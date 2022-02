Este espectacular (y retrofuturista) mini PC basado en una Raspberry Pi Zero 2 W tiene hasta un teclado mecánico

Vivimos en un mundo en el que los smartphones y las tabletas han desterrado a los ultraportátiles. Lejos quedaron los tiempos en los que dispositivos como el Sony Vaio P entraban, quizás, en nuestras listas de deseos. Sin embargo, hay quienes aún apuestan por esta idea. En este caso el desarrollador Penk Chen, que ha creado un mini PC con corazón de Raspberry Pi Zero 2 W.

La mini computadora portátil, llamada Penkesu, destaca por su aspecto retrofuturista y por utilizar una mínima cantidad de componentes, entre los que se encuentran una pantalla táctil capacitiva y un teclado mecánico. El autor del proyecto no planea venderlo, pero ha publicado en su página de GitHub todas las instrucciones para que cualquier persona pueda construirlo.

Un Mini PC retro de bricolaje

Penkesu cuenta con una carcasa personalizada impresa en 3D y las bisagras de repuesto de una Game Boy Advance SP que dan vida a su diseño compacto. En la parte superior del dispositivo hay una pantalla táctil capacitiva de 7,9 pulgada (400 x 1280 pixeles). El SoC es un ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos ARM de 1 GHz, el cual está acompañado de unos modestos 512 MB de RAM.

El Mini PC posee, además, un único puerto micro-USB con el que se puede cargar el dispositivo, que se alimenta con un paquete de baterías Li-Po de 3,7 V conectado a un módulo convertidor Adafruit Powerboost 1000C. Como se puede ver en las imágenes, la cantidad de componentes es tan reducida que, si no fuera por el teclado, la carcasa quedaría realmente vacía.

Chen no menciona qué software es capaz de ejecutar el ordenador portátil, aunque en las imágenes se puede ver la interfaz gráfica del sistema operativo Raspberry Pi basado en Linux. No obstante, deberíamos poder instalar cualquier otro SO compatible. Las prestaciones son limitadas, pero es un proyecto que nos demuestra una vez más las posibilidades de Raspberry Pi.

En los últimos años hemos visto ideas de lo más interesantes basados en estos ordenadores de placa reducida. Desde un diminuto ordenador de 15 dólares que puede ejecutar 'Doom' hasta un mini PC con una impresora térmica integrada. Estad atentos, porque el próximo proyecto curioso puede llegar en cualquier momento.

Más información | Página de Penkesu en GitHub