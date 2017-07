China bloquea WhatsApp siguiendo con su censura: controlando la información y allanando el camino a WeChat y QQ

En 2017 aún hay países que no toleran la entrada y salida libre de información, y China lleva unos años siendo el representante casi por antonomasia de esto junto con Corea del Norte y otros estados. Ahora al parecer le llega el turno a una de las apps de mensajería más populares a nivel mundial, ya que China ha bloqueado de manera parcial el servicio de WhatsApp.

La noticia tiene relevancia no sólo porque se trata del servicio de mensajería con más usuarios activos mensuales del mundo, sino porque es el tercer servicio que se le bloquea al imperio de Zuckerberg y en este caso se trata de dejar a los habitantes del país sin un sistema de comunicación cifrada. Algo que llega además poco después de que se hablase de un bloqueo de VPN previsto para 2018, si bien posteriormente lo negaron.

Quizás puedas enviar Emojis, pero olvídate de los archivos multimedia

Hace dos años ya recopilamos el bloqueo tecnológico e informativo del país a nivel de servicios de la red, incluyendo grandes entes como Google o Facebook. A todo esto se le sumaría ahora WhatsApp, algo que reporta The Guardian explicando que algunos mensajes que ellos mismos enviaron desde Beijing ayer fueron bloqueados.

¿Cuáles pasan el filtro y cuáles no? Al parecer el bloqueo es parcial como decíamos al inicio, dado que los mensajes de texto sí consiguen ser enviados pero no aquellos que llevan vídeo, fotos o audios. No obstante, el periódico además habla de que ya hay usuarios del servicio en China que se quejan de un bloqueo total, que ni siquiera deja pasar mensajes de texto.

Así, WhatsApp pasaría a formar parte del "Gran Cortafuegos", que es como se denomina a la totalidad del bloqueos de páginas web, servicios y plataformas entre están, además de las que habíamos mencionado, Instagram o YouTube. Un bloqueo que no sólo permite un mejor control de la información que entra y sale del país, sino que también favorece que productos patrios como QQ o WeChat crezcan con más facilidad.

Un internet cada vez más intranet

Aunque en alguna ocasión ha parecido que China abandonaba en algún campo la idea de mantener el bloqueo, lo cierto es que la mayoría de veces cuando nos llegan datos sobre este tema se trata de no quitar restricciones, sino de aumentarlas o compensar su existencia. No hace mucho de hecho hablamos de la idea de crear una Wikipedia propia, sitio que China lleva bloqueando desde 2005.

De momento no hay declaraciones por parte del gobierno, y no sabemos si la intención es un bloqueo temporal, permanente y si se trata de empezar por algo parcial para que finalmente se bloquee el servicio completamente. No sería de extrañar que esto último fuese el destino final, dado que ya cuenta con WeChat como producto propio y fuerte y que de este modo logran que no se use un sistema de mensajería encriptado, como matiza un experto en censura china que cita The Guardian.

