LG Gram (15Z970), análisis: la magia de agrandar batería y ventilador manteniendo el volumen, el peso y el silencio

Con unos convertibles pegando fuerte en potencia, pantallas y autonomía, los portátiles no pueden dormirse en los laureles y LG ya apostó por la ligereza con el LG Gram de 14 pulgadas (14Z950). Convencidos, los coreanos han jugado con cartas parecidas para su heredero, y en el análisis del LG Gram 15Z970 hemos comprobado que bajo un ADN aparentemente similar la experiencia es algo distinta.

En esta segunda ronda el equipo esconde en sus algo menos de 17 milímetros de grosor un hardware actualizado (y mejorado), repitiendo diseño austero y minimalista como en el anterior, tanto que ni siquiera tiene rejillas para la salida del aire. ¿Empobrece esto o mejora la experiencia cuando su combo de hardware se pone a máximo rendimiento? Te lo contamos en detalle junto al resto de nuestra experiencia con él.

LG Gram, ficha técnica

LG Gram (15Z970) Pantalla IPS LCD de 15,6 pulgadas (39,6 centímetros), FHD (1920x1080) Procesador Intel Core i7-7500U (2,70 GHz, Turbo hasta 3,50 GHz), L3 Cache 4MB, 15W Gráficos Intel HD Graphics 620 RAM 8 GB (DDR4 2133MHz) Almacenamiento 512 GB M2 Sistema operativo Windows 10 Home (64 bits) Conectividad Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (802.11ac, 2x2, Dual Band, BT Combo)10/100 Megabit con RJ45 gender Bluetooth 4.1 Batería Litio de 4 células (60.06Wh), unas 15,2 horas Puertos Jack de audio, 2 x USB 3.0 (un puerto de carga rápida / Sleep&Charge), 1 x USB 2.0, 1 xUSB3.0 tipo-C, DC-In, HDMI, cerradura Kensington, entrada micro-SD Tamaño 357,6 x 228,4 x 14,5~16,8 milímetros Peso 1.090 gramos Otros Webcam HD con micrófono y LED, HD Audio con DTS:X, altavoces estéreo (1 watio x 2) Precio 1.305 euros en Amazon (el modelo de 14 pulgadas a 1.164 euros)

En un kilogramo cabe una gran pantalla y bastantes conexiones

Parece que la máxima de LG está en que sus Gram deben estar en torno a los 1.000 gramos, dado que en esta ocasión el portátil se mantiene en forma con las mismas dimensiones y sólo 110 gramos más que el anterior (el 15Z960). Algo a tener en cuenta dado que el fabricante ha aprovechado mucho mejor el volumen al integrar ese ventilador más grande del que presumen en la web y una batería considerablemente mayor.

El LG Gram de 15,6 pulgadas no es un ultraportátil pequeño precisamente por la diagonal, alejándose en superficie de propuestas más compactas de 13 pulgadas como el Xiaomi Mi Notebook Air o los MacBook (a secas), pero esto no significa que sea grueso o grande. De hecho, optar por una mayor superficie se va a traducir en más conexiones que otros al disponer de más espacio (sin perder las dimensiones que lo convierten en ultrabook).

Es un portátil ligerísimo y bastante delgado, de hecho no es mucho más grueso que estos ultrabooks de 13 pulgadas y es más fino que otros como el ASUS ZenBook Pro UX550. Si lo comparamos con estos equipos no queda demasiado mal, teniendo en cuenta la diferencia del tamaño en las pantallas.

LG Gram 15Z970 (15,6 pulgadas) ASUS ZenBook Pro UX550(15,6 pulgadas) Xiaomi Mi Notebook Air (2017)(13,3 pulgadas) MacBook (2016)(12 pulgadas) Largo (mm) 357,6 365 309,6 280 Ancho (mm) 228,4 251 210,9 196 Grueso (mm) 14,5~16,8 18,9 14,8 13,1 Peso (kg) 1,09 1,8 1,28 0,92

Más fino en los extremos que en el cuerpo, pero aún así es bastante liviano y permite alguna conexión más que otros equipos que apuran más el espacio.

