Surface All Access: un Surface, Office365 y accesorios desde 25 dólares al mes

Microsoft pretende que la compra de sus dispositivos Surface pueda ser algo que el usuario pague mes a mes y con una serie de servicios asociados a la cuota mensual. Lo ha llamado Surface All Access y arranca en EEUU este mismo mes a partir de 25 dólares.

Un dispositivo Surface financiado y con extras

Desde el próximo 16 de octubre, comprar un dispositivo Surface de Microsoft en EEUU puede ser más liviano para el bolsillo. La compañía ha anunciado una nueva modalidad de compra denominada Surface All Access que permite comprar con financiación a 24 meses (sin intereses) un dispositivo Surface, accesorios, una suscripción a Office 365, así como formación en sus centros y soporte técnico.

Los nuevos Surface Pro 6, Surface Laptop 2, Surface Studio 2 y Surface Headphones, además de Surface Go, son los dispositivos que entran en este programa. En el caso de los convertibles, el accesorio incluido es el teclado.

Los precios de los paquetes Surface bajo este programa de financiación, que no de suscripción, arrancan en los 25 dólares que costará hacerse con el Surface Go. Conseguir uno de los nuevos Pro 6 llevará aparejada una mensualidad a partir de 48 dólares, más o menos el precio en el que arranca el Surface All Access del portátil de Microsoft.

Por si había dudas, al acabar los 24 meses de financiación, los dispositivos que hayamos elegido pasan a ser propiedad completa del usuario, así como los accesorios. No ocurre lo mismo con los servicios como Office365, cuya suscripción mensual se deberá seguir pagando para continuar con su uso.

Por ahora Microsoft no tiene planeado que, tras acabar de pagar las mensualidades, se pueda optar por renovar el equipo obteniendo un reintegro o descuento equivalente en la nueva cuota según el equipo que pretendamos devolver a la compañía.