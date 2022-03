Un arma hipersónica sobre Ucrania: así funcionan los misiles "Kinzhal" que Rusia ya dice haber utilizado

A casi un mes del inicio de la invasión de Ucrania, las fuerzas rusas parecen haberse estancado en todos los frentes, según la inteligencia británica. No obstante, la campaña ordenada por Vladimir Putin estaría utilizando otros recursos militares tecnológicamente avanzados que podrían señalar el inicio de una nueva fase de la guerra.

Mientras que Estados Unidos envía su último lote de armas a Ucrania, que incluye los drones "kamikaze" Switchblade, que podrían dificultar el avance de las tropas invasoras por tierra por su alta precisión, Rusia asegura que ha empezado a usar los misiles hipersónicos con capacidad nuclear Kh-47M2 Kinzhal cuyo nombre en ruso significa "daga".

El pasado sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había utilizado misiles hipersónicos "Kinzhal" el día anterior para destruir un depósito de armas subterráneo en el sureste de Ucrania. Posteriormente, el organismo estatal publicó un vídeo en el que se puede ver el momento exacto de un ataque en Deliatyn, a solo 100 km de Rumania.

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0