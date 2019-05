Google elimina el ecosistema Nest y todas sus aplicaciones compatibles, pero hará una excepción con Alexa de Amazon

Google elimina el programa 'Works with Nest'. Durante el pasado Google I/O, la compañía presentó su nuevo Nest Max Hub bajo la marca 'Google Nest', fruto de la unión de los equipos de Google Home y Nest. Sin embargo esta fusión ha llevado a que los dispositivos Nest, ampliamente compatibles con servicios de terceros, vayan a dejar de funcionar tal y como los conocemos a partir del 31 de agosto de 2019.

El ecosistema de Nest desaparecerá a partir de esa fecha. Para entonces, Google recomienda trasladar todos los trabajos al nuevo programa 'Works with Assistant', que ofrece funciones equivalentes pero directamente bajo el paraguas del asistente inteligente de Google. Con el cambio, numerosos productos de terceras compañías dejarán de funcionar. Entre ellos estaba Alexa, sin embargo con el asistente de Amazon se hará una excepción y todavía seguirá siendo compatible con Nest.

IFTTT, Logitech Harmony o Philips HUE dejarán de funcionar

El programa 'Work with Nest' cuenta con decenas de dispositivos compatibles. Están desde los propios Google Home Mini pero también algunos como las bombillas Philips Hue, dispositivos Fitbit, Kasa de TP-Link, electrodomésticos Whirlpool, smartwatches Gear de Samsung o productos Amazon Alexa, desde donde podíamos controlar la temperatura del termostato Nest.

Pero Google quiere unificar sistemas y todo este trabajo dejará de funcionar. Algunas "aplicaciones como IFTTT quedarán rotas", comenta Rishi Chandra, VP de Google Nest a Variety. La aplicación de Nest Hub seguirá estando disponible pero en los próximos meses se invitará a los usuarios a migrar las cuentas de Nest a Google.

Otro problema añadido es que las skills de Alexa creadas para 'Works with Nest' dejarían de funcionar, obligando a que para utilizar un producto Nest tengas que apostar únicamente con el asistente de Google. En este caso, Google no ha querido iniciar un nuevo frente contra Amazon y ha anunciado que el caso de Alexa se tendrá en cuenta y no se eliminará su compatibilidad.

Google promete que la transición no afectará a Amazon

Medios como TheVerge explicaron que Alexa dejaría de funcionar a partir de septiembre, pero si bien es cierto que el programa finaliza, como informa Ars Technica, desde la página de soporte de Google se ha actualizado con el siguiente mensaje:

"No hay cambios en la funcionalidad de su dispositivo con Alexa. Estamos trabajando con Amazon para migrar la habilidad Nest en Amazon Alexa y garantizar una transición sin problemas para los clientes Nest antes de finalizar el programa 'Works With Nest' en agosto".

Google promete por tanto que Nest seguirá trabajando con Alexa y que antes de la transición completa todos los programas compatibles con Alexa mantendrán su integración. Otros como IFTTT, que tienen un programa directo con 'Works with Nest', tendrán que cerrarlo y apostar por el programa que mantienen directamente con Google Assistant.

Pasamos de trabajar con ecosistemas abiertos a terminar centrados en las opciones de siempre, bajo el amparo de Google o Amazon. Un cambio que según Google permite mejorar la seguridad de sus productos y sus funcionalidades, pero donde se elimina la política de privacidad de Nest que se basaba en tres sencillos principios: ser transparente, nunca vender información personal a nadie y dar al usuario la posibilidad de gestionar y eliminar sus datos. Hasta la fecha los datos personales se encontraban en los servidores de Nest, pero con la unificación la Nest que teníamos previamente desaparece.