Las sensaciones con el material no son las mejores dado que transmite cierta sensación de fragilidad

Eso sí, a diferencia de todos éstos y de la moda que llevamos ya unos cuantos años de las unibody de aluminio, LG opta por una combinación de nanocarbono y magnesio para el LG Gram (es decir, una especie de plástico en la práctica), probablemente para mantener ese bajo peso. Las sensaciones con el material no son las mejores; si bien no se resbala y no se nos ha dañado haciendo un uso normal, transmite una sensación de fragilidad o de que se nos va a doblar si no lo guardamos o transportamos en algún tipo de estuche o bolsa rígida.

Pantalla: a los marcos reducidos les vendría bien un jaque "mate"

Además de lo lígerisimo y fino que es, si algo destaca en el nuevo LG Gram es que su frontal es todo pantalla. Una gozada para quienes busquen el máximo aprovechamiento de esta superficie con los mínimos marcos, con una resolución más que suficiente al menos para las retinas que no exigen resoluciones altas como el 4K que vimos en el ASUS Flip S. Pero lo dicho, sin tanta "K" la experiencia es muy buena tanto en el uso del sistema como si tiramos de multimedia.

La reproducción a pantalla completa de la app de Netflix engaña: la pantalla aprovecha muy bien el frontal.

El nivel de contraste y brillo son satisfactorios en baja iluminación o si no tenemos la luz diurna incidiendo directamente. Precisamente en ese último caso el hecho de que sea una pantalla con brillo (y no mate) nos juega una mala pasada y la experiencia de visualización se empobrece bastante.

En este sentido estaría bien que el software proporcionase algún ajuste para automatizar el brillo, de modo que en estas situaciones subiese al máximo de manera automática (aunque éste tampoco sea suficiente siempre). Windows no lo provee por su parte, pero tampoco los ajustes que LG proporciona con una app propia preinstalada, de hecho ésta no aporta nada sobre la configuración del sistema (aunque al menos se puede desinstalar).

LG dispone sus propias apps sobre el sistema, pero cuando entramos a las de configuración no encontramos ningún aliciente frente a la de éste en cuanto a personalización.

Eso sí, aunque lo cortés no quite lo valiente es un ultrabook y no un convertible, y ni las bisagras son de 360 grados ni la pantalla es táctil. Esto nos importará más o menos según a lo que estemos acostumbrados, pero dado que desde hace un tiempo es relativamente habitual encontrar pantallas táctiles en ordenadores (no Apple) cabe recalcar este aspecto, dado que importará de cara a la interacción usuario-sistema.

El máximo ángulo de apertura del LG Gram.

En cuanto al ángulo de visión, hemos de inclinar casi al máximo la pantalla para ver pérdidas notables de brillo y contraste por el área superior (lo cual es raro que hagamos). Y lo que sí se agradece es lo que comentábamos de que los marcos son mínimos, aprovechando casi todo el frontal dado que la webcam se sitúa en la bisagra.

A colación de esto, la calidad de la cámara es la esperada en una webcam con estas características (es decir, muy pobre en baja luz y con constante dosis de ruido y pérdida de detalle, sin sorpresas). Pero lo que empeora la experiencia con ella es la situación; al estar en la bisagra el encuadre rara vez nos cogerá la cara, si a caso los ojos y la frente, con lo que las videollamadas son incómodas (o directamente no tiene sentido encender la cámara para ellas).

Salvo que icemos el portátil de manera bastante antinatural, normalmente éste será el encuadre que la webcam haga de nuestro rostro.

Una interacción que nos deja a medias

Con ese espléndido aprovechamiento del frontal quizás lo suyo hubiese sido que la pantalla fuese táctil para tener una experiencia más cercana a un convertible. El hecho de no integrar un panel táctil tampoco cuenta como carencia per se, pero las de otras partes sí pueden hacer que en algún momento se puede echar en falta poder interactuar con taps directos.

