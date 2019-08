8chan: así es el controvertido foro donde se engendró el tiroteo racista de El Paso y que hasta su creador está a favor del cierre

"Consigue una puntuación más alta". Esa fue la primera respuesta que un usuario anónimo puso después que Brenton Tarrant, el autor de 28 años de la matanza de Christchurch en Nueva Zelanda, publicara su manifiesto racista instantes antes del ataque. Lamentablemente, estos días ha ocurrido otro terrible tiroteo en El Paso, EE.UU, con veinte muertos. Un atentado confesado por Patrick Crusius, un joven de 21 años, que según las autoridades también habría publicado su mensaje de odio en 8chan momentos antes.

A raíz del último tiroteo medios como el New York Times han admitido que existe un serio problema con el supremacismo blanco y ya se considera a 8chan como uno de los sitios más peligrosos de internet, comparándose incluso con grupos terroristas como Al-Qaeda o ISIS.

Las grandes empresas de tecnología como Google o Facebook tampoco se libran de la radicalización y ya han empezado a tomar medidas. Pero cuando los hombres blancos pueden intercambiar sus proclamas libremente y bajo total anonimato, la tendencia a las ideologías extremas y la violencia parece ser clara. Y esto es justo lo que ocurre en 8chan, un foro que ha acabado convirtiéndose en el perfecto reducto para recibir incentivos a hacer más ataques.

8chan, un foro nacido en 2013 que explotó después del Gamergate

Imagen de cabecera de 8chan, "los abismos más oscuros de Internet", como ellos mismos proclaman.

Para conocer la historia de 8chan tenemos que hablar de Fredrick Brennan, su fundador. Nacido en 1994, sus padres se divorciaron cuando tenía cinco años y sufre una profunda discapacidad que le obliga a estar en silla de ruedas desde su nacimiento. Precisamente por ello los usuarios de 8chan le pusieron el sobrenombre de 'Hotwheels'.

El nacimiento del foro de 8chan no fue por motivos ideológicos, sino como parte para demostrar sus habilidades como programador. Una web para añadir a su portfolio y crear una comunidad para combatir la soledad.

8chan es un sitio web donde los mensajes de los usuarios generan hilos de conversación. Un foro donde discutir de todo tipo de temas, desde criptomonedas o videojuegos hasta política. Los usuarios pueden participar de forma anónimo y no hay reglas establecidas salvo la prohibición de publicar material explícito ilegal.

Su funcionamiento es muy similar a 4chan pero al contrario que en aquel, Brennan ofrece absoluta libertad de expresión y aseguró no borrar ningún mensaje. Una diferencia que sirvió para atraer muchos usuarios de su rival después de la polémica del 'Gamergate' y los mensajes misóginos.

"No soy como Chris Poole. Yo esto feliz con vosotros", publicó Brennan en un chat como manera para convencer a aquellos usuarios descontentos con 4chan. Era 2014 y aquella polémica sirvió para que 8chan multiplicara por 100 su número de mensajes por hora. Hoy en día ocupa la posición 4.546 del ranking Alexa de las webs más visitadas del mundo.

Brennan ya no es el administrador de 8chan. En 2015 traspasó el dominio a Jim Watkins, un veterano del ejército norteamericano residente en Filipinas y donde a través de su compañía NT Technology también administra varias páginas porno. Un traspaso que con el paso del tiempo ha ido distanciando totalmente a Brennan de su foro pese a que 8chan se ha mantenido igual desde hace años en cuanto a la libertad de publicación. Principalmente en /pol/, su board más popular y polémico.

La moderación no existe en 8chan

La conexión de 8chan con el joven de 21 años autor de la masacre de El Paso ha sido confirmada por las autoridades, según informa NBC News. Una relación que no ha sido aislada, ya que supone el tercer tiroteo en menos de 6 meses que previamente fue anunciado en 8chan. El primero de ellos contra ciudadanos musulmanes, el segundo contra judíos y el tercero contra latinos.

Preguntado por el The Washigton Post, Jim Watkins contestó que "espero que estén bien". Al mismo tiempo que defendió la libertad de expresión para acoger el vídeo donde el autor de la matanza de Christchurch mostraba cómo cometía su atrocidad.

