando de Los Vivos existen otros dos bandos que, como comentamos, tuvieron que llegar a una tregua en el Cónclave de Pozo Dragón. Cada uno de los bandos liderados por mujeres de armas tomar. Por un lado, el Team Cersei. Por el otro, el Team Daenerys. Repasemos los integrantes de cada uno.

Team Cersei

Obviamente en este equipo está Cersei Lannister, la Reina de los Siete Reinos sentada en el Trono de Hierro de Desembarco del Rey (el trono forjado por Aegon Targaryen con las espadas de sus adversarios cuando conquistó Poniente hace más de 300 años). Esposa de un rey y madre de dos reyes, Cersei terminó accediendo a dicho trono una vez que su hijo Tommen hiciera balconing desde la Fortaleza Roja después de que la propia Cersei culminara los planes del Rey Loco Aerys Targaryen e hiciera volar por los aires medio Desembarco del Rey, reina Margaery y Gorrión Supremo incluidos.

Junto a ella, que se encuentra en estado de buena esperanza nuevamente a pesar de aquella profecía que afirmaba que sólo tendría tres hijos (y que los tres morirían), su Mano del Rey, el ladino e insidioso Qyburn. Y su Espada Juramentada: Ser Gregor Clegane, aka La Montaña, al que dicho Qyburn hizo regresar de las puertas de la muerte después del Juicio por Combate contra Oberyn Martell. Ahora es igual de grande y brutal pero más feo y más callado.

Pocos apoyos de otras grandes casas de Poniente tiene Cersei, tan sólo el aspirante al trono de las Islas del Hierro y a la alcoba de la misma Cersei, Euron Greyjoy. Pareció abandonar su alianza y volver a su isleña casa cuando vio al zombie en el Cónclave de Pozo Dragón pero era todo una argucia: ha ido a Essos a recoger a la Compañía Dorada, la mejor y más numerosa compañía de mercenarios del Mundo, para traerla a Poniente con el dinero afanado a los Tyrell de Altojardín.

Pero, ¿y el abnegado Jaime Lannister? Ese Matarreyes capaz de cualquier cosa por el amor de su hermana melliza empieza a quitarse la venda de los ojos y empieza a ser más consciente de las felonías de Cersei y aunque esta tiene intención de no cumplir su promesa de ir al Norte a combatir al Ejercito de los Muertos, Jaime sí que parte hacía Invernalia dejando a la preñada Cersei atrás. ¿Le acompañará su mano derecha (no va con segundas, casi) Ser Bronn del Aguasnegras? No lo sabemos todavía.

Tampoco olvidemos que en los calabozos de Desembarco del Rey Cersei mantiene encarcelada a Ellaria Arena, la Princesa de Dorne. Team Cersei a la fuerza se podría decir.

Team Daenerys

Daenerys Targaryen, la Reina de los Siete Reinos (obviaremos el resto de sus múltiples títulos porque nos ocuparía todo el artículo relatarlos) sentada en el Trono de Vidriagón de Rocadrágon, es la gran líder del Team Daenerys. En su equipo, todos rumbo al Norte en barquito velero, todo el amplio séquito del que se ha ido rodeando a lo largo de las temporadas... pero tan sólo dos dragones: Drogon y Rhaegal.

Empezando por su Mano del Rey, Tyrion Lannister, el hombre que bebe y sabe cosas. Huyo de Poniente acusado magnicidio (falso) y de parricidio (verdadero) y volvió al Continente como ferviente seguidor y servidor de la Madre de Dragones, que parece más dispuesta a escuchar sus consejos que el rey al que anteriormente sirvió en dicha posición de Mano del Rey: Joffrey Baratheon.

Además el intrigante Lord Varys, la traductora liberta Misandei, Gusano Gris y su ejercito de Inmaculados, una miriada de Dothrakis (para algo es La Khaleesi) y Ser Jorah Mormont, el cual parecía avocado a la muerte por psoriagrís pero que fue salvado por Samwell Tarly en La Ciudadela de Antigua y readmitido por su idolatrada Daenerys en el séquito a pesar de sus traiciones anteriores.

También Theon Greyjoy y unos cuantos de los Hombres del Hierro pero estos no se dirigen con el resto de la comitiva al Norte si no que van a intentar rescatar a Yara, hermana de Theon y legítima heredera del Trono de Sal, de las fauces de Euron.

Y al Team Daenerys se unió durante la séptima temporada ni más ni menos que el Rey en el Norte, el resucitado Jon Nieve. Tanto se unió que renunció al título, hincó rodilla y pasó a ser el Guardián del Norte... además de conocerse carnalmente. Y con Jon Nieve, su gente, que este es otro que ha ido ganando adhesiones a lo largo de los años.