Carencias (o más bien mala experiencia) como la de un touchpad que deja que desear en cuanto a sensibilidad. En ocasiones hemos de repetir gestos como el de la multitarea (deslizar tres dedos hacia arriba) para que nos lo ejecute, o a veces por contra es demasiado exagerado con los scrolls, obligándonos a hacerlo con mucho cuidado, por no hablar de cuando "aún cree" que nuestro dedo está sobre él y nos arrastra elementos sin desearlo.

El tamaño del touchpad sí es aceptable y no echamos en falta proporciones de equipos como el MacBook. Eso sí, de integrar lector de huellas nada, y a colación de esto la seguridad de este equipo deja a un lado la biometría, dado que tampoco tenemos Windows Hello (aunque es comprensible por la ubicación de la webcam que hemos comentado).

La experiencia con el teclado es quizás algo mejor pero tampoco para echar cohetes. Las teclas sobresalen lo suficiente como para que puedan identificarse a ciegas, pero requiere una presión relativamente alta con respecto a otros equipos.

Eso sí, se agradece la retroiluminación, que permite la visualización de las teclas en situaciones de poca luz y además es ajustable en dos niveles, aunque es algo irregular y unas teclas se ven más que otras.

Rendimiento

LG ha elegido uno de lo procesadores Kaby Lake de Intel para este liviano equipo, concretamente el Intel Core i7 7500U. De esa "U" hablamos cuando el fabricante presentó esta ronda de procesadores en agosto de 2016, diferenciado entre los Y (de bajo consumo energético) y los U (más potentes).

Éste va bien acompañado con 8 GB de RAM DDR4 a 2.133 MHz, con lo que tenemos suficiente para ejecutar múltiples tareas sin que haya parones o lag. Únicamente se "quejará" si le exigimos mientras instalamos algún software, momento en el que sí podemos notar algún parón por ejemplo al arrastrar elementos o trasladar archivos.

Lo que limita algo más la experiencia es que la gráfica es la de serie, esto es, una Intel HD 620, si bien el cuello de botella existe si el usuario pretende jugar a juegos algo más complejos que el Minecraft o el Asphalt 8. Estos juegos los mueve bien, de hecho el portátil se calienta muy, muy poco aunque estemos jugando o tras haber pasado horas usándolo sin parar (y lo hace en la zona cercana a la bisagra, lo cual es menos molesto que si lo hiciese en la parte inferior, donde toca más el muslo de tenerlo así).

Un buen punto el de no calentarse demasiado (en parte ayuda el material), de hecho han hecho un buen trabajo con el chasis y la disipación porque como comentábamos al principio ni siquiera tiene rejillas en la cubierta trasera. Podemos tener el portátil sobre las piernas sin que nos quemen los muslos, y ese ventilador 141% más grande del que hace gala la casa se hace de rogar, es decir, el modo silencioso del procesador Intel DPTF funciona muy bien (sólo lo hemos oído de manera intensa en instalaciones o puntualmente al cargar apps pesadas y multimedia).

Para quienes os guiáis por los benchmarks, el LG Gram obtiene 2.495 en PCMark Home y 3.493/6.410 en GeekBench 4 (single core/multicore), test en el cual nos señala de hecho que la velocidad máxima de la RAM son 1.055 MHz. Según la prueba queda más o menos cercano a ordenadores de similar configuración.

