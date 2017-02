No hay portátil más ligero en el mercado con 13,3 pulgadas: NEC LaVie Hybrid Zero pesa 769 gramos

Es cierto que a este portátil no lo vamos a ver ni en pintura, es un producto por y para Japón que no suele venderse en el continente europeo. El LaVie Hybrid Zero es una creación de NEC y podemos decir que es el portátil de 13,3 pulgadas más ligero del mercado.

Sí, hemos escuchado muchas veces eso de “este portátil es el más ligero”, tenemos reciente la presentación de los portátiles Gram de LG, que se caracterizan por incluir buenas prestaciones en un equipo que pesa menos de un kilo. Eso de bajar del kilo es una cosa fácil para el modelo de NEC, que deja la cosa en 769 gramos.

Casi nos metemos en terreno de tablets: un iPad Pro de 12,9 pulgadas, sin teclado, se va a los 723 gramos, así que el nuevo LaVie prácticamente está empatando con la tablet estrella de Apple. Pero no lo olvidemos, esto es un ordenador completo.

El LaVie Hybrid Zero existe en dos tamaños diferentes, el citado de 13,3 pulgadas y uno más pequeño de 11,6 pulgadas del que tenemos menos información - este es un 2 en 1 al que le podemos quitar el teclado -. En ambos casos se sirve con procesadores de séptima generación Intel, los Kaby Lake.

Aunque no hay imágenes comparativas para ver el tamaño con respecto a otros pesos ligeros del mercado, podemos decir que es especialmente pequeño, esto se consigue principalmente por la reducción de marcos. Son tan pequeños que la cámara web tiene que ir a parar a la zona inferior de la pantalla.

Todo por el peso: poca autonomía

El siguiente truco para conseguir un peso y dimensiones menores que sus competidores está en la batería. NEC ha decidido que su equipo es el más portátil del mercado, pero también tiene una autonomía máxima de 6,5 horas. Se nos antoja un poco corta para lo que se está ofreciendo en el mercado, pero este es el juego en el que ha querido entrar la compañía japonesa.

Esto ocurre en el modelo HZ350, pero los japoneses son listos y saben que habrá quien prefiera cargar con algo más de peso y recibir a cambio más capacidad de batería: los HZ550 y HZ750 llegan a las 10 horas. En todo caso se cuenta con un sistema propietario de carga rápida.

No menos interesante es ver que a pesar de su obsesión por peso, los portátiles de NEC cuentan con una bisagra entre teclado y pantalla que les permite rotar en 360 grados. Lo que nos permite usar el equipo en diferentes configuraciones de forma, ya sabéis: tablet, portátil, soporte.

Echando un vistazo a lo que hay en el mercado, con 13,3 pulgadas, tenemos a un Samsung Notebook 9 900X3L con 843 gramos, o los 980 gramos del citado LG Gram del mismo tamaño. Sin salirnos de NEC, la ‘casa madre’ Lenovo tiene otros LaVie Z que pesan como el modelo de Samsung.

Más información | NEC