Bill Gates: "los libros de texto se están volviendo obsoletos"

El debate sobre los cambios que necesita el entorno de la educación viene de lejos, y uno de los aspectos afectados en esa teórica revolución de la enseñanza es la de los libros de texto tradicionales, que según algunos expertos deberían tener fecha de caducidad.

Es lo que afirma Bill Gates, que en su carta anual dedica un apartado a debatir por qué "los libros de texto se están volviendo obsoletos". Para Gates y su esposa Melinda el software está cambiando la forma en a que los estudiantes aprenden todo tipo de disciplinas.

Los libros de texto de toda la vida se quedan caducos

En dicha reflexión el co-fundador de Microsoft, desde hace años centrado en la filantropía, explicaba cómo los libros de texto hacen difícil aprender de forma sencilla algunos conceptos, y destacaba que "ahora, gracias al software, el libro de texto tradicional está convirtiéndose en algo del pasado".

Para Gates las herramientas digitales de aprendizaje tienen —aunque los estudios no lo confirman— muchísimas ventajas: "supón que estás estudiando álgebra en el instituto. En lugar de leer un capítulo dedicado a resolver ecuaciones puedes consultar el texto online, ver un vídeo perfecto que muestra cómo se hace y jugar a un juego que refuerza esos conceptos".

Ese tipo de cosas se unirían a la resolución de problemas online con un software que se centraría en detectar dónde estás encontrando más problemas para entender esas lecciones. Y todo ello, afirma Gates, "es un complemento a lo que hacen los profesores, no un sustituto". De hecho los profesores tendrían generados informes sobre lo que has leído y visto, qué problemas resolviste y cuáles no, y las partes en las que necesitas más ayuda.

Ya hay plataformas de este tipo funcionando en Estados Unidos como Zearn o LearnZillion, y en España tenemos casos como el de Smartick, que ayuda en el ámbito de las matemáticas a niños de entre 4 y 14 años. Todas ellas tratan de dar una vuelta de hoja a la enseñanza tradicional, y según Bill Gates quienes publican libros de texto "están siendo lentos a la hora de ofrecer este tipo de herramientas".

Para Melinda Gates había un factor más de interés en esa transformación: "casi la mitad de los estudiantes universitarios hoy en día [en EEUU] tienen más de 25 año, más de la mitad tienen un trabajo, más de la cuarta parte tienen hijos". Eso convierte a estos estudiantes en candidatos perfectos para esas herramientas que permiten en muchos casos liberarles de la asistencia a clase para compaginar sus estudios con esos trabajos o esa vida familiar.

Más información | GatesNotes