LG Gram (Intel Core i7-7500U, Intel HD Graphics 620) Huawei MateBook X (Intel Core i5-7200U, Intel HD Graphics 620) HP Envy 13 (Intel Core i7-7500U. Intel HD Graphics 620) Surface Pro (Intel Core i7-7300U, Intel HD Graphics 620) PCmark Home 2.495 3.135 3.488 2.681 PCmark Creative 3.146 4.024 4.410 3.865 3DMark Cloud Gate 4.143 5.508 6.830 5.556 3DMark Ice Storm Unlimited 47.566 50.708 71.846 38.284 3DMark Sky Diver 1.786 3.357 3.938 3.746 3DMark Fire Strike 435 728 919 873

En cuanto al disco duro, en este caso se trata de un SDD Samsung MZNLN SATA3 y no cuenta con la tecnología NVMe que sí vimos por ejemplo en el Mi Notebook. En este caso registra unas velocidades máximas de lectura y escritura de 550 y 525 Mbps respectivamente, algo menores que las que vimos con su predecesor aunque no demasiado distantes.

Se nota, se siente que LG está presente en el software, pero lo justo

El LG Gram 15Z970 viene con Windows 10 Home de serie, el cual se ejecuta instantáneamente al iniciar el sistema o la sesión. Tras el pre-load habitual del sistema y las siempre presentes actualizaciones, nos encontramos con algunos añadidos propios de LG que aderezan el software de Microsoft.

En este sentido pocos cambios con respecto a los Gram de 2016, lo cual resulta positivo porque no encontramos una cantidad de software añadido tal como para llamarlo bloatware, si bien la utilidad de herramientas de LG quizás requiera una actualización para que resulte algo más útil que la configuración de serie (como hemos comentado antes). No obstante, lo que también es de agradecer es que son apps completamente desinstalables.

Tampoco nos explayaremos en lo referente al sistema, dado que quitando lo que añade la casa y lo que depende en parte del hardware (apertura de apps, fluidez, etc.) es cosa más de Microsoft que de este equipo en particular. Hay algunas limitaciones, como la que encontramos a la hora de configurar una app predeterminada (son las que dispone y no da más opción) o la de no tener acceso a ciertas configuraciones del sistema (como la del audio), pero resulta bastante intuitivo (gracias, botón de inicio) y personalizable.

¿Y Cortana? El asistente de Microsoft está siempre dispuesto a tiro de tap en un campo de escritura justo al lado del botón de inicio. De hecho ni siquiera hemos de apartar los dedos del teclado si pulsamos el botón de Windows dado que el cursor nos aparecerá automáticamente aquí.

Pero la utilidad... Es muy limitada. Más que un asistente inteligente o siempre activo (como sí pudimos experimentar con Google Assistant en el nuevo Pixelbook) es una búsqueda rápida, un híbrido entre el Spotlight de Mac OS y la barra de Google vestida de Bing. Viene bien para abrir apps casi al instante o si acierta a disponer un contenido de nuestro interés al mostrar la actualidad, pero aún se queda algo corto (al menos en esta versión y esta región).

Bueno para ver películas, no tanto para hacerlas

Ya hemos comentado que la pantalla nos satisfacía a nivel de resolución y aprovechamiento (con la salvedad de los reflejos y demás empobrecimento de la experiencia con luz directa), y es por ello que se tiene una buena experiencia al ver una película o cualquier contenido multimedia.

Lo que no sobresale (ni literal ni figuradamente) es el sonido, dado que las salidas de audio se encuentran en la base del ordenador, a los lados, y la emisión queda siempre tapada por una superficie (tal y como ocurre con los móviles que ponían los altavoces en la parte trasera). Probablemente la calidad fuese mejor en una ubicación distinta, de hecho mejora en cuanto a ésta y al volumen si alzamos el ordenador (de modo que nada bloquea las ondas).

Uno de los altavoces (hendidura del borde).

El micrófono captura bien el sonido (está al lado de la webcam), pero de la grabación de vídeos o la ejecución de videoconferencias casi nos podemos olvidar como hemos dicho antes por la ubicación de la cámara. Haría falta poner el ordenador en ángulo obtuso y medio metro sobre nuestras rodillas para tener el plano que da una cámara en el marco superior de un ordenador.

