Hay otro ejército luchando contra Rusia con teclados y ratones: 300.000 "hackers" ya forman parte de él

Mykhailo Fedorov, ministro de transformación digital en Ucrania, lanzó un mensaje el pasado 26 de febrero en Twitter en el que pedía la ayuda de "talentos digitales" para crear el "Eje´rcito IT de Ucrania". Un grupo de Telegram los coordina, y ya hay cientos de miles de usuarios que se han sumado a esta iniciativa.

Hacer esto 'era lo correcto'. Para Kali (Suiza), Caroline (EEUU) o Enrique (Lituania) —todos nombres falsos citados en The Guardian—, unirse a este singular ejército era "lo correcto". Enrique contaba por ejemplo cómo sus padres le contaban cómo fueron exiliados a Siberia, algo que le preocupaba que acabara pasando ahora en este conflicto. Todos ellos mostraban esas ganas de tratar de ayudar a Ucrania al entender que el ataque de Rusia era injustificado e ilegal.

Un ejército de 300.000 'hackers'. Ellos son tan solo una pequeña muestra de un esfuerzo que ha reunido a 300.000 usuarios en el canal de Telegram. No todos son hackers puros. Cada uno trabaja en distintas áreas que van desde el hacking más técnico con el que se intentan crear todo tipo de disrupciones en las comunicaciones y los servicios digitales rusos hasta hacer "contra-propaganda" para luchas contra la desinformación rusa.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.