El configurador online de sofás de IKEA es tan completo que han creado hasta una tipografía

¿Cuántos tipos de sofá tiene IKEA en su catálogo? ¿Cinco? ¿Una docena? ¿Cuarenta? No pienses en una cifra concreta, porque en realidad los sofás disponibles son prácticamente infinitos. Esto se debe a que ofrecen un configurador propio para que cada cliente añada las pieza que quiera a su sofá. El resultado de esto son memes, sofás de decenas de miles de euros y nuevas tipografías.

Durante muchos años IKEA se ha centrado en el sector de los muebles, aunque últimamente hemos visto cómo están introduciendo la tecnología en sus productos. Bombillas inteligentes y asequibles para automatizar el hogar, altavoces en colaboración con Sonos o apps de realidad aumentada para probar los muebles son una prueba de ello. Y también soluciones más sencillas como un configurador online.

IKKEA Planners es una herramienta que ofrece el fabricante de muebles sueco para que los usuarios creen el sofá que mas adecuado sea para sus necesidades. Se puede escoger entre diferentes estilos de sofá y colores, a partir de ahí es cuestión de añadir tantas piezas como se desee. Chaise longue, esquinas, asientos, sofá-cama, reposapiés... Como si de piezas de Lego se tratase, sólo hay que añadir las que interese, ya que coinciden en tamaño y encajes.

El configurador en acción: 18 metros de sofá alcanzando los 10.000 euros.

Si se dispone de espacio en la casa (y dinero) IKEA permite configurar sofás de más de 10 metros de largo. La forma que tenga también es a gusto del cliente, se puede formar rectángulos, formas de L, cuadrados o incluso espirales. Cualquier forma que se pueda crear en dos dimensiones y con giros de 90 grados está permitida.

De meme a tipografía

Aquí es donde entra en acción la magia de la comunidad de Internet. En las últimas semanas se han hecho virales una serie de imágenes mostrando todo el potencial que tiene poder crear tu propio sofá. El precio que alcanzan estas creaciones suele superar los 5.000 euros y hay diseños que alcanzan hasta los 19.000 Algunos ejemplos:

thank you ikea for this extremely powerful $15,000 couch pic.twitter.com/UgwWPhV6JV — Judeo🌸Bolshevik (@rudermensch) June 21, 2019

i do enjoy a good labyrinth as well pic.twitter.com/3BFZhvWDi4 — annie! (@cloudycomets) June 24, 2019

I'm so sorry pic.twitter.com/ihbWhJb3t1 — Felix the Skeleton (@FelixOrion) June 23, 2019

C O U C H pic.twitter.com/dKTyA4ivxi — Patrick Laverick | Digital Ninja (@PatrickLaverick) June 23, 2019

there are 2 types of people. those who walk to the center, and those who hop. pic.twitter.com/HDe8n8HPip — Morgan (Mostly Garbage, Partially 2 Day Old Bread) (@MeButInPogForm) June 23, 2019

¿La respuesta de IKEA a todas estos memes? Soffa Sans y Vallentuna Sans, dos tipografías inspiradas en el configurador de sofás de la empresa. En asociación con Proximity London han diseñado estas dos tipografías hechas a partir de 1.434 piezas de sofá. El precio para componer todo el abecedario en la realidad es de casi 120.000 euros.

El abecedario en Vallentuna Sans a base de sofás.

Ambas tipografías se pueden descargar e instalar de forma gratuita en el ordenador. La diferencia entre ellas reside básicamente en la vista utilizada. Soffa Sans es la tipografía con vista de planta, es decir, la vemos de forma cenital desde arriba. Por otra parte Vallentuna Sans nos muestra una vista isométrica que permite apreciar mejor el volumen y los detalles de las letras (sofás en este caso). Es también esta vista isométrica la utilizada en el planificador de IKEA.

'Xataka' escrito en Soffa Sans (arriba) y Vallentuna Sans (abajo).

Desde el punto de vista del diseño gráfico estas tipografías no tienen utilidad alguna mas allá del marketing que pueda proporcionar a IKEA. Técnicamente no son unas tipografías de tipo sans como las define IKEA. Si bien es cierto que no cuentan con serifas, la gran cantidad de elmentos que tienen en su interior las calificaría más bien como script o symbol. Eso sí, son desde luego como dice IKEA "las tipografías más cómodas del mundo". Hay más razones para querer a IKEA aparte de sus albóndigas.

Vía | The Verge