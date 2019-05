13 profesionales y varios meses de uso: Lo que más y menos me gusta de mi Amazon Echo, Google Home y HomePod

El 2018 fue el año del desembarco de los altavoces inteligentes en nuestro país: el HomePod, Google Home y Google Home Mini y la familia Echo, que ya cuenta con 5 miembros: Echo Dot, Echo, Echo Plus, Echo Spot y Echo Show.

En este periodo, el público en general ha tenido tiempo de probarlos y saber qué puede esperar de ellos, pero también el equipo de Xataka y otros medios de tecnología han sacado sus conclusiones. Hemos hablado con ellos para que nos cuenten tras su experiencia de uso, qué es lo que más y lo que menos les gusta de los Google Home, Amazon Echo y HomePod.

César Muela

Periodista y músico de formación, César Muela es Lead editor en Xataka. Posee un Amazon Echo desde junio del año pasado — antes de que saliera a la venta — y un Google Home Mini desde mediados de diciembre:

"Lo que más me gusta del Echo: La naturalidad de la voz de Alexa. Me parece mucho menos robótica que la de Google. Creo que han cuidado mucho mejor esto y que te anima a usarlo más. Por experiencia de gente a mi alrededor, se tiene más confianza con Alexa que con Google por la familiaridad y naturalidad de la voz. Como que empatizan más con Alexa. Cada vez tiene más servicios y añade más cosas. Aquí Amazon lo hace muy bien porque te envía un mail periódicamente informándote de novedades. Desde que lo tengo han ido incluyendo muchas cosas (aquí las Skills son su gran baza) y sí he notado una evolución clarísima tanto a la hora de entenderte como a la hora de ofrecerte mejores resultados. La calidad del audio. Para el tamaño que tiene, suena bastante bien. Para mí es determinante cuando quiero escuchar música en el salón (donde tengo también el Google Home Mini). De hecho, uso Alexa para escuchar música, la radio o podcasts, básicamente. Lo que menos me gusta del Echo es que no tiene la gran base de datos de Google. Si Google no sabe responderte a algo, tira de resultados de búsqueda. Si pasa eso mismo con Alexa, te dice que no puede ayudarte, y es un poco frustrante por ello. Tampoco me gustan sus incompatibilidades: a Alexa no le puedo pedir que ponga una serie en Netflix en mi tele. Con Google Home Mini sí puedo hacerlo.

Lo que más me gusta del Google Home Mini: Es su ecosistema. Que esté conectado a mi cuenta de Google y que pueda preguntarle a mi móvil en una punta de la casa y que me pueda responder desde el altavoz en la otra es una clara ventaja para mí. También porque al usar tanto servicio de Google hay muchas más sinergias que el asistente puede aprovechar y que entiendo que acabarán llegando en el futuro (por ejemplo, un caso que me imagino es que proactivamente te avise cuando tengas que salir de casa para ir al trabajo porque hay huelga de metro). También me gusta su precio. Por los 50 euros oficiales (muchos menos en la práctica si pillas buena oferta) creo que el valor que ofrece se ve totalmente compensado incluso aunque lo uses solo para preguntarle qué tiempo va a hacer hoy. Lo que menos me gusta del Google Home Mini es la voz robótica de Google. Mejora poco a poco, pero sigue notándose muy robótica y poco natural. Además su calidad de audio es muy mejorable. Incluso el Amazon Echo Dot, equivalente al Google Home Mini, suena un poco mejor, sobre todo en graves, donde el dispositivo de Google se queda atrás. "

Arantxa Herranz

Arantxa Herranz es periodista freelance especializada en tecnología y colaboradora de Xataka. Lleva más de dos décadas en el sector tecnológico. Le regalaron el Google Home (149 euros) cuando salió al mercado en España.

"Lo que más me gusta es que no tienes que teclear, es más rápido buscar con la voz. Eso sí, los resultados no están optimizados y no son siempre lo que buscas. Los altavoces inteligentes han traído consigo un cambio de hábitos brutal por parte del usuario. Antes usábamos esas frases tipo indio "restaurante Madrid barato" y ahora es "dime dónde puedo reservar en un restaurante barato en Madrid". Y en el futuro será aún mejor, tipo "resérvame a las ocho en el restaurante Pepito para cuatro" y lo hará solo.

Lo que menos me gusta es que, como todo lo que tiene que ver con domótica y gestión múltiple de dispositivos en el hogar, es que te lo venden como muy fácil y acaba siendo tedioso de configurar.

