Xiaomi Mi Laptop Pro 15: pantalla OLED 3.5K y certificación Intel Evo para el portátil más profesional de Xiaomi

Junto al nuevo Mi Mix Fold, Xiaomi ha presentado el nuevo Mi Laptop Pro 15. Un nuevo portátil que destaca por su pantalla OLED 3.5K, certificación Intel Evo y carga rápida de 100W. Estamos ante el ordenador más completo de Xiaomi hasta la fecha, suponiendo un claro paso adelante respecto a lo que teníamos años anteriores.

Junto al modelo de 15 pulgadas, Xiaomi también ha presentado el Mi Laptop Pro 14, con pantalla LCD 2K y características similares. Esto es lo que ofrecerá la gama alta de Xiaomi en portátiles para este 2021.

El principal componente del Mi Laptop Pro 15 es su pantalla. Un panel E4 OLED con resolución 3.5K y hasta 600 nits de brillo, protegida con Gorilla Glass y una densidad de 261 ppp. Xiaomi explica que el Mi Laptop Pro 15 alcanza un ratio del 93%, con un formato 16:10.

Se trata del primer portátil de Xiaomi en incorporar este tipo de panel, que ofrece un espacio de color y un contraste bastante superior al de los modelos IPS y cuenta con certificación VESA DisplayHDR.

En el interior se apuesta por procesadores Intel Core de 11ª generación, junto a una gráfica GeForce MX450 y hasta 16 GB de memoria RAM. Adicionalmente, también habrá una variante con procesadores AMD Ryzen.

Last but not least, we would like to introduce the 15" #MiLaptopPro, perfect for your daily life. #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/v2Rhl5goeV