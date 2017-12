El software del Lisa, el legendario (y fracasado) ordenador de Apple, volverá en 2018 gratis y en código abierto

Los gigantes tecnológicos actuales no están donde están por casualidad, y acumulan décadas de historia y lanzamientos, algunos de ellos quedando en el recuerdo aunque no fuesen precisamente un triunfo. Es el caso del Apple Lisa, un equipo tan significativo como fracasado a nivel de ventas, pero cuyos fans no han olvidado y ahora tendrá una segunda vida.

No es que vayamos a ver un nuevo Lisa adaptado a las líneas de diseño actuales de la marca (no al menos de momento). Pero sí se tratará de recuperar en la medida de lo posible es el sistema operativo de este ordenador en forma de software en código abierto (open source).

El espíritu del Lisa, gratis y libre en 2018

La idea parte del Computer History Museum, en cuyos planes figura el lanzamiento del sistema operativo del Apple Lisa en código abierto de manera gratuita, según reportan en Business Insider. Un software que el próximo mes de enero cumplirá 35 años desde que fuese lanzado como "alma" de un ordenador que pasó a la historia de los de Cupertino tanto por sus claros como por sus sombras.

De momento no hay fecha para el lanzamiento, pero la noticia se anunció en la lista de correo de los fans del equipo y el sistema operativo, en la cual se espera que haya más actualizaciones sobre el lanzamiento. Se han conseguido recuperar tanto el sistema como las aplicaciones (excepto un diccionario del programa LisaWriter) y el anuncio de la disponibilidad se hará en el blog del museo.

¿Qué tuvo de especial el Lisa?

La historia de la informática en lo relativo a la consolidación del ordenador personal como algo para masas es bastante curiosa, y uno de los protagonistas indiscutibles es Steve Jobs. El que fuese (y no fuese, y volviese a ser) CEO de Apple experimentó precisamente una de las crisis más intensas con su propia empresa con este equipo, cuando fue forzado a abandonar el proyecto Lisa (iniciado en 1978) por discrepancias con John Couch (jefe del proyecto).

Así, este "bebé" de Jobs (bautizado como su hija, aunque inicialmente se hablase de un acrónimo para Local Integrated System Architecture) y de Apple incluyó el ratón como periférico para interactuar con la interfaz gráfica (tras tomar la idea prestada de Xerox y evolucionarla), en la cual había un sistema de ventanas superpuestas, iconos y la posibilidad de meter archivos en carpetas, siendo germen de los posteriores escritorios.

El desarrollo de este sistema operativo con interfaz gráfica corrió a cargo de Bill Atkinson, quien también introdujo el fondo blanco, con lo cual el usuario podía ver en la pantalla una vista previa de lo que se imprimiría en el caso de hacerlo. Lo que fue conocido con el acrónimo anglosajón WYSIWYG, correspondiente a What you see is what you get ("lo que ves es lo que obtendrás").

El software del Lisa introdujo conceptos muy novedosos para el momento como la interfaz gráfica de usuario, la multitarea, el uso de memoria virtual o el lenguaje de programación orientado a objetos

El software, de hecho, también tuvo su "inspiración" en Xerox, donde Atkinson, Couch, Jobs y el resto del equipo del proyecto Lisa vieron los trabajos de la empresa en este área. Conceptos muy novedosos para el momento como la interfaz gráfica de usuario (GUI, Graphic User Interface) usando un mapa de bits, la multitarea, el uso de memoria virtual o el lenguaje de programación orientado a objetos.

La inspiración fue tal que Xerox demandó a Apple por usar los copyrights de la empresa tanto en Lisa como en Macintosh, pidiendo más de 150 millones y argumentando que Apple usó el trabajo en software sin permisos. Y hablando de inspiraciones y demandas, Apple a su vez demandó a Microsoft por haber plagiado el sistema del Lisa con Windows 1.0.

Un final también muy de leyenda

Lo que ocurrió con el es que la ambición rompió el saco, o más bien lo rompieron los 10.000 dólares que costaba el equipo (lo que serían unos 24.000 dólares si lo ajustamos con la inflación). Un precio que estaba lejos de convertirlo en ese equipo asequible para el usuario estándar que se pretendió, quedando finalmente orientado para el entorno empresarial.

Con una inversión de 150 millones de dólares para su desarrollo, el equipo dejó de venderse tres años después de su lanzamiento en 1983, con el rumor de que se enterraron los 2.700 equipos que no se vendieron en un solar de Utah.

