Amazon patenta un sistema para interceptar las comparaciones de precios en tiendas físicas

A Amazon nunca le ha importado que comparemos los precios con nuestro móvil en las tiendas físicas, siempre y cuando no sea en las suyas. Tal y como recogen en The Verge, la tienda online ha obtenido una patente con la que podría impedir que la gente compare precios en su móvil cuando está visitando sus tiendas físicas.

La patente tiene el nombre “Physical Store Online Shopping Control” (Control de compras online en tiendas físicas). Se trata de un mecanismo en el que un minorista puede interceptar determinadas solicitudes de red, como URLs y términos de búsqueda, cuando estas se realizan a través de la Wi-Fi del establecimiento.

Una vez interceptadas estas descripciones el establecimiento podrá actuar sobre ellas de diferentes maneras. Por ejemplo, la patente explica que Amazon podría saber que estás buscando determinado producto en la competencia, compararlo con los productos que tiene en su tienda y enviarte una comparativa de precios o un cupón de descuento a tu navegador.

Este sistema también podría utilizarse para otros fines, como sugerirte productos relacionados a los que estás buscando o triangular tu localización para decirte qué productos interesantes tienes cerca de ti. Incluso podría llegar a bloquearte el acceso para que no puedas visitar determinados contenidos cuando estás en una tienda.

La patente fue concedida el pasado 30 de mayo, aunque según el documento fue solicitada en 2012. En cualquier caso no podemos olvidar que de momento se trata únicamente de una patente, y que esto no tiene por qué querer decir que vaya a convertirse en un producto final. Además, en todo caso sólo actuaría si nos conectamos a la WiFi del establecimiento.

Saliendo al paso de una tendencia arraigada

En la era de los smartphones se ha convertido en algo habitual el comparar precios online cuando estamos visitando una tienda física. Amazon no sólo se beneficia de esta tendencia, sino que la facilita colocando un sistema de lectura de código de barras en su aplicación móvil para poder ver si su tienda el mismo producto que tenemos frente a nosotros.

Siendo conscientes de cómo explota la gente este tipo de comparativas no es raro que Amazon quiera controlarlas ahora que se lanza al mundo de las tiendas físicas con proyectos tan ambiciosos como Amazon Go. Aunque lo más llamativo es la posibilidad de utilizar esta patente para bloquear comparativas, lo interesante está en que podrían contraatacar comparando productos por nosotros o dándonos cupones de descuento, y eso seguro que al usuario no le parece tan mal.

También es un movimiento inteligente de cara a ofrecerle esta tecnología a la competencia. Los establecimientos hoy día no tienen armas para contraatacar este tipo de consultas en la competencia dentro de sus establecimientos, o sea que Amazon podría sacarse algo de dinero comercializando una tecnología de estas características.

Vía | The Verge