La configuración en domótica es tediosa y a veces no sabes por qué fallan las cosas

Nada funciona a la primera. Y muchas veces no sabes ni porqué. Y si se pierde la conexión a Internet, muchas veces tienes que volver a configurarlo todo otra vez. Metiendo las contraseñas que no te acuerdas de cuál es para qué app..."

Julio César Fernández

Julio César Fernández es un hombre polifacético. Además de analista, consultor y periodista tecnológico colaborador de Applesfera, Fernández es ingeniero audiovisual, locutor, actor y podcaster, por lo que la calidad del sonido es un factor importante para él.

En cuanto Apple anunció el HomePod (304 euros), supo al instante que lo quería al conocer que Apple incidiría especialmente en la calidad sonora. Tiene el HomePod desde antes de su lanzamiento en España porque se lo encargó a sus padres, que se iban de viaje a Nueva York.

"Me encanta la calidad de sonido que aporta, de hecho hice una radiografía técnica del HomePod. El sonido no te da la sensación que esté saliendo del altavoz. Los graves, bien marcados pero sin ser exagerados. Los agudos con buena presencia, los medios claros. El reparto de frecuencias es excelente. También me gusta cómo se integra con los servicios de Apple y su ecosistema. "No me gusta que en ocasiones pedirle una canción específica de un compositor/artista en inglés (u otro idioma), así como algún podcast que tengas palabras en otros idiomas que no sea español, es un infierno y oye y pone lo que quiere.

Por ejemplo, le pido la banda sonora de la serie de TV 'The Orville', y siempre me pone un disco de otro artista. Da igual lo que diga. Incluso si le digo 'Pon The Orville de Bruce Broughton' nombrando el compositor me pone otra cosa o dice que no lo encuentra. Tengo que decirle exactamente el nombre 'The Orville (Music from the Television Show: Season One)'."

Enrique Pérez

Enrique Pérez comenzó en esta casa como editor de Xataka Móvil y Xataka Android, si bien actualmente es editor Senior en Xataka. Posee un Google Home Mini desde principios del año pasado.

"Lo mejor del producto de Google es su movilidad, ya que es un producto tan pequeño que puedo conectarlo y desenchufarlo en cualquier momento. Esto me sirve para tenerlo fijo en el escritorio pero por ejemplo ponérmelo en la cocina si quiero escuchar música mientras cocino.

El ecosistema de Google tiene que mejorar bastante la recepción de ordenes, ya que no puede mantener una conversación fluida. Por el contrario, viene genial para añadir tareas, notas o pedirle órdenes específicas. Para mí, que tengo la mayoría de mis cosas en el ecosistema de Google, me viene genial para ir anotando cosas puntuales."

Iván Linares

Iván Linares es editor jefe en El Androide Libre y colabora en el periódico El Español. Experto en tecnología, posee un Google Home Mini que le regalaron por su cumpleaños el pasado verano y un Google Home normal que ganó en el MWC 2019, si bien no descarta hacerse con un altavoz de Amazon en un futuro cercano.

"No me compré ninguno de los dos, pero como en el trabajo trato más con Android, el Home es el que tenía más salida. El mayor uso que le doy al Google Home normal (mi preferido) es el de altavoz musical. Le digo: "Pon música"; y arranca con mi lista de Spotify. Como trabajo en casa y siempre tengo la música me resulta muy cómodo: puedo poner la canción que quiera con la voz y hasta avanzar o retroceder con decirle al Google Home "Siguiente canción" o "Canción anterior". El futuro era esto. Lo que más me gusta es que puedo interactuar con mi casa sin necesidad de usar otro dispositivo, solo con la voz.Lo que menos es que no termino de sentirme cómodo sabiendo que escucha todo. Por más que solo lo haga para detectar el comando de activación (en teoría). La mayor diferencia entre los dos, aparte del tamaño, es la calidad del audio a la hora de escuchar música. Con el Home Mini es como si C-3PO se pusiera a cantar: se nota la distorsión y que no está hecho como altavoz musical. El Google Home normal no es que sea un altavoz de alta fidelidad, pero no dan ganas de arrancarse los tímpanos. También capta mucho mejor el audio, lo cual tiene dos vertientes: va guay porque te escucha hasta desde el lavabo; ofrece reticencias porque oye hasta el vuelo de una mosca."

María Llanos

María Llanos es periodista especializada en lifestyle y moda. Lo suyo son las tendencias y la tecnología no es una excepción. En su casa coexisten el Echo Spot y el Google Home.