Ser Davos Seaworth, el caballero de la Cebolla, se convirtió en su principal consejero como ya lo fue de Stannis Baratheon y así continua. Y junto a Ser Davos su protegido Gendry Tormenta, que además de ser un avezado corredor sobre nieve es hijo bastardo de Robert Baratheon, algo que sólo conocen los propios Davos y Jon.

Sansa y Arya están más unidas que nunca después de conspirar para engañar a Meñique y cortarle el cuello

En el Norte Sansa Stark ejerce de señora de Invernalia y no parece que se haya tomado excesivamente mal la hincada de rodilla ante Daenerys de su hermano Jon, quizás porque está más unida que nunca con Arya, con la cual ha conspirado para engañar a Meñique y cortarle el cuello. Uno de los momentos más satisfactorios de toda la serie, para que nos vamos a engañar.

Pero Arya Stark es ahora una Asesina sin Rostro y tiene una lista todavía con nombres que tachar así que es previsible que una chica parta al sur a por Cersei y/o La Montaña. Pero Sansa no se quedaría sola porque Brienne de Tarth sigue siendo su espada juramentada y seguirá cumpliendo con diligencia la promesa realizada a Catelyn Stark.

¿Y Bran Stark? Pues Bran es el Cuervo de Tres Ojos, el verdevidente que puede ver todo lo que está pasando y lo que pasó con anterioridad. Ahora que Samwell Tarly (100% Team Jon y por tanto Team Daenerys) está en Invernalia puede ayudarle a interpretar lo que ve y así los dos son conocedores del secreto que puede hacer tambalear el eje Danerys-Jon: Jon Nieve no es en realidad el bastardo de Ned Stark si no Aegon Targaryen, hijo legitimo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark.

Esto quiere decir que Daenerys y Jon, que no sabe nada como suele ser habitual, son tía y sobrino (no hermanos, aprendamos un poco de genealogía, por favor). El incesto ha sido habitual, e incluso se ha fomentado para preservar la pureza de la estirpe, en los Targaryen pero Jon-Aegon estaría por delante de Daenerys en la línea sucesoria de Aerys el Rey Loco y esto puede ser un elemento muy desestabilizador cuando Bran y Sam suelten el spoiler.

Mientras tanto Jon (y por ende Daenerys) cuenta con los señores del Norte, encabezados por la fiera y prepúber Lyanna Mormont, la Guardia de la Noche ahora comandada por el siempre apenado Edd Tollet, los salvajes de Tormund y la Hermandad Sin Estandarte de Beric Dondarrion y Sandor Clegane, El Perro... o lo que quede de ellos.

El Ejercito de los Muertos

Estos son Los Vivos y, aunque no están bien avenidos, son muchos pero las huestes de Los Muertos son más todavía. Un ejercito de más de 100.000 zombies (hombres, gigantes y bestias variadas) que no andarán muy rápido pero que nunca desfallecen, nunca duermen y ya están pisando tierra de Poniente. Y todos al servicio de los Caminantes Blancos y su gran líder: El Rey de la Noche.

Su nombre sonara a revista del corazón (o a apodo de Julio Iglesias) pero lo cierto es que este ejemplar de los Primeros Hombres convertido, como vimos a través de las visiones de Bran, en el primer Caminante Blanco por los Hijos de los Bosques hace miles de años, ha demostrado ser un estratega de primera: con paciencia fue reuniendo un ejercito enorme y atrajo Más Allá del Muro a un dragón para finalmente lograr abatirlo.

El Rey de la Noche, a lomos de Viserion, ha destruido el Muro por Guardiaoriente y sus huestes se adentran en Poniente

Ahora, a lomos del convertido Viserion y gracias a su fuego helado, ha conseguido derribar el Muro por la zona de Guardiaoriente (esperemos que sin llevarse por delante a Tormund porque aquí somos muy de Briemund y muy poco de Briemie) y que sus huestes se puedan introducir en los Siete Reinos para así provocar una nueva Larga Noche sobre Poniente.

Y sin que esté muy claro todavía quien va a ser (o que vaya a haber siquiera) Azor Ashai, el Príncipe o Princesa Prometidos, para detenerla. Habrá que confiar en el fuego, el acero valyrio el vidriagón.

La noche es oscura y alberga horrores. Dentro de seis semanas sabremos si amanece y llega la primavera... aunque, si me permitís mi opinión, el que piense que 'Juego de Tronos' va a terminar bien es que no ha estado prestando la suficiente atención.

Valar morghulis.