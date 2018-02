Huawei MateBook X Pro: así queda posicionado frente a sus competidores el nuevo ultracompacto de la marca china

Tenemos que reconocerlo: Huawei ha conseguido sorprendernos. Los rumores apuntaban desde hace varias semanas que la marca china no presentaría en esta edición del Mobile World Congress sus próximos smartphones de alta gama. Pero sabíamos que estaría en el evento barcelonés, por lo que estaba claro que algo iba a anunciar. Lo que no sospechábamos es que tenía un as en la manga tan llamativo.

Y es que, como os hemos contado desde este mediodía, uno de los nuevos productos que ha dado a conocer en este MWC es un portátil que, por diseño y prestaciones, aspira a competir con los ultracompactos que «cortan el bacalao» actualmente, como son los MacBook de Apple, los ThinkPad de Lenovo, los XPS de Dell o los Spectre de HP, entre otras opciones.

MateBook X Pro y la competencia, frente a frente

No hay mejor forma de arrojar un poco de luz a lo que nos ofrece este nuevo y tan ambicioso portátil de Huawei que compararlo directamente con algunos de los equipos con los que va a competir cuando llegue a las tiendas. Así que nos hemos puesto manos a la obra y hemos preparado una tabla que resume cómo queda esta contienda.

La tabla que tenéis a continuación no pretende ser exhaustiva, sino que se ciñe a los apartados clave que, en principio y a partir de la información que nos ha ofrecido Huawei, serán definitorios para valorar en qué medida el nuevo MateBook X Pro puede enfrentarse de tú a tú con sus competidores. Vamos con ella.

Huawei MateBook X Pro Apple MacBook Pro 13" Lenovo ThinkPad X1 Carbon Dell XPS 13 HP Spectre 13 Lenovo Yoga 920 Pantalla LCD IPS de 13,2 pulgadas 3:2 (3.000 x 2.000 puntos) 260 ppp, 450 nits, multitáctil y protección Gorilla Glass Panel Retina LCD IPS de 13,3 pulgadas (2.560 x 1.600 puntos) 227 ppp, 500 nits y gama cromática ampliada P3 LCD IPS de 14 pulgadas (2.560 x 1.440 puntos) y 300 nits LCD IPS IGZO de 13,3 pulgadas (3.200 x 1.800 puntos), 400 nits y tasa de contraste 1.000:1 WLED FHD LCD IPS micro-edge de 13,3 pulgadas (1.920 x 1.080 puntos) con recubrimiento Gorilla Glass NBT LCD IPS UHD de 13,9 pulgadas (3.840 x 2.160 puntos) Tasa pantalla/superficie del portátil 91% n.d. 80,7% 80,7% 78,9% 81,5% Microprocesador Intel Core de octava generación Intel Core i5 de doble núcleo (ampliable a Intel Core i7) de octava generación Hasta Intel Core vPro i7-7600U Intel Core de octava generación Intel Core i7 de octava generación Intel Core de octava generación Lógica gráfica NVIDIA GeForce MX150 / Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620/650 Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 Sonido Cuatro altavoces con soporte Dolby Atmos Altavoces estéreo con alto rango dinámico Dos altavoces Dolby Audio Premium Dos altavoces con tecnología MaxxAudio Pro Dos altavoces Bang & Olufsen Dos altavoces JBL con soporte Dolby Atmos Grosor en mm 4,9 7,9 15,95 15 10,4 13,95 Sistema operativo Windows 10 macOS Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10

Y llegan las primeras conclusiones

Ya hemos comparado el nuevo ultracompacto de Huawei con algunos de los competidores con los que va a tenerse que medir cuando llegue al mercado, por lo que podemos empezar a sacar algunas conclusiones. En lo que concierne al aprovechamiento de la superficie del portátil, que es uno de los parámetros de los que más ha presumido Huawei durante su presentación en el MWC, el nuevo MateBook X Pro sale bien parado.

En lo que concierne a la CPU, las marcas lo tienen claro: todas apuestan por chips Intel de última generación

Y es que su panel ocupa nada menos que el 91% de la superficie del equipo, mientras que otras opciones, como el Yoga 920 de Lenovo o el XPS 13 de Dell, se conforman con unos más comedidos 81,5% y 80,7%. Por otra parte, si nos ceñimos a la resolución del panel, la propuesta de Huawei se codea de tú a tú con el equipo de Dell, pero ambos se ven superados por el convertible de Lenovo, que cuenta con una pantalla 4K UHD.

Sigamos adelante. En lo que concierne a los microprocesadores podemos declarar un empate técnico porque todos los equipos incorporan un chip de Intel de última generación, así que aquí apenas hay diferencias más allá de los modelos concretos que integran. El único apunte interesante que podemos destacar en este ámbito es que el ThinkPad X1 Carbon de Lenovo puede equipar hasta un procesador Intel Core vPro i7-7600U.

En lo que concierne a la lógica gráfica, la «voz cantante» la lleva, de nuevo, el MateBook X Pro de Huawei debido a que, además de los gráficos integrados Intel UHD Graphics 620, incorpora una GPU GeForce MX150 de NVIDIA, lo que le da ventaja a la hora de ejecutar aplicaciones exigentes con el procesador gráfico, como son el software de tratamiento de imágenes y los juegos, por ejemplo.

Si nos adentramos en el apartado del sonido las diferencias entre estos equipos son menos acusadas. De hecho, tanto el portátil de Huawei como el Yoga 920 de Lenovo soportan la tecnología de codificación de audio Dolby Atmos. Pero lo cierto es que todos ellos tienen un sonido medianamente cuidado, así que este apartado no arroja grandes diferencias.

El nuevo portátil de Huawei destaca, sobre todo, por su reducido grosor de 4,9 mm, y también por ese 91% de aprovechamiento de la superficie del chasis por la pantalla, por lo que sus marcos son finísimos

El ámbito en el que, de nuevo, nos encontramos con diferencias acusadas entre estos equipos es el grosor. Aquí son el MateBook X Pro y el MacBook Pro los que aventajan a sus contendientes, aunque incluso entre estos dos últimos hay una diferencia importante a favor del portátil de Huawei. Y es que su grosor es de solo 4,9 mm, mientras que el equipo de Apple se va a unos también muy comedidos 7,9 mm.

Un recién llegado con mucho que decir

Las armas del nuevo portátil ultracompacto de Huawei son poderosas. Como acabamos de ver, su reducido grosor y la tasa de aprovechamiento de la superficie del portátil por la pantalla le permiten desmarcarse con bastante claridad de la mayor parte de sus rivales, lo que, sin duda, puede llamar la atención de los usuarios que, ante todo, dan importancia a la portabilidad y el diseño.

Pero, por supuesto, no podemos dar la batalla ganada por Huawei en este segmento hasta que tengamos la oportunidad de probar su propuesta en nuestras propias instalaciones, y comprobemos si realmente satisface las expectativas que la marca china ha generado durante su presentación en esta edición del MWC. Cómo no, os mantendremos al tanto de todo.