"Lo que más me gusta es tener a golpe de voz lo que necesito sin moverme. Especialmente apagar y encender la radio. Hago mucho zapping de radio (soy adicta a la información mañanera) y voy cambiando si hay anuncios y me puedo ir arreglando mientras me visto sin interrumpir para ir a cambiar. Antes no podía hacerlo... Me encanta. Y llegar a casa desde el coche y según entro, pedir que sigan poniendo lo que estaba escuchando y me estaba interesando. Y preguntar el tiempo del día desde la cama. O cambiar las alarmas del despertador desde la cama por la noche sin tener que buscar el reloj o el móvil. Como curiosidad, la radio falla más en Alexa, hay cadenas que se quedan colgadas. En cambio, en Google Home no falla nunca. Lo que menos me gusta es que tengan voz de mujer y la voz de las apps de Google Home me espanta. Que es masculina pero muy rara, parece hasta de broma. Y otra cosa que me pasa con Alexa sólo: que a veces diciendo lo mismo y dando la misma orden y pronunciando bien, no atiende a las órdenes...vamos que a veces falla sin sentido. Otra cosa que no me gusta es que debería haber algo que técnicamente te permitiera saber que tus conversaciones privadas están a salvo. Tampoco me gusta que si tengo móvil y Google Home cerca, se active el del móvil aunque sea para avisarme de que está el otro"

Álex Barredo

Álex Barredo es periodista especializado en tecnología, escribe en el diario La Vanguardia y participa en los podcasts Mixx.io y Hacía falta. Por su trabajo, ha tenido la oportunidad de probar varios modelos, si bien posee un HomePod, Google Home Mini y Echo Show.

"Del HomePod lo mejor es la calidad de sus micrófonos y sus altavoces. Sin haber probado el Home Max o los Sonos de alta gama, su sonido me parece increíblemente superior. Siri se queda atrás, pero más que un altavoz inteligente es un altavoz conectado y en ese sentido cumple con creces. Trescientos euros es un precio muy alto, eso sí.

El Echo Show (229,99 euros) de Amazon es increíble porque la pantalla táctil le añade un montón de posibilidades. Puedes poner una serie rápidamente mientras cocinas en vez de estar limitado a podcasts, música o la radio, que también tiene. Por las mañanas le puedo pedir el resumen de noticias en vídeo o en audio. Lo tenemos en la cocina porque parece su lugar ideal, y a veces ponemos algo mientras cenamos.

El Google Home Mini ha quedado como una máquina de poner cuentos por las noches a mis hijas. No le puedes pedir mucho más, en mi mente es un altavoz secundario que tener cuando tienes otro altavoz principal en casa."

Samuel Fernández

Samuel Fernández es programador y editor de Xataka Móvil y Xataka Android. Por el momento cuenta con un Google Home Mini, aunque espera comprar un Google Home para su despacho:

"Me gusta porque me resuelve cosas que antes me pasaba todo el tiempo buscando a mano: edades de actores, datos de películas, datos sobre personajes famosos e históricos, etc. Además, recientemente he empezado el proceso de domotización de mi casa y se ha convertido en el centro de luces y otras historias. Es muy útil. De lo que menos me gusta es que evoluciona muy despacio y que hay cosas que en inglés ya funcionan pero no acaban de llegar al español. Pero sobre todo, que uso Google Suite con una cuenta de correo personal y tengo capado el acceso al modo “Familia” por ahora. Así que me aguanto sin poder usar mi Spotify con mis listas personalizadas, porque no es mi cuenta de correo la que controla el Home. Espero que lo arreglen pronto."

Miquel Corbi

Editor de Directo al Paladar durante 8 años, Miquel Corbi (a.k.a. Minue) compagina su trabajo como director editorial de la web corporativa de Coca-Cola en España y Portugal con la colaboración en Xataka y Bebés y más. Compró el Amazon Echo (99,99 euros) y el Echo Spot cuando salieron en España durante el pasado otoño.

"Me gustan principalmente que puedes usarlo sin las manos, que es algo que no siempre tienes libre con un bebé en la ecuación. Compré el Echo Spot (129,99 euros) como pantalla para una cámara IP que tengo en la habitación del bebé y precisamente de ese altavoz lo que más me gusta es su pantallita, porque le da funcionalidades extra:se pueden ver vídeos junto a las noticias, imágenes, funciona de reloj, se van viendo tus próximas reuniones... Lo que no me acaba de gustar es que a veces es muy poco intuitivo en el lenguaje, poco natural. Por ejemplo, para que cante una canción infantil, tengo que pedirle que cante "una canción infantil", si digo "para niños" o "para bebés" me pone una lista random de Spotify. Y luego tampoco es muy natural tener que en muchos casos hay que pedirle que "abra" una skill para empezar a interactuar con esa skill.

