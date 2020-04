Lenovo no se olvida de Linux: los próximos portátiles ThinkPad se podrán comprar con Fedora preinstalado

Windows 10 es el sistema operativo predominante que encontramos hoy en día a la hora de comprar un portátil. Sin embargo no es la única opción, aparte de los MacBook de Apple con macOS, varios fabricantes han apostado en los últimos años por ofrecer versiones con distribuciones de Linux. Es el caso de Lenovo, que comenzará a vender distintos Lenovo ThinkPad con Fedora 32 Workstation como sistema operativo preinstalado.

En un nuevo programa piloto anunciado por el fabricante junto a la comunidad Fedora, indican que tres de sus próximos portátiles ThinkPad estarán disponibles para comprarlos con Linux Fedora. Esto no significa que a los actuales o al resto no se les pueda instalar Linux si así se desea (o ambos, como explicamos en este tutorial), sino que no viene por defecto preinstalado si se escoge con esa configuración en vez de Windows 10 al comprarlos.

Los portátiles que tendrán Fedora 32 Workstation como sistema operativo disponible son los siguientes:

Lenovo ThinkPad P1 Gen 2

Lenovo ThinkPad P53

Lenovo ThinkPad X1 Gen 8

Más facilidades y sobre todo compatibilidad

La idea de Lenovo, según ha comentado uno de los desarrolladores de la marca, es hacer que el uso de Linux sea más fácil y ofrecer la posibilidad a más personas. Estiman que "con Fedora preinstalado ayudará a llevar Fedora a un público más amplio". El proyecto llega en colaboración con Red Hat y posiblemente se expanda a más portátiles en el futuro, según afirman.

Por otro lado, traer preinstalado Fedora 32 Workstation también supone una compatibilidad máxima con el hardware de los Lenovo ThinkPad. Es decir, a menudo instalar versiones de Linux en un PC conlleva tener problemas de compatibilidad con ciertos componentes, algo que echara para atrás a muchos usuarios. En principio eso no debería ocurrir con uno de estos nuevos portátiles de Lenovo y Fedora 32 Workstation.

De momento no hay muchos más datos sobre la llegada de los Lenovo ThinkPad con Fedora, pero prometen más detalles pronto. El próximo 28 y 29 de abril Red Hat celebra un evento virtual en el que en principio deberíamos saber más información al respecto. Queda por ejemplo la duda de si las versiones con Fedora serán más baratas que las versiones con Windows 10 de Microsoft, al ser un sistema operativo de código abierto y sin licencia que pagar.

Aparte de Lenovo, actualmente una de las mejores alternativas en portátiles con Linux preinstalado es Dell con su serie XPS. Varios modelos de esta serie de portátiles se pueden adquirir con Ubuntu como sistema operativo predefinido. Una apuesta de Dell por el código abierto que comenzó en 2015.

Vía | Fedora Magazine