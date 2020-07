Estamos en la era de la videoconferencia y las webcams de la mayoría de portátiles son un horror

Jamás habíamos hecho tantas videoconferencias en toda la historia. La pandemia de COVID-19 nos ha tenido confinados teletrabajando o estudiando desde casa, y eso ha hecho que de repente un pequeño y olvidado elemento de nuestros portátiles cobre más relevancia que nunca: la webcam.

Es un apartado al que rara vez prestamos atención porque durante años era algo que venía bien tener pero que la mayoría solo utilizaba ocasionalmente. Y ahora que las hemos necesitado más que nunca, hemos descubierto que las webcams de nuestros equipos son, en la mayoría de las ocasiones, un absoluto desastre.

Quien suscribe esta columna lo sabe bien: llevo años padeciendo la condena de la webcam de mi Dell XPS 13 (9343, modelo de 2015), que no solo ofrece una calidad de vídeo bastante pobre, sino que además tiene el problema de estar situada en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Esa posición hace que la perspectiva que ofrece la webcam de mí cada vez que hago una videoconferencia sea bastante horrenda. Es algo que ni pensé cuando compré el equipo, claro: apenas usaba entonces las aplicaciones de videoconferencia, y valoraba mucho más poder disfrutar de una pantalla sin apenas bordes.

Dell acabó solucionando el problema de la posición de la webcam en la edición 9380 de los Dell XPS 13 que apareció a principios de 2019. El pequeño módulo de 2,25 mm hizo posible reemplazar el módulo anterior de 7 mm (el mismo de mi equipo) y ofrecer así una perspectiva mucho más adecuada.

Hay otros equipos con ese problema como algunos portátiles de Huawei (como el MateBook X Pro) o de Honor (como su reciente MagicBook 14). En ellos la webcam está bajo una de las teclas del teclado para proteger la privacidad. Eso plantea el mismo problema de perspectiva, pero en realidad el problema más importante es otro.

La calidad.

Así es: los fabricantes apenas prestan atención a este apartado porque nunca ha sido un aspecto diferencial de la experiencia de usuario. Ahora lo es más que nunca, y eso nos ha hecho darnos cuenta de lo mucho que los portátiles han avanzado en casi todos los ámbitos, pero no en el de sus webcams.

Es cierto que los diseños de los portátiles no dan demasiado margen de maniobra a los portátiles. La pantalla apenas sí ofrece grosor con el que trabajar y los marcos son cada vez más pequeños.

El argumento en contra es fácil: los móviles han logrado ofrecer cámaras frontales muy superiores a las que tenemos en portátiles y lo hacen también con limitaciones claras de espacio, aunque desde luego no tantas como las que imponen las modernas pantallas de los portátiles en las que el grosor de esa parte del chasis cada vez es más reducido.

Cuando Dell solucionó su problema de perspectiva lo hizo comprometiendo la calidad de la cámara: el sensor y el objetivo son mucho más pequeños debido a esa reducción global de todo el módulo de cámara, lo que provoca sacrificios finales en la calidad de la imagen y el vídeo que captura esa webcam.

No hay demasiados fabricantes que hagan las cosas bien en este terreno precisamente por ese compromiso del grosor de las pantallas, y solo hay excepciones en casos como el de los Surface Book de Microsoft, que precisamente por ser tabletas convertibles tienen espacio para contar con una webcam "en condiciones" con una calidad notable.

Para el resto del mercado esta sigue siendo una asignatura pendiente. Algunas críticas a los renovados MacBook Air de 2020 venían por ese lado, por ejemplo, pero la misma queja aparece una y otra vez en comentarios de los propietarios de equipos de gama alta como los HP Spectre o los Lenovo ThinkPad X1 Carbon.

Turns out MacBook webcams haven’t gotten much better in 10 years—in some lighting conditions they’ve gotten worse.



My video on how crappy all laptop webcams are: https://t.co/BrZmc3NCD9 pic.twitter.com/ilpJEIKJoW