Bellingcat describe 8chan como un "sitio que permanece casi completamente sin moderación ... Los usuarios de 8chan con frecuencia elogian a los tiradores utilizando distinta jerga, refiriéndose a los cuerpos como "altas puntuaciones" y creando memes alabando a los asesinos".

Según explica The Guardian, antes del tiroteo distintos usuarios hablaban del autor como "nuestro hombre" e incitando a alcanzar un alto número de víctimas. Y es que la dinámica creada en estos foros está muy controlada y hasta existen hojas de cálculo donde se ordenan las distintas matanzas, con detalles como el número de víctimas, la localización y la fecha.

El autor del tiroteo de El Paso publicó su manifiesto racista 20 minutos antes. Una decisión que se debate sobre si habría sido promovida por las mismas acciones similares ocurridas en anteriores ataques. Como apunta Wired, los autores saben perfectamente las consecuencias de sus mensajes y "es una información que se envía deliberadamente, para generar la máxima cobertura periodística".

Cloudflare decide dejar de darles soporte

Según informa el New York Times, Tucows, la compañía que gestiona la dirección de 8chan, explica que no tiene planes inmediatos de bloquear el dominio. Pero tras el atentado de El Paso, Matthew Prince, CEO y cofundador de Cloudflare, ha emitido un comunicado donde informa que dejará de dar soporte a 8chan. "Ellos (8Chan) han demostrado ser anárquicos, y esa anarquía ha causado múltiples muertes trágicas". Cloudflare acusa a 8chan de "cruzar una línea" de "servir para inspirar sucesos trágicos". Una decisión que afirman que "no han tomado a la ligera".

We just sent notice we are terminating service for 8chan. There comes a time when enough is enough. But this isn't the end. We need to have a broader conversation about addressing the root causes of hate online. https://t.co/ZsctDpswM5 — Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) August 5, 2019

El cese de servicio de Cloudflare provoca que 8chan pierda la protección contra ataques de denegación de servicio (DDoS), hasta que encuentren una alternativa.

Durante el día después del anuncio, 8chan ha estado caído en distintas ocasiones aunque en el momento de escribir esto todavía se mantiene accesible de manera intermitente. La propia empresa ha informado de estas caídas y explica que en un periodo de 48 horas buscarán otro servicio alternativo a Cloudflare, aunque desde el WSJ se informa que 8chan no está disponible debido a la falta de soporte de Cloudflare.

Desde Cloudflare, creen que se debería trabajar junto a otras compañías y con legisladores para ayudar a comprender el problema que suponen webs como estas. "Estoy nervioso acerca de si hemos tomado la decisión correcta, y estoy nervioso acerca de cómo esto sentará un precedente en el futuro", explica Prince a Wired.

"Es negativo para todos, excepto para los usuarios que están ahí"

La situación ha llegado a tal punto que Fredick Brennan, fundador de 8chan, haya pedido el cierre de la web que en su día creó. Tal y como recoge el New York Times, Brennan ha comentado que "que se cierre el sitio. No está haciendo ningún bien al mundo. Es completamente negativo para todo el mundo, excepto para los usuarios que están ahí. ¿Y sabes qué? También es negativo para ellos. Pero no se dan cuenta".

Thank you so much @CloudFlare. Finally this nightmare might have an end. I just want to go back to making my fonts in peace and not have to worry about getting phone calls from CNN/New York Times every time a mass shooting happens. They could have prevented this and chose not to. — Fredrick Brennan (@HWBEATTHAT) August 5, 2019

8chan es hogar teorías de conspiración, discursos de odio y promoción de la violencia, pero no es debido a ciertos algoritmos ni la estructura del propio foro. Como apunta Buzzfeed, se trata de un problema de educación, de los propios jóvenes blancos norteamericanos que entre ellos refuerzan este tipo de ideas y no se encuentran con una oposición suficiente fuerte entre sus usuarios. Unas ideas que se pueden transmitir a través de 8chan o de cualquier sitio web que aparezca como alternativa. Un problema que que no debería ser atribuido solo a lobos solitarios, sino a un ecosistema radicalizador que inspira estas masacres.