Fernando Siles

Fernando Siles es desarrollador de software y colaborador de Xataka y Magnet. En cuanto vio una oferta en el Black Friday, aprovechó para comprar el Echo Dot:

"Lo que más me gusta es que fue muy fácil de configurar, que cada semana tiene nuevas funcionalidades (y Amazon te manda una newsletter para comentarte las más destacadas y que suena muy bien para lo que costó, además el micrófono funciona muy bien y tiene un alcance muy bueno. Lo que menos me gusta es que realmente por si solo tiene poca utilidad real, tiene escasas opciones de conectividad que es lo que de verdad le da potencia (yo lo tengo conectado con Spotify, Amazon Music y unos enchufes inteligentes donde tengo conectados un radiador y una bombilla) y que instalar skins desde la app es algo farragoso, es una store bastante floja comparada con Google Play o Apple Store."

Antonio Sabán

A Antonio Sabán le encanta la tecnología y entender cómo funciona todo. Es el coordinador de Genbeta, además de colaborar asiduamente con Xataka. Lleva unos meses probando el Echo Plus (149,99 euros):

"Del Amazon Echo Plus lo que más me gusta es que por el tamaño que tiene, suena muy bien, sin un precio disparatado, con buen detalle en los tonos agudos y medios. Además, cuando requiere de más potencia, aprecio mucho su salida jack para conectar a dos monitores de estudio que tengo, que al no tener conexión a Internet necesitan una fuente que les provea de canciones. Desde el Echo Plus solicito reproducir música en Spotify, que de forma instantánea suena en los altavoces conectados. Es decir, lo uso a modo de Echo Input, algo que no está disponible en la mayoría de altavoces de otras marcas. Lo que menos me gusta es que sus graves no tienen tanta pegada, y viniendo de alternativas más caras como el HomePod o el Sonos One se nota mucho la carencia. Sin embargo, ofrece la mejor experiencia posible con Alexa, y mucha precisión identificando con su set de micrófonos. Por ponerle otra pega, echo de menos un modo de altavoz inalámbrico real, es decir, que contara con batería. Creo que es algo posible, y que hace falta que alguna gran marca se decida a dar el paso".

Txema Rodríguez

Apasionado de la tecnología, Txema Rodríguez es el coordinador y Lead Editor de Genbeta Dev. Txema compró el Google Home en cuanto salió al mercado:

"Desde que tengo el Google Home lo que más me gusta es la independencia del móvil al llegar a casa. Poder preguntar por las últimas noticas, el tiempo y poner algo de música de forma fácil: Spotify, podcasts o la radio a través de TuneIn. Cosas que al principio pensaba que no eran útiles las hago ya sin darme y cuenta como encender las luces con las bombillas inteligentes de Philips, y sobre todo, usarlo para recordarme cosas o hacer la lista de la compra cuando abro la nevera diciéndole lo que hace falta. Soy mucho de preguntarle cosas y curiosidades, algunas las pilla pero no hay día en que no escuche la típica coletilla: "no sé como ayudarte, aunque mi equipo está trabajando en ello". Pero tengo esperanzas que un día me sorprenda. Lo que más hecho en falta es una integración para poder hacer llamadas telefónicas y responderlas desde el Google Home o mandar mensajes sin tener que recurrir siempre al móvil. La próxima Google IO puede que anuncien cosas interesante sobre Duplex para tener un asistente que contesté por ti o realice reservas. Eso sería genial, creo que es donde más potencial tendría para no tener ni que usar el móvil en casa y ser un autentico asistente virtual."

Ruben Márquez

Rubén Márquez es editor en Vidaextra, le encantan los videojuegos y la tecnología. Compró el Amazon Echo hace unos meses para probar la experiencia:

"Para mí lo mejor de los altavoces inteligentes es que, en primer lugar, son unos buenos altavoces. O al menos unos altavoces potables que alguien poco audiófilo puede entender como útiles. Es el mayor uso que les he dado hasta la fecha y no tengo queja.

Lo peor, en cambio, que tal vez lo de inteligentes se quede muy lejos de lo que realmente son capaces de hacer. Apréndete los comandos y todo irá como la seda, pero pese a ello a nivel de entendimiento y variables a la hora de hablarle me resulta un sistema demasiado encorsetado (al menos en el caso de Alexa)."