Y hablando del ángulo de apertura de las bisagras, éstas se esconden de manera bastante elegante con dos piezas que encajan en el cilindro en el que se integra la webcam y ofrecen una resistencia justa, sin estar flojas o demasiado rígidas.

Autonomía: una generación más, una batería con el doble de capacidad

Cuando el año pasado probamos el LG Gram de 14 pulgadas uno de sus puntos débiles era la autonomía. La capacidad de la batería de aquel equipo eran 35 Wh y también la de su hermano mayor de 15,6 pulgadas, dando como resultado autonomías de unas cinco horas (e incluso dos y media si el uso era intensivo).

El nuevo LG Gram mejora claramente en autonomía con respecto a los anteriores

¿Ha cambiado esto con la nueva generación? Sí, rotundamente. Los números no siempre determinan la experiencia de manera directa, pero en esta ocasión los 60.06 Wh y las cuatro celdas se notan y se agradecen, con una autonomía media de unas 8 horas que fácilmente se prolonga a 9 o a más si hacemos un uso mínimo con el brillo bajo (en torno al 25%).

No hemos logrado esas más de 12 horas que promete la marca, si bien probablemente esto se obtenga reduciendo el consumo al mínimo o incluso tirando de modo de ahorro de batería cuando aún nos queda bastante. En todo caso, nos ha dado para salir tranquilamente con el equipo para trabajar una jornada sin estar demasiado pendientes de si habíamos recordado coger el cargador.

La carga de la batería tarda aproximadamente unas dos horas y media, pudiendo tener un 45-50% en algo más de una hora partiendo del 0%. Por su parte, el software nos avisa convenientemente cuando nos va quedando poca autonomía, dando tiempo a reaccionar y ponerlo a cargar.

LG Gram, la opinión de Xataka

Para quien trabaje en movilidad el peso es una característica que si no está en el podium de exigencia no andará muy lejos, y cuando de repente llega un equipo (potente) de un sólo kilogramos de peso a tu vida (cuando tu portátil es de todo menos ligero) es una especie de regalo de los dioses tech. En pocas palabras, la sensación de "¿He olvidado coger el ordenador?" es real en cuanto a peso, si bien no tanto en cuanto a dimensiones porque es un ordenador largo y grande (aunque fino).

Además de esto, el punto de este equipo es que tampoco se queda demasiado corto en conexiones. Sin tener tantos USB como un equipo con mayor grosor, prácticamente no hemos echado en falta ninguna conexión salvo la de Ethernet de manera ocasional (y puede que se eche de menos el soporte a Thunderbolt 3). Además de los USB dispone de lector de micro SD, HDMI y jack de audio, los cuales no vemos siempre en ultrabooks.

Lo único que no hemos podido quitarnos de encima es la sensación de que se dañase al ser tan ligero. El material transmite una sensación de fragilidad mayor que otros compuestos, temiendo incluso que pudiese doblarse al llevarlo en la mochila. Todo sensaciones porque no se ha roto, eso sí.

En cuanto al uso, puede quedar limitado para un usuario más exigente en cuanto a gráfica, pero para ofimática, navegación, redes sociales e incluso edición fotográfica o de vídeo el equipo no se queja. Tampoco lo hace en la reproducción multimedia, aunque aquí agradeceremos el uso de auriculares porque el sonido es uno de los puntos flacos.

Bien también en cuanto a autonomía. No nos ha dado esas 15 horas porque probablemente esto se alcance con un uso muy, muy básico, pero no hemos tenido la sensación de quedarnos sin batería en todo momento y la que integra da para que durante una jornada nos olvidemos del cargador.

Eso sí, quizás el precio sea el verdadero reactivo limitante de este ultrabook que ha hecho magia con el mismo volumen que su antecesor, dado que otros equipos no llegan ni siquiera a los 1.000 euros con configuraciones similares, como (el Mi Notebook Pro. Aunque en comparación con otros como el Matebook X el precio está mucho más ajustado.