El Mac Studio se plantea como una de las sorpresas del evento Apple de hoy. Y le acompaña un nuevo monitor

El evento 'Peek Performance' de Apple se celebra en pocas horas, pero sigue habiendo sitio para rumores de nuevos productos. El más sorprendente es probablemente un hipotético Mac Studio que sería una especie de Mac mini supervitaminado.

El youtuber Luke Miani desvelaba una imagen conceptual de ese equipo que sería mayor en tamaño pero que además permitiría contar con mayor potencia y mejor refrigeración. Mark Gurman ha corroborado el rumor, y afirma que el equipo llegará junto al también hipotético monitor Apple Studio Display.

De cumplirse esa teoría, el Mac mini podría verse complementado por un Mac Studio que gracias a esas mayores dimensiones plantearía un modelo bastante más potente, quizás con el esperado M2 o incluso con las variantes más potentes del Apple M1, los M1 Pro o M1 Max que son parte integral de los MacBook Pro.

Esos chips contarían desde luego con mucho más espacio para una refrigeración si hacemos caso de un diseño que además recuerda mucho al legendario Power Mac G4 Cube que Apple lanzó en 2000 y que, eso sí, fracasó en el mercado.

El nuevo equipo sería por tanto un nuevo integrante de la familia Mac, y establecería un nuevo escalón entre el Mac mini y el Mac Pro. Apple podría tener aquí todo pensado, porque a ese equipo le acompañaría el lanzamiento del rumoreado monitor, que en Miani ya han bautizado como el Apple Studio Display.

Este monitor sería una versión económica del Pro Display XDR. Se habla de una diagonal de 27 pulgadas que haría sacrificios importantes para acotar el precio.

Nada de Mini LED y nada de Pro Motion, por ejemplo, lo que permitiría plantear una opción bastante más asequible y muy interesante para combinarla con el Mac Studio.

Ya se había de que Apple estaba trabajando en un monitor más económico aunque sin las prestaciones del Pro Display XDR, pero hasta hace poco este proyecto parecía que podría tardar aún unos meses en llegar.

Am told the Mac Studio (smaller Mac Pro/more powerful Mac mini) plus the new monitor running iOS are “ready to go” - so I believe they should arrive tomorrow. https://t.co/MvrGwTfGmy