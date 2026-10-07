El Surface más ambicioso de Microsoft sumará su propio "MagSafe". Ahora también sabemos cuánto habrá que pagar

Un portátil puede estar preparado para ejecutar modelos de IA en local y, aun así, seguir teniendo que resolver problemas mucho más cotidianos. Uno de ellos aparece en cuanto conectamos el cargador: un tirón accidental puede acabar desplazando el equipo o, en el peor de los casos, llevándoselo por delante. Microsoft conoce bien la carga magnética porque la utilizó durante años en la familia Surface, pero ahora ha decidido replantearla de una forma diferente. Lo hace, además, en el Surface más ambicioso que ha preparado hasta ahora, con una solución familiar en su concepto y bastante particular en su implementación.

El protagonista es el Surface Laptop Ultra, un equipo que la compañía no acaba de sacar de la chistera. Microsoft ya lo anunció a finales de mayo como su portátil Surface más potente hasta la fecha, desarrollado alrededor de la plataforma RTX Spark de NVIDIA y pensado para cargas exigentes e IA local. Lo que tenemos ahora es una segunda pieza de aquella presentación: además de enseñar Magnetic Connect, la firma de Redmond ha despejado varias de las incógnitas que entonces seguían abiertas.

Microsoft recupera los imanes, pero esta vez alrededor del USB-C

La comparación con MagSafe resulta difícil de evitar, aunque la implementación de Microsoft tiene una particularidad importante. Magnetic Connect se fija mediante imanes alrededor del USB-C derecho y permite que la conexión se libere ante un tirón, pero no obliga a reservar un conector exclusivamente para cargar el ordenador. Al quitarlo, volvemos a tener un USB-C funcional para datos, vídeo y otros accesorios. Es un planteamiento diferente tanto del puerto MagSafe dedicado de los MacBook como del antiguo Surface Connect: recupera la comodidad de los imanes sin renunciar a la versatilidad del USB-C que ya está en el portátil.

La otra gran incógnita ya tiene respuesta, al menos para Estados Unidos. El Surface Laptop Ultra puede reservarse allí desde 2.599,99 dólares y Microsoft prevé comenzar los envíos el 16 de octubre. Esa configuración combina una CPU de 18 núcleos, 24 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento, mientras que la gama escala hasta los 5.899,99 dólares en el modelo con CPU de 20 núcleos, 128 GB de memoria y 1 TB.

Para entender esas cifras hay que volver a lo que ya conocíamos desde mayo. El Laptop Ultra está construido alrededor de RTX Spark, la plataforma de NVIDIA que combina una CPU basada en Arm con gráficos Blackwell RTX, soporte completo para CUDA y hasta 128 GB de memoria unificada que pueden repartirse entre CPU y GPU según la carga de trabajo. Microsoft habla además de hasta 1 petaflop de rendimiento de IA FP4 teórico con sparsity.

Toda esa memoria tiene una finalidad bastante concreta: hacer espacio para cargas de IA que normalmente asociaríamos a máquinas mucho menos portátiles. En mayo, NVIDIA hablaba de ejecutar localmente modelos de 120.000 millones de parámetros con contextos de hasta un millón de tokens; ahora Microsoft asegura que el Surface Laptop Ultra puede manejar modelos comprimidos de hasta 280.000 millones de parámetros en el propio equipo. Ejecutar este tipo de cargas en local puede reducir la latencia, mantener determinados datos dentro del dispositivo y limitar la dependencia de servicios en la nube. El planteamiento va más allá del de los primeros Copilot+ PC, definidos precisamente por el requisito de contar con una NPU capaz de superar los 40 TOPS.

La fotografía es ahora bastante más completa que en mayo, pero todavía no definitiva. Microsoft ya ha puesto precio, fecha y configuraciones a una máquina que entonces conocíamos sobre todo por su arquitectura y sus promesas, y ha añadido además detalles como Magnetic Connect. Aun así, siguen faltando piezas importantes para mercados como España, como el precio, y, sobre todo, queda por comprobar lo que ninguna ficha técnica puede resolver. Sobre el papel ya impresiona; ahora toca ver si también convence fuera de él.

Imágenes | Microsoft

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