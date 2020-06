Una WWDC 2020 sin hardware: Apple se guarda el estreno de los Mac con ARM para más adelante, según Ming-Chi Kuo

Cada fabricante tiene uno o dos días reservados para sus principales lanzamientos y bombazos y todo apunta a que el de Apple de este año, la WWDC 2020, será una de las más importantes y para nada descafeinada. De hecho, incluso los rumores y filtraciones siguen acumulándose horas antes de que se celebre y ahora son dos de los filtradores más conocidos los que hablan de que no habrá hardware en la WWDC 2020.

La importancia del evento de la que hablamos es en referencia a un cambio muy significativo que se rumorea desde hace años y se espera que se haga oficial hoy: el adiós a los procesadores Intel para integrar sus propios chips ARM. Pero según Jon Prosser y Ming-Chi Kuo, dos de los filtradores/analistas sobre la marca más conocidos los anuncios no se materializarán de momento en ningún nuevo dispositivo, si bien arrojan bastantes pistas sobre cómo serían.

Anuncios importantes sin un producto (comercial) asociado

Si bien esos nuevos equipos que marcarían el inicio de esta nueva era de Apple se esperan para 2021, para esta Keynote se espera(ba) al menos ver nuevos iMac con un nuevo diseño con marcos reducidos y un perfil similar al Pro Display XDR, así como auriculares, una nueva versión del Apple TV y los rumoreados AirTags.

Pero tanto Prosser como Kuo ven más seguro que no habrá nuevos Mac en esta presentación, aunque el segundo arroja una serie de previsiones que muestran que los de Cupertino habrían pisado el acelerador para el lanzamiento de los nuevos equipos, hablando de:

El nuevo iMac de 24 pulgadas con el rediseño y procesador Intel: lanzamiento inminente previsto para el tercer trimestre de 2020.

Nuevo MacBook Pro de 13,3 pulgadas con procesador ARM : para finales de 2020 o primer trimestre de 2021.

: para finales de 2020 o primer trimestre de 2021. Nuevo iMac con procesador ARM y el nuevo diseño: para finales de 2020 o primer trimestre de 2021.

Según el analista, en estos equipos con los nuevos chips habría una mejora de rendimiento de entre un 50-100% sobre sus predecesores Intel, lo cual sería muy notable. Aunque Prosser no se muestra al 100% seguro de que no veamos nada de hardware en la WWDC y no hay que descartar que el nuevo iMac de 24 pulgadas asomase hoy, teniendo así algo más de protagonismo hasta que el primer iMac con chip ARM.

Al fin y al cabo se trata de un evento centrado en los desarrolladores y lo lógico es que el foco esté en el software. Sobre esto, además de las nuevas versiones de iOS, macOS, watchOS, iPadOS y tvOS lo que sí esperamos es un equipo a modo de kit de transición para desarrolladores (y no para comercializar), como se hizo en la WWDC de 2005 con el cambio a Intel (se especula que sea un Mac mini).

El mercado de los procesadores en portátiles espera grandes cambios

Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, se tratará de un cambio importante tanto en la trayectoria del fabricante como en sus negocios con otras empresas, en este caso principalmente Intel. El mismo Kuo ya dijo que este salto generacional permitirá a Apple ahorrarse entre un 40% y un 60% del coste de los procesadores, y sobre todo poder diferenciarse aún más de los PCs y portátiles basados en Windows.

Más allá de lo que haga Apple, será interesante ver qué ocurre en el mercado de procesadores sobre todo hablando de los ordenadores portátiles. A principios de año ya vimos que a Intel le crecían los enanos con Qualcomm y AMD reforzando su artillería, así que veremos cómo van quedando las porciones y el reparto de procesadores.

En lo referente a Apple, desde Xataka os lo contaremos todo en directo y con el máximo detalle tanto en nuestra página de directos como desde nuestra cuenta de Twitter (@Xataka). Os esperamos para ir viendo qué datos de todos los avanzados se confirman, preparemos las palomitas geek.